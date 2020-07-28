На Київщині депутата сільради затримали на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - прокуратура. ФОТО

У Київській області на хабарі затримали депутата Пухівської сільської ради Броварського району - голову земельної комісії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

За даними слідства, депутат вимагав хабар за ухвалення рішення про виділення земельної ділянки на території Броварського району для ведення сільського господарства.

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання депутатом сільради хабаря в сумі 600 доларів. Хабарника затримано в порядку ст. 208 КПК України після передачі грошових коштів.

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Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.