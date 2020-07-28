На Київщині депутата сільради затримали на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - прокуратура. ФОТО
У Київській області на хабарі затримали депутата Пухівської сільської ради Броварського району - голову земельної комісії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
За даними слідства, депутат вимагав хабар за ухвалення рішення про виділення земельної ділянки на території Броварського району для ведення сільського господарства.
Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання депутатом сільради хабаря в сумі 600 доларів. Хабарника затримано в порядку ст. 208 КПК України після передачі грошових коштів.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Топ коментарі
+3 Valery Greff
показати весь коментар28.07.2020 18:11 Відповісти Посилання
+2 Kolja Stambulskij
показати весь коментар28.07.2020 18:11 Відповісти Посилання
+2 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар28.07.2020 18:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так мало исчо никто не брал..))