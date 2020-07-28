Сьогоднішня влада дуже умовно "чесніша" за попередню, але явно тупіша, - ексзаступник генпрокурора Чумак

Колишній заступник генерального прокурора України Віктор Чумак розкритикував нинішню ситуацію в Офісі генерального прокурора.

Віктор Чумак висловив свою позицію в коментарях до посту головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про кадрові перестановки в Офісі генпрокурора.

Говорячи про ситуацію в Офісі генпрокурора, Чумак зазначив, що "сьогоднішня влада дуже умовно "чесніша" за попередню, але явно тупіша".

Також Чумак заявив, що "Коли був Порошенко, я цілий рік і три місяці намагався йому допомогти, поки не зрозумів, що ні йому ні його оточенню це не потрібно.

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Зараз розуміння прийшло саме через 6 місяців. Але мовчати не можна в будь-якому випадку".







