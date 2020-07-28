УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13484 відвідувача онлайн
Новини Хабарники
2 564 13

На Київщині депутата сільради затримали на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - прокуратура. ФОТО

У Київській області на хабарі затримали депутата Пухівської сільської ради Броварського району - голову земельної комісії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

На Київщині депутата сільради затримали на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - прокуратура 01

За даними слідства, депутат вимагав хабар за ухвалення рішення про виділення земельної ділянки на території Броварського району для ведення сільського господарства.

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання депутатом сільради хабаря в сумі 600 доларів. Хабарника затримано в порядку ст. 208 КПК України після передачі грошових коштів.

На Київщині депутата сільради затримали на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - прокуратура 02

Читайте також: Чиновника Львівського облавтодору затримано на хабарі 17 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

На Київщині депутата сільради затримали на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - прокуратура 03

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4732) депутат (1781) Київська область (4087) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Рванул по-крупному и сгорел на работе...
показати весь коментар
28.07.2020 18:11 Відповісти
+2
600 баксов на киевщине...єто наверное участок на кладбище
показати весь коментар
28.07.2020 18:11 Відповісти
+2
За то, что так мало взял и глупо при этом попался
показати весь коментар
28.07.2020 18:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рванул по-крупному и сгорел на работе...
показати весь коментар
28.07.2020 18:11 Відповісти
600 баксов на киевщине...єто наверное участок на кладбище
показати весь коментар
28.07.2020 18:11 Відповісти
только если за забором, не в перспективную сторону развития
показати весь коментар
28.07.2020 19:01 Відповісти
$600 - Мне было бы стыдно!
показати весь коментар
28.07.2020 18:13 Відповісти
Это смотря, на сколько сложный вопрос. Может там надо было только штампик без очереди поставить.
показати весь коментар
28.07.2020 18:14 Відповісти
За то, что так мало взял и глупо при этом попался
показати весь коментар
28.07.2020 18:15 Відповісти
Курочка по зернышку клюет.
показати весь коментар
29.07.2020 09:08 Відповісти
Опять СБУ! От это работа! Чего не пойму они до сих пор полтавского террориста не арестовали? Или у него просто 600 баксов нет???
показати весь коментар
28.07.2020 18:15 Відповісти
да будет Вам известно, раз и навсегда, СБ в Украине полностью курирует земельный вопрос и фермеров!
показати весь коментар
28.07.2020 19:02 Відповісти
Заложили свои коллеги, за демпинг..
Так мало исчо никто не брал..))
показати весь коментар
28.07.2020 18:21 Відповісти
Цікаво як один депутат міг украсти землю? Без рішення ради про відведення земельної ділянки, без районного начальства і спеціалістів з кадастру. Де розслідування кому і скільки пхав на верх, і чиї там підписи стоять? Це стрільба по горобцях, а орли корупції, які високо літають , дивляться на виставу від мусорні і посміхаються.
показати весь коментар
29.07.2020 07:06 Відповісти
Аж смешно! Мусора за задержание и подготовку к нему в разы больше бюджетных денег спишут.
показати весь коментар
29.07.2020 09:07 Відповісти
 
 