Ворог зробив постріл з підствольного гранатомета поблизу Шумів, воїни ОС вогонь у відповідь не відкривали, - пресцентр

Об'єднані сили продовжують виконувати свої основні функції з оборони і захисту України від ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою.

"Від початку цієї доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми. Втрат внаслідок ворожого пострілу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - повідомили в пресцентрі.

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Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Однак упродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню.