МОЗ опублікував оновлений перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали Албанію, Болгарію і Румунію. ПЕРЕЛІК

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн "червоної зони".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Загалом у списку "червоної зони" є США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Росія та інші країни.

Порівняно з попереднім переліком у "червону зону" повернулися Румунія, Албанія і Болгарія.

Нагадаємо, 15 липня Кабмін визначив "червоною" зоною країни, в яких 55 хворих на 100 тис. населення. Цей показник був збільшений з 40 активних хворих на 100 тис. населення.