Мир столкнулся с "одной большой волной" коронавируса, которая будет то ускоряться, то замедляться, - ВОЗ

Миру предстоит иметь дело лишь с одной волной коронавируса COVID-19, для которой характерны как ускорение, так и замедление распространения инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Харрис в ходе брифинга ВОЗ в Женеве подчеркнула, что международное сообщество сталкивается с "одной большой волной" коронавируса, которая "будет немного подниматься и опускаться".

Кроме того, по ее словам, не следует полагать, будто вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии, поскольку коронавирус не схож с гриппом, который имеет тенденцию к сезонному распространению.

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