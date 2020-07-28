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COVID-19 обнаружили у двух сотрудников детсада на Житомирщине: персонал и дети на самоизоляции
В городе Малин Житомирской области закрыли на карантин детсад, в котором у двух работников обнаружили COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Малинский горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Детский сад "Веселка" г. Малин временно не работает в связи с обнаружением COVID-19 у двух работников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сразу после установления этого факта были приняты все необходимые меры по дезинфекции.
Дошкольники и обслуживающий персонал сейчас находятся на двухнедельной самоизоляции.
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aquarius580 .
показати весь коментар28.07.2020 17:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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