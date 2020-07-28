Спалах COVID-19 зафіксували в обласній лікарні Вінниці: інфіковано 11 медиків і 14 пацієнтів, - голова ОДА Борзов

У Вінницькій обласній лікарні ім. Пирогова зафіксовано спалах коронавірусної інфекції серед персоналу і пацієнтів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"Про спалах коронавірусу в обласній лікарні імені Миколи Пирогова. Станом на 19:00 27 липня з 294 зразків COVID-19 вже підтверджено в 25 випадках, з яких 11 - медичні працівники, 14 - пацієнти", - сказано в повідомленні.

Місто Вінниця залишається епіцентром за кількістю хворих в області - 1363. Саме тому з суботи, 25 липня, хворих на COVID-19 з обласного центру знову почали возити в Калинівську лікарню. Маршрут змінюють мінімум на тиждень.

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