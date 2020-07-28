106 ресторанів і магазинів оштрафували в Києві минулого тижня за порушення карантину

У Києві з 20 по 25 липня інспектори Держспоживслужби перевірили на дотримання карантину 485 столичних закладів, склали 106 протоколів за порушення норм.

Про це повідомляє пресслужба столичного управління Держспоживслужби, передає Цензор.НЕТ.

З них - 123 заклади громадського харчування, 174 об'єкти торгівлі продовольчими товарами, 188 - непродовольчими товарами, ринок і один дитячий садок.

"Серед порушників 32 заклади громадського харчування, 32 продовольчі магазини, 42 - промислові, один ринок", - уточнили в пресслужбі.

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