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Новини Агресія Росії проти України
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У Лисичанську облили фарбою меморіал військовослужбовцям, які загинули під час визволення міста в 2014 році. ФОТО

У Лисичанську облили червоною фарбою пам'ятний меморіал військовослужбовцям, які загинули під час визволення міста в липні 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

У Лисичанську облили фарбою меморіал військовослужбовцям, які загинули під час визволення міста в 2014 році 01

Слідством встановлено, що в ніч з 23 на 24 липня 2020 р невідомі облили фарбою червоного кольору пам'ятний меморіал загиблим під час визволення міста Лисичанська в липні 2014 року військовослужбовцям Збройних Сил України.

Відкрито кримінальне провадження за фактом осквернення пам'ятного меморіалу особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 297 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Автор: 

Лисичанськ (315) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) вандалізм (432) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+47
тварюки гнилозубі
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28.07.2020 17:26 Відповісти
+41
А повинно бути не до 5 а від 5років з конфіскацією.
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28.07.2020 17:30 Відповісти
+35
Треба розробляти програму репатріації для ватних ******. Drank nacht russкка!
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28.07.2020 17:32 Відповісти
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тварюки гнилозубі
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28.07.2020 17:26 Відповісти
памятник зняти і в музей відати а поставити аналогічний у вигляді хреста
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28.07.2020 18:26 Відповісти
Облили краскою пам*ятник - місяць не виплачують пенсії і соцвиплати переселенцям і проживаючим на непідконтрольній терииторії. Самі будуть оберігати і порвуть на тряпки гнилозубого, який ближче 5 метрів підійде до такої споруди.
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29.07.2020 08:28 Відповісти
А повинно бути не до 5 а від 5років з конфіскацією.
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28.07.2020 17:30 Відповісти
Треба розробляти програму репатріації для ватних ******. Drank nacht russкка!
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28.07.2020 17:32 Відповісти
А федерализация не устроит? Ведь после того, как Бубочка вместе с орками стали контролировать прекращение огня, орки стали субъектом?
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28.07.2020 18:30 Відповісти
МВД авакова тратит миллиарды денег народа Украины на видеокамеры, шоб следить за народом Украины, а вандалов найти не могут. И зе это устраивает.
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28.07.2020 17:35 Відповісти
Зато памятник Жукову охраняют(((
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28.07.2020 21:06 Відповісти
більше кондомам пенсій, хороших і різних!!!
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28.07.2020 17:35 Відповісти
так это "подконтрольные" тварюки, а через кпп за пенсиями вероятно вообще сепары-боевики ходят!
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28.07.2020 19:34 Відповісти
Яке дивне "співпадіння".
27.07.20 "Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске"
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28.07.2020 17:39 Відповісти
Нет слов, чтобы выразить свое негодование, одни маты. Где наши правохранители? В Украине, даже мертвые люди и те не защищены от беззакония, что уже говорить о живых. Власть наша зря зарплаты получает, зря, ни на что не годные правители.
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28.07.2020 17:46 Відповісти
В Лисичанске облили краской мемориал военнослужащим, погибшим при освобождении города в 2014 году - Цензор.НЕТ 4406
Лугандони нашілюді. Нє?
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28.07.2020 17:48 Відповісти
Сепарську бидлоту треба було при звільненні вишвирнути за порєбрік або "подарувати" 9 грамів.
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28.07.2020 17:48 Відповісти
там в радиусе 500 м от памятника одно сепарье живет... в двухэтажках...Валера зубатый чего только стоит...аж брыжжет слюной так ненавидит Украину и ЗСУ .работал в директорской охране на ЛИНОС в конце 90х а потом в ВОХР..может следаки пост прочитают-так вот им наводка На детекторе лжи прогнать или попроще ,,слоника"....тот знает кто а скорее все сам по пьяне ....
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28.07.2020 19:48 Відповісти
Та хто їх буде шукати, тим більше зараз там орудує опзж, колишні регіанали там всім заправляють, я, правда, давно звідти виїхала, але родичі залишились і з станом справ знайома
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28.07.2020 20:03 Відповісти
Нужно найти, головой в краску и чуть-чуть придержать.
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28.07.2020 17:48 Відповісти
Собаков ты где??? Аууууууууу! Где твоя псарня??? Ауууууу?
