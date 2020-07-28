Мінімум 20% населення України отримають вакцину від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX, - Ляшко

Після закінчення випробувань і випуску вакцини проти коронавірусу Україна отримає вакцину як мінімум на 20% населення в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це на онлайн-зустрічі з представниками бізнесу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX. Було доручення президента щодо забезпеченості України вакциною проти COVID-19, зараз ми активно над цим працює і є обіцянка, що як мінімум на 20% населення вакцина прийде в рамках COVAX", - сказав він.

Ляшко додав, що Міністерство охорони здоров'я також працює з виробниками вакцини безпосередньо, щоб налагодити як поставки препаратів за кошти держбюджету, так і забезпечити можливість для українців замовляти вакцини самостійно або через роботодавця, який захоче проводити вакцинацію співробітників.

Головний санлікар зазначив, що сьогодні 7 виробників у світі приступили до фінальної стадії випробування вакцини від коронавірусу, і, ймовірно, до кінця року світ отримає результати випробувань і засоби для імунопрофілактики.

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"Закликаємо всіх дочекатися вакцини, оскільки здобуття колективного імунітету в країні - це все-таки середньовічний підхід. Ми чекатимемо оптимістичних результатів випробувань", - сказав Ляшко, також закликавши українців дотримуватися правил карантину.

Глобальний альянс з вакцин та імунізації, Всесвітня організація охорони здоров'я, кілька урядів і Фонд Білла і Мелінди Гейтс створили Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX). Його творці пропонують, щоб будь-яка ефективна вакцина розглядалася, як глобальне суспільне благо, яке варто рівномірно поширити по всьому світу, незалежно від того, де вона була винайдена, і незалежно від платоспроможності країни.