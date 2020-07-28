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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ опублікував оновлений перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали Албанію, Болгарію і Румунію. ПЕРЕЛІК

МОЗ опублікував оновлений перелік країн

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн "червоної зони".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Загалом у списку "червоної зони" є США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Росія та інші країни.

Порівняно з попереднім переліком у "червону зону" повернулися Румунія, Албанія і Болгарія.

Нагадаємо, 15 липня Кабмін визначив "червоною" зоною країни, в яких 55 хворих на 100 тис. населення. Цей показник був збільшений з 40 активних хворих на 100 тис. населення.

МОЗ опублікував оновлений перелік країн червоної зони щодо коронавірусу: до списку додали Албанію, Болгарію і Румунію 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) туризм (1564) туристи (276) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Багаато не вірять...поки не попадуться в пазури вірусу..
Перейшов вже на дітей..
Рукоблудний він, догралися генетики..
"С ума сошли генетики от ген и хромосом" В.Висоцький..
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28.07.2020 16:31 Відповісти
+1
Сиди дома.
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28.07.2020 16:41 Відповісти
+1
"То ли ещё будет ой-ёй-ёй" Народное.
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28.07.2020 16:44 Відповісти
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Сегодня в АТБ дядя задыхался от кашля и снятой маской вытирал пот со лба . Там была не красная зона , тёмно-малиновая .
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28.07.2020 16:18 Відповісти
Напяль на астматика маску и посмотришь, как оно.
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28.07.2020 16:36 Відповісти
Может и так . А кто знает ?
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28.07.2020 16:38 Відповісти
Сиди дома.
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28.07.2020 16:41 Відповісти
Тогда все будем сидеть дома ? Дядю жалко ? Мне нет . Мне тебя , себя и свою семью жалко . Может он и астматик .
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28.07.2020 16:47 Відповісти
Тогда клеймить надо астматиков, если не жалко.
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28.07.2020 16:50 Відповісти
Надо . Им лучше будет . Для них надо создать условия для посещения магазинов . Этих людей много . Они должны пользоваться правами обычных граждан . Может отдельный магазин , может определённое время посещения без маски . Сложно всё это .
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28.07.2020 16:54 Відповісти
Ты и твоя семья застрахованы от астмы?
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28.07.2020 17:02 Відповісти
Цікаві Іспанія ,Велика Британія,Швейцарія.…Приховують дані?
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28.07.2020 16:22 Відповісти
Багаато не вірять...поки не попадуться в пазури вірусу..
Перейшов вже на дітей..
Рукоблудний він, догралися генетики..
"С ума сошли генетики от ген и хромосом" В.Висоцький..
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28.07.2020 16:31 Відповісти
"То ли ещё будет ой-ёй-ёй" Народное.
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28.07.2020 16:44 Відповісти
Африка - зеленая. Есть там тесты, нету - главное, шо цифры маленькие. Истерички, это как?
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28.07.2020 16:40 Відповісти

"Всего в списке "красной зоны" находятся США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия и другие страны."
Источник:https://censor.net/n3210562
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28.07.2020 16:43 Відповісти
 
 