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28.07.2020 17:49 Відповісти
Що б у вас гніди кацапські руки повідсихали разом з пісюнами шо б не змогли наплодити подібних до себе мерзот ніколи
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28.07.2020 17:52 Відповісти
Людей не обливают ! 100% !
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28.07.2020 17:57 Відповісти
Спіймати і засадити по ст.297 ч.4 ККУ!
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28.07.2020 17:57 Відповісти
Сейчас многие задаются вопросом а стоило ли освобождать Мариуполь, Краматорск, тот же Лисичанск. Твердо скажу что да, стоило - в ином случае намного масштабного нашествия пенсионотуристов наш пенсионный фонд бы не выдержал и для надлежащих соцвыплат выход на заслуженный отдых нашим гражданам пришлось бы вновь переносить на куда более поздний термин.
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28.07.2020 18:01 Відповісти
https://censor.net/user/231970, неужели у тебя Порошенко с Турчиновым что-то и правильное сделали, а не всё не так?
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28.07.2020 18:33 Відповісти
Не удивительно, если и правящая зелень и главные оппозиционные "зажопцы" борются за почетное звание "Главных подпуйловников Украины"..
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28.07.2020 18:07 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
мають висіти на всіх кордонах України від Харкова до Ужгорода, від Маріуполя до Луцька, щоб Люди приїжджали, читали, запам`ятовували...
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28.07.2020 18:08 Відповісти
какой же ты больной то.... тыSSSячи раз выSSSерать одно и то же...... реальный инвалид на голову....
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28.07.2020 18:25 Відповісти
брысь на бутылку, козломордый!
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28.07.2020 19:51 Відповісти
Вата буде робити це доти доки їх почнуть ******* і саджати на пляшку,вата-рузгємірці,це вороги Незалежної України і поводитись з ними треба,як з ворогом.
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28.07.2020 18:11 Відповісти
Не удивлен,там одно быдло,в 95% спящее и видящее русский мир.
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28.07.2020 18:14 Відповісти
пока не будет крим. ответственности за это.ватная падаль бедет делать подобное.
кацапя и ватники понимают только силу!
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28.07.2020 18:15 Відповісти
До цих пір в ЖОДНОМУ місті немає банерів,плакатів,які кажуть що в нас війна в країні з московитами,проводять таємні договорняки з ******,не уряд,а блазні і порохнявого і зеленого,це якась ганьба,яка не достойна керувати Українцями.
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28.07.2020 18:17 Відповісти
https://censor.net/user/85642, Лахта, ты решил, что Г+Г агитировал смотреть Прямой канал, чтобы 73% знали, что идёт война?
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28.07.2020 18:37 Відповісти
Слідством встановлено, що в ніч з 23 на 24 липня 2020 р невідомі облили фарбою червоного кольору пам'ятний меморіалДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3210586
Не зря следователи видимо хлеб свой едят,такое умозаключение ценнейшее опубликовали!
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28.07.2020 18:17 Відповісти
Это не носит системного характера.
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28.07.2020 18:23 Відповісти
Сколько народной крови пролито во славу кремлевской банды.
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28.07.2020 18:23 Відповісти
Нужно менять законы.Такие дела должна расследовать СБУ,военная прокуратура и военные суды.Это преступление против независимости Украины.И долго не расследовать.Просто лишать любой собственности.
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28.07.2020 18:27 Відповісти
Никто ничего не будет менять. Не надейтесь. И скоро сепарня будет ломиться в ваши двери. Никто не поможет. Когда мозговцы вошли в Лисичанск, произошло искреннее братание сепарни с полицией. Этот же сценарий повторится с большой вероятностью.
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28.07.2020 19:38 Відповісти
То це ж "наші брати". Да там половина ворогів України.
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28.07.2020 19:14 Відповісти
мало гниды пожили под рашистами? Ублюдки конченные!
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28.07.2020 19:19 Відповісти
Результат облучения недоумков каналами мертвертчука : zik, 112, news one, а так же "наш" и "интера".
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28.07.2020 19:27 Відповісти
Сепаровата с подачи зеленых подняла голову.
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28.07.2020 19:34 Відповісти
Назначить дату в ведения Войск ВСУ из города.
Озвучить причину вывода.
Проанализировать поведение горожан.
Сделать выводы.

Возрадуются. Нечего там делать. Пусть гниют с русским миром.
Начнут самостоятельные поиски.
Наградить активных.
Привлечь к делам по самоуправлению.

