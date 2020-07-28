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У Лисичанську облили фарбою меморіал військовослужбовцям, які загинули під час визволення міста в 2014 році. ФОТО
У Лисичанську облили червоною фарбою пам'ятний меморіал військовослужбовцям, які загинули під час визволення міста в липні 2014 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
Слідством встановлено, що в ніч з 23 на 24 липня 2020 р невідомі облили фарбою червоного кольору пам'ятний меморіал загиблим під час визволення міста Лисичанська в липні 2014 року військовослужбовцям Збройних Сил України.
Відкрито кримінальне провадження за фактом осквернення пам'ятного меморіалу особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 297 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+47 Палиця Василь
показати весь коментар28.07.2020 17:26 Відповісти Посилання
+41 Виктор Ли #292636
показати весь коментар28.07.2020 17:30 Відповісти Посилання
+35 Вальд Ще
показати весь коментар28.07.2020 17:32 Відповісти Посилання
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27.07.20 "Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске"
Лугандони нашілюді. Нє?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
мають висіти на всіх кордонах України від Харкова до Ужгорода, від Маріуполя до Луцька, щоб Люди приїжджали, читали, запам`ятовували...
кацапя и ватники понимают только силу!
Не зря следователи видимо хлеб свой едят,такое умозаключение ценнейшее опубликовали!
Озвучить причину вывода.
Проанализировать поведение горожан.
Сделать выводы.
Возрадуются. Нечего там делать. Пусть гниют с русским миром.
Начнут самостоятельные поиски.
Наградить активных.
Привлечь к делам по самоуправлению.
Ну где-то так.
Если совсем не доходило, сжигали населенный пункт к чертям собачьим вместе с населением.
Либо уничтожение, либо создание таких условий, чтобы они сами сбежали. Иначе это говно не искоренить никогда.
Кстати,пять лет вся эта мразота сидела тише и гадила по-тихому,а сейчас осмелели...теперь можно...
Пройде ще рік, можливо два,
Закінчиться у нас війна.
Що ж скажуть нам колаборанти,
Посібники бандюг та окупантів.
Бігли всі, як на пожежу,
Хваталися за зброю та одежу.
Моїх солдат-захисників,
Синів Країни, та своїх батьків.
У мед поклали динаміт,
На банківських авто «наліт».
Корегували обстріл міст,
«Крутились», як гадюки хвіст.
"Розп'яті хлопчики в трусах",
"Бандеровці на 100 автобусах".
"Рабські кільця у їх носах",
"Секс з бабками на блокпостах".
"Геть знищені всі снігурі",
"Пруть танки, негри «на горі».
Всі хочуть росіян поїсти,
На їх «святу» земельку сісти.
Це ж поліцаї на яву,
Що зрадили Неньку свою.
Загарбнику лізли служити,
Щоб Україну погубити.
В Донецьку із іконами стрічали
Кадирівців, які з Ростова мчали.
Плем'я дике, ординське,
Щоб знищити все українське.
За пенсіями- до "бандер",
Хоч він для них як людожер.
Не платять братики-кацапи,
Тільки загнали в шахти лапи.
Пустили в свій дім терориста,
Щоб після цього лікті гризти.
«Рашизм» сусідів прославляли,
Ті ж їм домівки розстріляли.
Їм не потрібні ці «кормільці»,
Від них самих же погорільці.
Таку долю має поліцай,
Що натворив, то й видихай.
14.02.2018 р.
Анатолій Березенський