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Новини Коронавірус і карантин
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Мінімум 20% населення України отримають вакцину від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX, - Ляшко

Мінімум 20% населення України отримають вакцину від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX, - Ляшко

Після закінчення випробувань і випуску вакцини проти коронавірусу Україна отримає вакцину як мінімум на 20% населення в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це на онлайн-зустрічі з представниками бізнесу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX. Було доручення президента щодо забезпеченості України вакциною проти COVID-19, зараз ми активно над цим працює і є обіцянка, що як мінімум на 20% населення вакцина прийде в рамках COVAX", - сказав він.

Ляшко додав, що Міністерство охорони здоров'я також працює з виробниками вакцини безпосередньо, щоб налагодити як поставки препаратів за кошти держбюджету, так і забезпечити можливість для українців замовляти вакцини самостійно або через роботодавця, який захоче проводити вакцинацію співробітників.

Головний санлікар зазначив, що сьогодні 7 виробників у світі приступили до фінальної стадії випробування вакцини від коронавірусу, і, ймовірно, до кінця року світ отримає результати випробувань і засоби для імунопрофілактики.

Читайте також: Понад 20 вакцин від COVID-19 випробовуються у світі, 2-3 із них можуть стати ефективними, - експертка ВООЗ Свамінатан

"Закликаємо всіх дочекатися вакцини, оскільки здобуття колективного імунітету в країні - це все-таки середньовічний підхід. Ми чекатимемо оптимістичних результатів випробувань", - сказав Ляшко, також закликавши українців дотримуватися правил карантину.

Глобальний альянс з вакцин та імунізації, Всесвітня організація охорони здоров'я, кілька урядів і Фонд Білла і Мелінди Гейтс створили Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX). Його творці пропонують, щоб будь-яка ефективна вакцина розглядалася, як глобальне суспільне благо, яке варто рівномірно поширити по всьому світу, незалежно від того, де вона була винайдена, і незалежно від платоспроможності країни.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
"приобретение коллективного иммунитета в стране - это все же средневековый подход" (с) В. Ляшко

а підхід 21 сторіччя - це заробити на тупих довбнях без інстинкту самозбереження
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28.07.2020 17:24 Відповісти
+2
вот с него и начнем
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28.07.2020 17:07 Відповісти
+2
Ориентировочная стоимость европейской вакцины от короновируса в Италии - около 2.5 евро . Шмыгаль предлагал по 1000 грн непонятную из Китая. Учитесь , как надо зарабатывать ☝️☝️☝️
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28.07.2020 17:10 Відповісти
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вот с него и начнем
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28.07.2020 17:07 Відповісти
Ориентировочная стоимость европейской вакцины от короновируса в Италии - около 2.5 евро . Шмыгаль предлагал по 1000 грн непонятную из Китая. Учитесь , как надо зарабатывать ☝️☝️☝️
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28.07.2020 17:10 Відповісти
Да где ты взяло эту цифру??? В Италии ещё нет в коммерции вакцины ковид!
А когда появится, пойдёт для медиков и лиц старше 65 лет, в первую очередь.
Одни фейки
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28.07.2020 21:13 Відповісти
А чего ты суешь свое рыло в украинское иныфополе ?
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28.07.2020 21:20 Відповісти
инЫфо... бояра - кацикхол - зел.конопля.
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28.07.2020 21:22 Відповісти
Так почему ты здесь испражняешься, под прокси? Или правописанию учить будешь? Чей Крым ,порохофоб несоевый ?
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28.07.2020 21:30 Відповісти
Дай сноску, короче!
https://quifinanza.it/innovazione/video/vaccino-anti-covid-italia-quando-arriva-quanto-costa-chi-lo-potra-fare/392779/

В конце 2020-го - начале 2021-го из Оксфорда поступят в 4 страны ЕС (Голландия, Италия, Франция, Германия) 400 млн. доз вакцины, которая будет стоить неск. евро каждая.. Итд.
Но это как маски,,, больше бум, больше стоит...
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28.07.2020 21:28 Відповісти
Уколите Ляшку сотню вакцин, пусть наслаждается.
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28.07.2020 17:19 Відповісти
пухом земля
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28.07.2020 17:22 Відповісти
"приобретение коллективного иммунитета в стране - это все же средневековый подход" (с) В. Ляшко

а підхід 21 сторіччя - це заробити на тупих довбнях без інстинкту самозбереження
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28.07.2020 17:24 Відповісти
Холуй ВОЗовский.
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28.07.2020 17:24 Відповісти
слуги ВОЗ не спрашивают украинских вирусологов привезли вакцину для аборегенов. Где научная полемика вирусологов чмо зеленое?
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28.07.2020 17:32 Відповісти
Шо, усьому зелекторату не вистачить?
Бережить гаранта, вакцинуйте кожний день!
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28.07.2020 17:36 Відповісти
"приобретение коллективного иммунитета в стране - это все же средневековый подход"

Мда. Власть потомственных троечников и купленных дипломов
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28.07.2020 18:14 Відповісти
Великобритания зарезервировала себе уже 90млн доз вакцины. Что сделала моника?
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28.07.2020 18:36 Відповісти
Відсмоктала у дєрьмака.
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28.07.2020 22:55 Відповісти
Очень интересно кто пойдет в эти 20%, увидят ли бесплатную вакцину пенсионеры, например?
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28.07.2020 19:03 Відповісти
Конечно нет. Сначала переколется вся политическая братва с родственниками и корешами, а остальные пусть е*утся как хотят.
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28.07.2020 22:58 Відповісти
Вероятно что 20 это чиновники всех рангов. Остальным подорожник на лоб приложат ..
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28.07.2020 19:27 Відповісти
Похоже что так и будет
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28.07.2020 20:00 Відповісти
Руководители AstraZeneca пообещали со сверхбыстрой скоростью к осени 2020 года провести финальную третью фазу испытаний на людях вакцины AZD1222 и приступить к массовому производству этого препарата. По сведениям агентства Reuters, стоимость вакцины AZD1222 в странах Европы составит около 2,5 евро за дозу
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28.07.2020 21:26 Відповісти
https://mind.ua/ru/publications/20213092-vakciny-frontrannery-top-5-veroyatnyh-izbavitelej-mira-ot-pandemii-covid-19
Специально для зебанутых ,ватоцефалов от шария, фсбшных шлюх и прочей нечисти пруфы. С@@те жиденько , мрази
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28.07.2020 21:27 Відповісти
"Минимум 20% населения Украины получат вакцину от коронавируса в рамках инициативы COVAX", - Ляшко

И каким образом эта вакцина будет распределятся - жеребьёвкой, лотереей, или с аукциона?
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28.07.2020 22:00 Відповісти
Хотите сказать, что это будет рыночное, конкурентоспособное распределение, с игрой на бирже? ))
А как же тогда фондовый благотворительный пиар?
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28.07.2020 22:16 Відповісти
Мінімум 20% населення України отримають вакцину від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 156
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29.07.2020 00:00 Відповісти
 
 