Ну где-то так.
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28.07.2020 19:35 Відповісти
у нас нема колими, натомість є чорнобильська зона
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28.07.2020 19:44 Відповісти
Судя по всему, какие-то донбасяо просто мечтают жить в "дыре"...
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28.07.2020 19:49 Відповісти
Ще багато сепарів приізждає до нас за пенсією...
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28.07.2020 20:00 Відповісти
найти сепарно-кацапских мразей и руки повыдергивать
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28.07.2020 20:15 Відповісти
А немцы для делали просто - после подобных инцидентов из местных брали наугад 5-10 человек и публично казнили.
Если совсем не доходило, сжигали населенный пункт к чертям собачьим вместе с населением.
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28.07.2020 20:21 Відповісти
Ну це окупанти а ми на своїй землі. Зловити та посадити з конфскацією майна від 7до 10 років показово пару виродків і все стане на місце але коли вбивцю солдата в Запоріжью відпускають під грошову заставу то яка може бути державність та патріотизм ?
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28.07.2020 20:27 Відповісти
Земля наша. Люди не наши. Некого там ловить - все одинаково долбанутые.
Либо уничтожение, либо создание таких условий, чтобы они сами сбежали. Иначе это говно не искоренить никогда.
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28.07.2020 20:33 Відповісти
Чому за 29 років незалежності України не відновленні могили тих українських вояків які полягли в боях з більшовицькими та білогвардійськими окупантами в 1917-22 роках. На Західній Україні з перших днів незалежності відновили воїнам УПА . Тому там більше патріотів України бо виросло покоління на традиціях української побудови держави а на Сході вже при Порошенко розпочали руйнувати совковіть та комуністичні міфи. А до того населення в основному вірили в "деди ваєвалі".
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28.07.2020 20:23 Відповісти
Один чи два ********** зробили цю гидоту.Так це ж не весь Лисичанськ.А от СБУ роботу не робить(работу не работает).Та і юридично це не виправити.А "ескадрони смерті"це дієво.
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28.07.2020 21:06 Відповісти
Сделали 1-2,а поддерживают 95%,к сожалению!!!СБУ некогда...бабло косить надо...да и что они сделают,даже если захотят,когда в судах сидят откровенные сепары(многие из них свободно катаются в луганду и в рашу) и оправдывают даже пойманных и доказанных боевиков??!!!А что можно предъявить ватнику,когда судья говорит,что это его мнение,а законы ужесточить так и не почесались??!!!
Кстати,пять лет вся эта мразота сидела тише и гадила по-тихому,а сейчас осмелели...теперь можно...
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28.07.2020 23:56 Відповісти
кацапи смердячі.
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28.07.2020 21:25 Відповісти
П О Л І Ц А Ї
Пройде ще рік, можливо два,
Закінчиться у нас війна.
Що ж скажуть нам колаборанти,
Посібники бандюг та окупантів.

Бігли всі, як на пожежу,
Хваталися за зброю та одежу.
Моїх солдат-захисників,
Синів Країни, та своїх батьків.

У мед поклали динаміт,
На банківських авто «наліт».
Корегували обстріл міст,
«Крутились», як гадюки хвіст.

"Розп'яті хлопчики в трусах",
"Бандеровці на 100 автобусах".
"Рабські кільця у їх носах",
"Секс з бабками на блокпостах".

"Геть знищені всі снігурі",
"Пруть танки, негри «на горі».
Всі хочуть росіян поїсти,
На їх «святу» земельку сісти.

Це ж поліцаї на яву,
Що зрадили Неньку свою.
Загарбнику лізли служити,
Щоб Україну погубити.

В Донецьку із іконами стрічали
Кадирівців, які з Ростова мчали.
Плем'я дике, ординське,
Щоб знищити все українське.

За пенсіями- до "бандер",
Хоч він для них як людожер.
Не платять братики-кацапи,
Тільки загнали в шахти лапи.

Пустили в свій дім терориста,
Щоб після цього лікті гризти.
«Рашизм» сусідів прославляли,
Ті ж їм домівки розстріляли.

Їм не потрібні ці «кормільці»,
Від них самих же погорільці.
Таку долю має поліцай,
Що натворив, то й видихай.
14.02.2018 р.
Анатолій Березенський
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29.07.2020 08:35 Відповісти
А що ж ви хотіли? Зомбіків московитських ще буде і буде,а то і диверсантів хватає. Їх же ніхто не відстежує у поліції,а в СБУ...тільки по заявам іде робота. Підпілля антидержавне і антиукраїнське існує. І це факт.
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29.07.2020 09:19 Відповісти
А що ж ви хотіли? Зомбіків московитських ще буде і буде,а то і диверсантів хватає. Їх же ніхто не відстежує у поліції,а в СБУ...тільки по заявам іде робота. Підпілля антидержавне і антиукраїнське існує. І це факт. Скажіть будь ласка всі,хто прочитав: коли ви в останнє бачили дільничого?
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29.07.2020 09:22 Відповісти
 
 