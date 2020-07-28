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Новини Коронавирус и карантин
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Мир столкнулся с "одной большой волной" коронавируса, которая будет то ускоряться, то замедляться, - ВОЗ

Мир столкнулся с

Миру предстоит иметь дело лишь с одной волной коронавируса COVID-19, для которой характерны как ускорение, так и замедление распространения инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Харрис в ходе брифинга ВОЗ в Женеве подчеркнула, что международное сообщество сталкивается с "одной большой волной" коронавируса, которая "будет немного подниматься и опускаться".

Кроме того, по ее словам, не следует полагать, будто вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии, поскольку коронавирус не схож с гриппом, который имеет тенденцию к сезонному распространению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав опубликовал обновленный перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили Албанию, Болгарию и Румынию. СПИСОК

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ВОЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+10
Сатанячья ВОЗ страшилки пускает людям в подкорку, кодирует лживыми выдуманными волнами. Суки. Чтоб вы сдохли, твари.
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28.07.2020 16:39 Відповісти
+7
Нет никакой пандемии,эти цифры даже на эпидемию не тянут.Это мировая афера должна быть расследована.
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28.07.2020 16:44 Відповісти
+5
А если вас, коммуняцкий ВОЗ, разогнать?
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28.07.2020 16:30 Відповісти
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Він просто є. Нам з цим жити. Світ став іншим.
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28.07.2020 16:18 Відповісти
Мир такой же . Гадить под себя надо меньше .
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28.07.2020 16:25 Відповісти
Як у тебе «такой же»,то ходи без масочки.
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28.07.2020 16:31 Відповісти
Вот ... Ходить в маске прикольно ?
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28.07.2020 16:35 Відповісти
Маска не защищает от вирусов. Тем более та, которую таскают каждый день и вряд ли стирают по нескольку раз в день как положено. Маска не для защиты, а для цирка, потому что клоуны не только в Украине, но и в мире правят клоуны. И этим клоунам нужно, чтобы люди подчинялись, учились подчиняться даже идиотским приказам сатанинских властей. Они дрессируют население, потом заставят вакцинироваться какой-то хренью и многие выдрессированные согласятся, мир не без дураков, а Билл Гейтс возрадуется сокращению населения Земли, его мечта сбудется.
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28.07.2020 16:47 Відповісти
Ты, дура, спроси кого-то взрослого про прохождения аэрозоля через сачку.
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28.07.2020 18:50 Відповісти
маску
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28.07.2020 18:50 Відповісти
Да ходи в маске, в жару, задыхайся без воздуха, собирай в ней кучу бактерий, пота и соплей. Я не против, раз ты такой у нас вумный, а все дураки. Намордник как раз для таких как ты и поводок еще прицепи в придачу.)
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28.07.2020 20:12 Відповісти
Мой ответ, дура, касался твоей глупой фразы "Маска не защищает от вирусов."
Уже в детском саду все девочки знают, что маска снижает вероятность попадания извне тебе в дыхательные пути капли слюны, содержащей вирус.
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29.07.2020 09:20 Відповісти
Я не нуждаюсь читать ответы от дебилоидов. Так что пшел.
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29.07.2020 13:30 Відповісти
У тибя слишком бальшое самомнение, моя тупая голубка. Мой ответ предназначается не тебе, а вменяемой общественности. А то, что маска снижает вероятность попадания извне тебе в дыхательные пути капли слюны, содержащей вирус - навсегда останется для твоего слабого ума загадочной тайной.
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29.07.2020 16:03 Відповісти
Сатанячья ВОЗ страшилки пускает людям в подкорку, кодирует лживыми выдуманными волнами. Суки. Чтоб вы сдохли, твари.
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28.07.2020 16:39 Відповісти
Люди платят за своё свинство . Природа мстит .
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28.07.2020 16:20 Відповісти
Природа не мстит, а контролирует численность населения.
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28.07.2020 17:21 Відповісти
Це рукоблудна Зброя..
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28.07.2020 16:24 Відповісти
Сатанячья.
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28.07.2020 16:40 Відповісти
Це вони так випрошують грошей?
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28.07.2020 16:24 Відповісти
Деньги могут потерять свою ценность . Много фильмов снято на эту тему . Вода и еда - может стать сокровищем .
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28.07.2020 16:28 Відповісти
А если вас, коммуняцкий ВОЗ, разогнать?
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28.07.2020 16:30 Відповісти
ВОЗ - це нікчемна організація, як і ООН. Ба навіть шкідлива, бо приховувала причину початку пандемії.
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28.07.2020 16:37 Відповісти
Нет никакой пандемии,эти цифры даже на эпидемию не тянут.Это мировая афера должна быть расследована.
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28.07.2020 16:44 Відповісти
О! Ну хоть теперь можно не бояться второй волны, то на каждом углу ей пугали, особенно наши деятели.
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28.07.2020 17:00 Відповісти
да да) волна за волной вранья, от брехни действительно лекарств не придумаешь.
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28.07.2020 17:34 Відповісти
ВООЗ не мелите бредятину. Не вообще никакой волны. Ее собственно и не было. Есть адресная доставка вируса в локальные очаги.
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28.07.2020 17:37 Відповісти
конечно будет, когда надо ускорят когда надо земедлят, слишком умный вирус **** попался
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28.07.2020 17:38 Відповісти
Кто виноват зрозумило. Что делать? НЕ ГОЛОСОВАТЬ НЕ ЗА ОДНОГО КОВИДНОГО ЧЕРТА. Спрашивать два вопроса чей Крым и ты за карантин и вакцину ковидную или нет. После этого только голсовать.
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28.07.2020 17:48 Відповісти
"Харрис в ходе брифинга ВОЗ в Женеве подчеркнула, что международное сообщество сталкивается с "одной большой волной" коронавируса, которая "будет немного подниматься и опускаться"

