Таможенник, погоревший на взятке в 300 тыс., получил 6 лет тюрьмы: прокуратура хочет ужесточения приговора

Ленинский райсуд Харькова признал виновным главного государственного инспектора таможенного поста "Песочин" (Харьковская обл.) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, сопряженное с вымогательством, совершенное повторно) УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина осужден к наказанию в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, в том числе органах Государственной таможенной службы, сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества... В настоящее время приговор не вступил в силу. Прокуратурой готовится апелляционная жалоба в связи с несоответствием мягкости наказания совершенному преступлению", - говорится в сообщении.

Как установлено, в 2016 году главный государственный инспектор таможенного поста "Песочин", используя служебное положение, требовал взятку за непривлечение к административной ответственности за искусственно созданные им нарушения таможенных правил, а также за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

Всего, по данным следствия, он получил более 300 тыс. грн.

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