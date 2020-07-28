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Сьогоднішня влада дуже умовно "чесніша" за попередню, але явно тупіша, - ексзаступник генпрокурора Чумак

Колишній заступник генерального прокурора України Віктор Чумак розкритикував нинішню ситуацію в Офісі генерального прокурора.

Віктор Чумак висловив свою позицію в коментарях до посту головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про кадрові перестановки в Офісі генпрокурора.

Говорячи про ситуацію в Офісі генпрокурора, Чумак зазначив, що "сьогоднішня влада дуже умовно "чесніша" за попередню, але явно тупіша".

Також Чумак заявив, що "Коли був Порошенко, я цілий рік і три місяці намагався йому допомогти, поки не зрозумів, що ні йому ні його оточенню це не потрібно.

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Зараз розуміння прийшло саме через 6 місяців. Але мовчати не можна в будь-якому випадку".

Сьогоднішня влада дуже умовно чесніша за попередню, але явно тупіша, - ексзаступник генпрокурора Чумак 01


Сьогоднішня влада дуже умовно чесніша за попередню, але явно тупіша, - ексзаступник генпрокурора Чумак 02


Сьогоднішня влада дуже умовно чесніша за попередню, але явно тупіша, - ексзаступник генпрокурора Чумак 03

Автор: 

Чумак (121) Бутусов Юрій (3615) Офіс Генпрокурора (3276)


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Топ коментарі
+55
Отже, виявилося брехнею:
- крики про неймовірне збагачення Порошенка;
- «офшори» Порошенка, з нулем на рахунку;
- підлі розмови про те, що «війна продовжується, бо це вигідно Порошенку» і «нада просто пєрєстть стрєлять»;
- розвалилася справа Гладковських (привіт кремлівським нацжонам);
- розвалилася справа з бронежилетами;
- Ротердам+ виявився правильною,економічно виправданою формулою, без якої «посипалася» вугільна галузь (привіт дівчинці легкої поведінки Герусу та іншим борцунам);
- в справі по «Кузні на Рибальському» не виявили порушень.
Все це і багато іншого виявилося банальною і підлою брехнею.
Так само брехнею рано чи пізно виявляться і «плівки Деркача» і маніпуляції про «Порошенко і Зеленський одінаковиє» і весь інший бруд, згенерований луб'янкою чи прихвоснями коломойських-фірташей. Все те,з чим зараз продовжують носитися платні «експерти», «політологи», «журналісти» та «націоналісти». І що продовжує в'яло жувати стадо покірних дурників.
Натомість правдою виявилося:
- зменшення статків Порошенка на 40% протягом каденції;
- 1,5 млрд гривень власних коштів, витрачених на армію та благочинність;
- зростання ВВП, мінімальної заробітної плати та пенсії у 2016-19 роках;
- зростання витрат на оборону з 19 млрд у 2013-му до 210млрд у 2019-му;
- українці з совєцьких кріпаків стали вільними людьми вільного світу,завдяки безвізовому режиму;
- українці отримали ПРАВО молитися в українській національній церкві.
І ще дуже багато чого є і назавжди залишиться в історії України. Правдою.
Отже з цього маємо два висновки:
1. Зелена влада прийшла до влади на тотальній брехні. І ігноруванні очевидної правди. А те, що базується на брехні, ніколи не породить нічого доброго.
2. Ми ЗОБОВ'ЯЗАНІ мати гарну пам'ять. Ми маємо пам'ятати кожного брехливого експерта, журналіста , політолога чи націоналіста. А це дуже просто: досить лише підняти їх дописи, статті чи інтерв'ю до березня 2019 року. Про Ротердам+. Про неймовірне збагачення. Про голі-босі. Про Іловайськ. Про бронежилети. Про пів-вареника. Про «хужє нє будєт». Про «нового нашєго Рєйгана». Кожен, хто долучився до поширення цієї брехні та маніпуляцій, вибачте - в**бав козу. Інакше на жаль не скажеш. Вони втратили репутацію. Ці продажні люди не мають права називатись експертом, політологом, журналістом, націоналістом. А ми не маємо права їм це пробачити, прочитавши один-два «правильних», «опозиційних» дописа.
Рукописи не горять. Вважаю, цю роботу необхідно зробити. Підняти всі виступи та дописи Бутусових, Берез, Дроздових, Томенок, Фесенок, Золотарьових, Кошулінських, Білецьких та їм подібних, які зараз знову пнуться в «лідери опозиції». Інакше вони знову будуть брехати. І ми з цієї брехні не виберемося ніколи.
(c)Костюк Олександр
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHfV1hjllE_M%26fbclid%3DIwAR0ZOrn-pSmsZcCckYG3f-mGC_Bb2N_B7AKpnEdlxw1Sy8-JFND_aI9Ergs&h=AT0zpOBm71p5-ZlaxWCd03cMmjfDJdmTfteISb34xDFZo6c0BUyT1DNMkjE4H-eLxggrkxvjkhDDyRo-wIvj_wzoBeamWG8-mmOV2z7SRoc_bO_Znj60gLwk6_x22fVFIJgu7vqIqRvuM4RAbKUHNsvgY3Z7iqlI3g https://www.youtube.com/watch?v=HfV1hjllE_M
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28.07.2020 18:32 Відповісти
+35
УСЛОВНО "честнее")) мало того что условно, но еще и в кавычках.
Но однозначно - намного тупее)
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28.07.2020 18:29 Відповісти
+28
когда их членограй скакал по сцене и рассказывал про порноактрису, это не раскалывало общество. Когда черноротая рассказывала про борщевой набор и убиенного брата Пороха, это не раскалывало страну. Когда хозяин этого балаган беня ярды из банка выводил это тоже, конечно, страну не раскалывало. А теперь, когда начало подгорать эта мразь о единстве страны заголосила!
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28.07.2020 18:32 Відповісти
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Чумак, хитёр!! готовит пути отступления, Загодя!!
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28.07.2020 20:57 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1288158221929263104 1 ч

