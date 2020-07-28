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Евросоюз продлевает закрытие внешних границ еще на две недели, - СМИ
29 июля министры иностранных дел стран Европейского союза утвердят продление на две недели срока закрытия внешних границ ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом со ссылкой на два источника написало агентство Bloomberg.
По всей вероятности, такая рекомендация будет разослана правительствам стран-членов.
Кроме того, планируется сократить "белый список" государств, гражданами которых сейчас разрешен въезд в Шенген без ограничений.
Министры предложат исключить из этого перечня Алжир и Марокко, после чего в нем останется 13 стран: Канада, Китай, Япония, Южная Корея, Алжир, Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.
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