УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9834 відвідувача онлайн
Новини
2 357 4

Таможенник, погоревший на взятке в 300 тыс., получил 6 лет тюрьмы: прокуратура хочет ужесточения приговора

Таможенник, погоревший на взятке в 300 тыс., получил 6 лет тюрьмы: прокуратура хочет ужесточения приговора

Ленинский райсуд Харькова признал виновным главного государственного инспектора таможенного поста "Песочин" (Харьковская обл.) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, сопряженное с вымогательством, совершенное повторно) УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина осужден к наказанию в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, в том числе органах Государственной таможенной службы, сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества... В настоящее время приговор не вступил в силу. Прокуратурой готовится апелляционная жалоба в связи с несоответствием мягкости наказания совершенному преступлению", - говорится в сообщении.

Как установлено, в 2016 году главный государственный инспектор таможенного поста "Песочин", используя служебное положение, требовал взятку за непривлечение к административной ответственности за искусственно созданные им нарушения таможенных правил, а также за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

Всего, по данным следствия, он получил более 300 тыс. грн.

Смотрите также: Правоохранители задержали мужчину, продававшего за $10 тыс. место на полузакрытом кладбище Киева. ФОТО

взятка (4738) таможня (1884) Харьковщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суддя такий мізер не вважає за хабар.
показати весь коментар
28.07.2020 17:20 Відповісти
Та хіба для таможні це багато?
показати весь коментар
28.07.2020 17:57 Відповісти
Это не суровое наказание???? Серьезно???
Я понимаю, что есть удо, но вообще 6 лет + 3 года без гос должностей (тут, конечно хотелось бы много больше) + конфискация. Это реально мягко???
показати весь коментар
28.07.2020 18:55 Відповісти
"Погорел" - это как-то так... А все остальное для мытныка это просто расходы...
Таможенник, погоревший на взятке в 300 тыс., получил 6 лет тюрьмы: прокуратура хочет ужесточения приговора - Цензор.НЕТ 2807
показати весь коментар
28.07.2020 18:55 Відповісти
 
 