В суде потерялось дело об силовом разгоне Майдана. 7 лет судили-судили, пока не потеряли. В принципе это всё, что нужно знать об украинском судочинстве. Судебная власть является одним из основополагающих столпов государства. В Украине её просто нет. Как и самого государства.
Сьогоднішня влада дуже умовно "чесніша" за попередню, але явно тупіша, - ексзаступник генпрокурора Чумак - Цензор.НЕТ 6422
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28.07.2020 22:01 Відповісти
петя настільний був хитрозроблений і брехливий, що програв недосвідченому і тупенькому коміку зелі..
у зелі буде аналогічна доля.. тільки треба визначитися, кому зеля програє
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28.07.2020 23:07 Відповісти
Хорошая фишка от шмариеподобных, как раз для рыбок гуппи типа тебя.
Ложные высказывания:
1) брехливий - примеры? Только не надо про войну за 2 недели, он этого не обещал.
2) На недосвідченого і тупенького коміка работал весь пропагандистский аппарат двух стран, и настолько эффективно, что люди по инерции навыбирали еще и "зеленых табуреток" в парламент.
ДУМАТЬ я Вас призывать не буду - бесполезно?
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29.07.2020 00:34 Відповісти
Сьогоднішня влада дуже умовно "чесніша" за попередню, але явно тупіша, - ексзаступник генпрокурора Чумак - Цензор.НЕТ 9095
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29.07.2020 10:41 Відповісти
"Только не надо про войну за 2 недели, он этого не обещал."
А про доллар по 10 можно? Про продажу Рошена? Пр закон о референдуме можно? Или можно задавать только "правильные" вопросы?
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29.07.2020 10:47 Відповісти
Можно, и даже нужно.
По каждому пункту - пожалуйста, подробно.
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30.07.2020 01:58 Відповісти
Сьогоднішня влада дуже умовно "чесніша" за попередню, але явно тупіша, - ексзаступник генпрокурора Чумак - Цензор.НЕТ 6340
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29.07.2020 00:31 Відповісти
Бо як до правління таланту нема,
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:

Садіть Порошенка! Як бульбу, садіть,
Як Ющенко садить калину,
В годину кріпову і в радості мить,
Садіть у часи карантину!
Нікого із вас ця війна не мине,
Затямте собі хорошенько:
Країна любить не захоче мене,
Якщо не сидить Порошенко!
Садіть Порошенка! За Томос садіть,
За вірус, за чіп, за картину,
За Ілона Маска, за неба блакить,
За мову садіть солов'їну!
За всі висяки двох останніх століть,
За цукор надмірний в "рошенках"...
За кожну тєлєгу Портнова - садіть!
Й садіть не лише Порошенка!
Бо як до правління таланту нема,
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:
Саджати, саджати й саджати!
Садіть, скільки влізе! Садіть від душі -
Ріффмастера, Дугарь, Стерненка...
Як садять печінку свою алкаші,
Садіть! І садіть - Порошенка! Юрко Космина
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29.07.2020 10:30 Відповісти
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