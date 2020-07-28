У Лисичанську облили фарбою меморіал військовослужбовцям, які загинули під час визволення міста в 2014 році. ФОТО

У Лисичанську облили червоною фарбою пам'ятний меморіал військовослужбовцям, які загинули під час визволення міста в липні 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

Слідством встановлено, що в ніч з 23 на 24 липня 2020 р невідомі облили фарбою червоного кольору пам'ятний меморіал загиблим під час визволення міста Лисичанська в липні 2014 року військовослужбовцям Збройних Сил України.

Відкрито кримінальне провадження за фактом осквернення пам'ятного меморіалу особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 297 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.