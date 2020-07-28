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Новини Коронавірус і карантин
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106 ресторанів і магазинів оштрафували в Києві минулого тижня за порушення карантину

106 ресторанів і магазинів оштрафували в Києві минулого тижня за порушення карантину

У Києві з 20 по 25 липня інспектори Держспоживслужби перевірили на дотримання карантину 485 столичних закладів, склали 106 протоколів за порушення норм.

Про це повідомляє пресслужба столичного управління Держспоживслужби, передає Цензор.НЕТ.

З них - 123 заклади громадського харчування, 174 об'єкти торгівлі продовольчими товарами, 188 - непродовольчими товарами, ринок і один дитячий садок.

"Серед порушників 32 заклади громадського харчування, 32 продовольчі магазини, 42 - промислові, один ринок", - уточнили в пресслужбі.

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106 ресторанів і магазинів оштрафували в Києві минулого тижня за порушення карантину 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19643) штраф (1878) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Велюр також??
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28.07.2020 17:45 Відповісти
Велюру сам осел индульгенцию выписал...он теперь неприкасаем...
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28.07.2020 17:49 Відповісти
106 ресторанов и магазинов оштрафовали в Киеве на прошлой неделе за нарушение карантина
Конечно это не касается "Слуг Олигархов" и друзей поцЗедента
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28.07.2020 17:53 Відповісти
Сподіваюсь, ці заклади знайдуть нормальних юристів, які допоможуть скласти на інспекторів зворотні заяви і добитися відшкодування моральних та інших збитків
порушення якого "карантину"? ні де-факто, ні де-юре в Україні карантину немає
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28.07.2020 17:59 Відповісти
А котлету так и не оштрафовали, видать корона не берет таких как они. Значит нужно лекарство от вранья, а не от короны.
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28.07.2020 18:33 Відповісти
Страна ментов только и может штрафовать и это достижение конечно посли одинадцати вирус ложится спать..наплодили дармоедов а госдолг только за месяц на 60 млрд вырос кто отдавать будет за эти афёры с огвз зеленский шо ты твориш
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29.07.2020 07:52 Відповісти
Корупційні окружні-адміністративні суди будуть кошмарити підприємців з причиною і без причини. Казна порожня.
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29.07.2020 08:57 Відповісти
 
 