Ну и что теперь с такой "ценной" информацией делать?
судя по всему ВОЗ так демонстрирует "кипучую" деятельность.
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28.07.2020 18:00 Відповісти
СПИД не смог загнать людей в ярмо, ввиду незаразности воздушным путем, создали Ковид, чтобы уже наверняка накинуть узду на народ без права собраний и сопротивления.
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28.07.2020 18:28 Відповісти
ЧТО вы обсасываете?
Нет вакцины и сыворотки? Пока 70-80% населения Земли не переболеет - эпидемия будет продолжаться. И ещё вопрос, на сколько сохраняется иммунитет....
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28.07.2020 18:52 Відповісти
Есть мнение, что около трех месяцев. После - следующая прививка, и так до бесконечности! Вот это бизнес замутили!!!
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28.07.2020 21:15 Відповісти
Да слыхал я...
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29.07.2020 09:25 Відповісти
Сегодня Харяс дежурит? А почему не выпустили старую эфиопскую обезьяну еврейисуса?
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28.07.2020 20:16 Відповісти
Афіґєть ! Я марю ?
Альо, гараж, а як же істерики про першу, другу хвилі ?
Я зберегла вібрацію повітря від тієї ефіопської мавпи про мільйони смертей від ковідки восени.
Шо ж ви так, назад здали, "експерти-професіонали" ?
Піпл саме розчухався і заістерився до максимуму, а тут такий облом.
=базар фільтруйте=.
Як людина, яка вчила PR пояснюю вам, довбням, що організація повинна говорити одним голосом і меседжі, які подаються її представничками, мають бути такими самими. А ви, як дебіли (хоча чому - як) кожне кукурікає своє - тому і віри вам нема. В усякому разі - від притомних, яких ви намагаєтеся поставити в стійло і примусити ходити по струнці, як зробили уже зі стадом, якого більшість на землі.
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28.07.2020 21:10 Відповісти
Шось у нашого МОЗа з ВОЗом не збігається, чи то ВОЗ переробив: Если у вас легкие симптомы, такие как легкий кашель или небольшое повышение температуры тела, в обращении за медицинской помощью, как правило, необходимости нет.
У МОЗ на сайті - одразу телефонуйте сімейному лікарю.

ВОЗ не знає, яким чином передається (чи знав, та забув): ВОЗ анализирует текущие исследования, касающиеся механизмов передачи COVID-19, и будет публиковать новые данные по мере их поступления.
...
Некоторые данные указывают на возможность заражения вирусом от человека с бессимптомным течением болезни. Насколько часто это происходит - пока неизвестно. ВОЗ анализирует текущие исследования по данному вопросу и будет продолжать публиковать новые данные по мере их поступления.

І красиво з'їхали: Следуйте рекомендациям властей в отношении режима самоизоляции.

І шо їм пред'явиш?
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28.07.2020 21:28 Відповісти
Так отож.
Зпитань лікування хвороби звертатися до влади !!! Ураган.
Не може бути один з цілої купи вірусів таким мутним, так не буває.
Є симптоми, протікання, можливі ускладення і т.д.
А тут гадають на зорях з лютого.
І то - по зірках було б точніше.
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28.07.2020 23:42 Відповісти
 
 