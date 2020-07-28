Держборг зріс у червні на 2,7% у гривнях і 3,5% в доларах, - Мінфін

Сукупний державний борг України в червні 2020 року зріс на 2,7% в гривнях - до 2,269 трлн грн, а в доларовому еквіваленті - на 3,5%, до $85,01 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

"Упродовж червня-2020 сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 59,71 млрд грн і в доларовому еквіваленті на $2,89 млрд", - повідомив Мінфін.

Менше зростання боргу в гривні в червні пов'язано зі зміцненням нацвалюти в тому місяці до 26,69 грн/$ 1 (на сьогодні 27,76 грн/$ 1), водночас порівняно з початком року гривня, коли курс становив 23,69 грн/$ 1, помітно девальвувала.

В результаті загалом за перше півріччя держборг України в гривні виріс на 13,6%, або на 270,88 млрд грн, тоді як в доларовому еквіваленті його зростання становило всього 0,8%, або $ 0,65 млрд.

Мінфін уточнив, що від початку року зовнішній держборг України зріс на $2,16 млрд - до $51,12 млрд, зокрема у червні - на $2,16 млрд.

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