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Новини
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Держборг зріс у червні на 2,7% у гривнях і 3,5% в доларах, - Мінфін

Держборг зріс у червні на 2,7% у гривнях і 3,5% в доларах, - Мінфін

Сукупний державний борг України в червні 2020 року зріс на 2,7% в гривнях - до 2,269 трлн грн, а в доларовому еквіваленті - на 3,5%, до $85,01 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

"Упродовж червня-2020 сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 59,71 млрд грн і в доларовому еквіваленті на $2,89 млрд", - повідомив Мінфін.

Менше зростання боргу в гривні в червні пов'язано зі зміцненням нацвалюти в тому місяці до 26,69 грн/$ 1 (на сьогодні 27,76 грн/$ 1), водночас порівняно з початком року гривня, коли курс становив 23,69 грн/$ 1, помітно девальвувала.

В результаті загалом за перше півріччя держборг України в гривні виріс на 13,6%, або на 270,88 млрд грн, тоді як в доларовому еквіваленті його зростання становило всього 0,8%, або $ 0,65 млрд.

Мінфін уточнив, що від початку року зовнішній держборг України зріс на $2,16 млрд - до $51,12 млрд, зокрема у червні - на $2,16 млрд.

Читайте також: Україні в 2021 році треба буде виплатити 600 млрд грн за держборгом, - Марченко. ВIДЕО

Автор: 

держборг (1190) Мінфін (3659)


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Топ коментарі
+8
И дефицит бюджета растет, как на дрожжах

Госдолг вырос в июне на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах, - Минфин - Цензор.НЕТ 8634
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28.07.2020 16:48 Відповісти
+7
А бакс в обменниках?????Это Порох все... ТОЧНО ЕГО ПОЧЕРК.
А про золотовалютный резерв забыли? Или Порох еще просто туда не добрался?
Зелень репу чешет, что бы еще такого выперднуть....
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28.07.2020 17:02 Відповісти
+3
Конец эпохи бедности все ближе и ближе..
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28.07.2020 16:50 Відповісти
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И дефицит бюджета растет, как на дрожжах

Госдолг вырос в июне на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах, - Минфин - Цензор.НЕТ 8634
показати весь коментар
28.07.2020 16:48 Відповісти
Госдолг вырос в июне на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах, - Минфин - Цензор.НЕТ 7355
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28.07.2020 16:52 Відповісти
Всё правильно . Курс в банках не обманывает .
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28.07.2020 16:49 Відповісти
Конец эпохи бедности все ближе и ближе..
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28.07.2020 16:50 Відповісти
зеля, пора торгануть пердаком квартала, ВЕРНИ ДОЛГ, у тебя получится!
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28.07.2020 16:51 Відповісти
очевидна вина проклятого шоколадника в такой ситуации.
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28.07.2020 16:55 Відповісти
А бакс в обменниках?????Это Порох все... ТОЧНО ЕГО ПОЧЕРК.
А про золотовалютный резерв забыли? Или Порох еще просто туда не добрался?
Зелень репу чешет, что бы еще такого выперднуть....
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28.07.2020 17:02 Відповісти
Все уже выперднуто до них: А вы госдолг США знаете?(с)
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28.07.2020 17:37 Відповісти
золотовалютный резерв 28 млрд против 21 пороха.
бакс в обменниках? готов на 20000 евро поспорить что при порохе в обменниках доллар не был по 30?
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28.07.2020 21:32 Відповісти
Зевлада знищує національну валюту, бо мають таку задачу.
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28.07.2020 17:05 Відповісти
На 31.12.2018 был 78 млрд......... Если бы курс доллара не вырос с той даты - было бы больше. чем разница в 7 млрд. Внутренний долг вырос на 27 процентов, со времен Овоща такого роста не было, напечатали гривневых облигаций без меры.
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28.07.2020 17:11 Відповісти
Та ну! Та невже! Та не може бути! Тут кілька днів тому зебіли окропом сцяли, коли їм про ЗРВ байку розказали, а тут на маєш, пілять, борги чомусь ростуть?
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28.07.2020 17:16 Відповісти
зубами не скинулись на уплату госдолга? Странно.
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28.07.2020 18:43 Відповісти
Порошенко, астанавись .
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28.07.2020 19:03 Відповісти
А чому це)), писали же тиждень тому, що в нас найбільші золотовалютні запаси за "всі часи і народи"
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28.07.2020 20:08 Відповісти
Золотовалютний резерв "зелених" - папірці. Те, що вони назаймали, ось і вся велич. А віддавити прийдеться реальні гроші, не папірці. Станок по друкуванню гривні не спасе. А пройшов тільки рік.
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29.07.2020 08:39 Відповісти
 
 