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106 ресторанів і магазинів оштрафували в Києві минулого тижня за порушення карантину
У Києві з 20 по 25 липня інспектори Держспоживслужби перевірили на дотримання карантину 485 столичних закладів, склали 106 протоколів за порушення норм.
Про це повідомляє пресслужба столичного управління Держспоживслужби, передає Цензор.НЕТ.
З них - 123 заклади громадського харчування, 174 об'єкти торгівлі продовольчими товарами, 188 - непродовольчими товарами, ринок і один дитячий садок.
"Серед порушників 32 заклади громадського харчування, 32 продовольчі магазини, 42 - промислові, один ринок", - уточнили в пресслужбі.
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Конечно это не касается "Слуг Олигархов" и друзей поцЗедента
порушення якого "карантину"? ні де-факто, ні де-юре в Україні карантину немає