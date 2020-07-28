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МОЗ опублікував оновлений перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали Албанію, Болгарію і Румунію. ПЕРЕЛІК
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн "червоної зони".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Загалом у списку "червоної зони" є США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Росія та інші країни.
Порівняно з попереднім переліком у "червону зону" повернулися Румунія, Албанія і Болгарія.
Нагадаємо, 15 липня Кабмін визначив "червоною" зоною країни, в яких 55 хворих на 100 тис. населення. Цей показник був збільшений з 40 активних хворих на 100 тис. населення.
Топ коментарі
+1 Baks13
показати весь коментар28.07.2020 16:31 Відповісти Посилання
+1 Меркава
показати весь коментар28.07.2020 16:41 Відповісти Посилання
+1 My Com
показати весь коментар28.07.2020 16:44 Відповісти Посилання
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Перейшов вже на дітей..
Рукоблудний він, догралися генетики..
"С ума сошли генетики от ген и хромосом" В.Висоцький..
"Всего в списке "красной зоны" находятся США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия и другие страны."
Источник:https://censor.net/n3210562