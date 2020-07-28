Сьогоднішня влада дуже умовно "чесніша" за попередню, але явно тупіша, - ексзаступник генпрокурора Чумак
Колишній заступник генерального прокурора України Віктор Чумак розкритикував нинішню ситуацію в Офісі генерального прокурора.
Віктор Чумак висловив свою позицію в коментарях до посту головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про кадрові перестановки в Офісі генпрокурора.
Говорячи про ситуацію в Офісі генпрокурора, Чумак зазначив, що "сьогоднішня влада дуже умовно "чесніша" за попередню, але явно тупіша".
Також Чумак заявив, що "Коли був Порошенко, я цілий рік і три місяці намагався йому допомогти, поки не зрозумів, що ні йому ні його оточенню це не потрібно.
Зараз розуміння прийшло саме через 6 місяців. Але мовчати не можна в будь-якому випадку".
Топ коментарі
+55 Scorpman Y
показати весь коментар28.07.2020 18:32 Відповісти Посилання
+35 Scorpman Y
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+28 abc123
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1288158221929263104 1 ч
В суде потерялось дело об силовом разгоне Майдана. 7 лет судили-судили, пока не потеряли. В принципе это всё, что нужно знать об украинском судочинстве. Судебная власть является одним из основополагающих столпов государства. В Украине её просто нет. Как и самого государства.
у зелі буде аналогічна доля.. тільки треба визначитися, кому зеля програє
Ложные высказывания:
1) брехливий - примеры? Только не надо про войну за 2 недели, он этого не обещал.
2) На недосвідченого і тупенького коміка работал весь пропагандистский аппарат двух стран, и настолько эффективно, что люди по инерции навыбирали еще и "зеленых табуреток" в парламент.
ДУМАТЬ я Вас призывать не буду - бесполезно?
А про доллар по 10 можно? Про продажу Рошена? Пр закон о референдуме можно? Или можно задавать только "правильные" вопросы?
По каждому пункту - пожалуйста, подробно.
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:
Садіть Порошенка! Як бульбу, садіть,
Як Ющенко садить калину,
В годину кріпову і в радості мить,
Садіть у часи карантину!
Нікого із вас ця війна не мине,
Затямте собі хорошенько:
Країна любить не захоче мене,
Якщо не сидить Порошенко!
Садіть Порошенка! За Томос садіть,
За вірус, за чіп, за картину,
За Ілона Маска, за неба блакить,
За мову садіть солов'їну!
За всі висяки двох останніх століть,
За цукор надмірний в "рошенках"...
За кожну тєлєгу Портнова - садіть!
Й садіть не лише Порошенка!
Бо як до правління таланту нема,
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:
Саджати, саджати й саджати!
Садіть, скільки влізе! Садіть від душі -
Ріффмастера, Дугарь, Стерненка...
Як садять печінку свою алкаші,
Садіть! І садіть - Порошенка! Юрко Космина