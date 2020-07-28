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У Кличка вирішили сплачені пайові внески з МАФ зарахувати в майбутні періоди

У Кличка вирішили сплачені пайові внески з МАФ зарахувати в майбутні періоди

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про зменшення фінансового навантаження на власників тимчасових споруд, оскільки на період карантину через поширення Covid-19 їхня господарська діяльність була повністю призупинена.

Про це йдеться в рішенні Київради "Про деякі питання сплати пайової участі (внеску) за договорами щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою", яке підтримали 70 депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київради.

Відповідне рішення поширюється на власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

"Ми зменшуємо фінансове навантаження на підприємців Києва. Пайові внески власники малих архітектурних форм сплатили фактично з грудня по червень. Але багато із них у період карантину не працювали, відповідно не отримували прибутків. Тому ми пропонуємо плату за той термін, який підприємці не працювали, зарахувати на майбутній період", - зазначив співавтор рішення, депутат Київради Сергій Артеменко.

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Автор: 

Кличко Віталій (3527) МАФи (95)


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Во вторник, 28 июля, мэр Киева Виталий Кличко появился на заседании Киевсовета на костылях.

«Прошлая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие», - сказал Кличко.
Мэр столицы отметил, что ему не привыкать к травмам.
«Теперь появилась новая опция для нерадивых - «накостылять!» - пошутил он.

У Кличко решили уплаченные паевые взносы с МАФ зачесть в будущие периоды - Цензор.НЕТ 3201

...
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28.07.2020 18:18 Відповісти
Кто накостылял Кличко?
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28.07.2020 18:28 Відповісти
"поздно вечером гонял вандалов"

Да, бокс - всему голова.
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28.07.2020 18:28 Відповісти
похоже, что вандалы догнали-таки кличка. Засада Дубинского?
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28.07.2020 18:58 Відповісти
Судя по тому, что надорвано ахиллово сухожилие - таки да. ))
Дубинский наверняка был в компании с другим "вандалом", Пальчевским.
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28.07.2020 21:11 Відповісти
Мудрилло!
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28.07.2020 18:19 Відповісти
Лучше бы он решил задачу сколько будет дважды два ...
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28.07.2020 18:31 Відповісти
Кличко собирался
в Истории анналы,
но не повезло -
догнали вандалы!



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28.07.2020 19:12 Відповісти
...было время леня космос голову бинтом обматывал. -технологи нынче другие).....виталька! оно тебе надо? если ипотека-соберем миром как нибудь)
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28.07.2020 22:54 Відповісти
 
 