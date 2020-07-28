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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог зробив постріл з підствольного гранатомета поблизу Шумів, воїни ОС вогонь у відповідь не відкривали, - пресцентр

Ворог зробив постріл з підствольного гранатомета поблизу Шумів, воїни ОС вогонь у відповідь не відкривали, - пресцентр

Об'єднані сили продовжують виконувати свої основні функції з оборони і захисту України від ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою.

"Від початку цієї доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми. Втрат внаслідок ворожого пострілу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - повідомили в пресцентрі.

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Однак упродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню.

Автор: 

обстріл (29105) Донбас (22357) перемир’я (993) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+31
Стыдно этот пораженческий стыд слушать терпилы в Вас стреляют а Вы рапортуете только бодро
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28.07.2020 18:38 Відповісти
+26
Який говнокомандувач, такі і рапорти.
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28.07.2020 18:41 Відповісти
+24
Даа, Огонь в ответ открывать нельзя а то не будет мира в глазах ***** ...
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28.07.2020 18:37 Відповісти
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Даа, Огонь в ответ открывать нельзя а то не будет мира в глазах ***** ...
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28.07.2020 18:37 Відповісти
Кадыркин зельцману глаз порвет , моргала выколет !
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28.07.2020 18:44 Відповісти
Ворог зробив постріл з підствольного гранатомета поблизу Шумів, воїни ОС вогонь у відповідь не відкривали, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5547
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28.07.2020 19:20 Відповісти
Стыдно этот пораженческий стыд слушать терпилы в Вас стреляют а Вы рапортуете только бодро
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28.07.2020 18:38 Відповісти
Який говнокомандувач, такі і рапорти.
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28.07.2020 18:41 Відповісти
Это само собой , но когда вопрос жизни и смерти для военных ,должна же быть хоть капля чести у них и здравого смысла ? Они же не мишени в тире и не скотина на скотобойне
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28.07.2020 18:48 Відповісти
Тепер завдячуючи Зе вони мішені.
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28.07.2020 18:50 Відповісти
какой он главнокомандующий не похабте это слово применяя его к этому не то к призеденту не то к артисту играющего роль президента в тени ермака и полутени Авакова так лицо занимающее кресло президента по сгласию за вознагражлдение
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28.07.2020 18:54 Відповісти
Це відголос як називали Головнокомандуючого зебіли до виборів. Тепер нехай не скиглять. Їхнім же салом та по їхніх мусалах.
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28.07.2020 19:09 Відповісти
После вчерашней информации о обстрелах генералы получили тырей от Хомчака. Количество обстрелов резко "снизилось".
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28.07.2020 18:42 Відповісти
Враг сделал выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов, воины ОС огонь в ответ не открывали, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5759
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28.07.2020 18:42 Відповісти
Та розходьтесь вже всі по домах взагалі , чого там сидіти . Армія вже не потрібна .
Зе- лайно війну вже виграв . .
Тепер з убивцями українців - мір , дрюжба, жвачка . .
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28.07.2020 18:45 Відповісти
И ,вообще на кой такая армия беззубая ? Предателям с погонами дачи обустраивать?
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28.07.2020 18:51 Відповісти
для особо наивных простаков ,а здравомыслящие всегда знали , шут- марионетка ***** -иуда . Троянский конь он и его слуги пришибленные
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28.07.2020 18:55 Відповісти
"Майор ВСУ попросил Зеленского не унижать военных" заголовок кацапской ленты,и дальше текст"Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в эфире «4 канала» попросил президента страны Владимира Зеленского не унижать военных.

Ковалев возмутился тем, что в режиме прекращения огня в Донбассе появилась третья сторона - Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), и войска должны ей что-то докладывать. «А у меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы, если армия должна в рамках договоренностей что-то выполнить, пусть, не унижайте военных!» - сказал майор ВСУ.
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28.07.2020 18:45 Відповісти
Бред! Получается, что все кто погиб на востоке защищая Украину, отдали свои жизни напрасно.
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28.07.2020 18:48 Відповісти
Враг сделал выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов, воины ОС огонь в ответ не открывали, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 964
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28.07.2020 18:49 Відповісти
«В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну», - зеленский.
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28.07.2020 19:42 Відповісти
Радует что обстрелов намного меньше чем в первый день, раньше всегда было только по нарастающей.
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28.07.2020 18:51 Відповісти
Приказ молчать.
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28.07.2020 19:07 Відповісти
ішак-прєдатєль і мразь.
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28.07.2020 18:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ORiYGie8NsU
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28.07.2020 18:53 Відповісти
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1288070287364325377 4 ч

Сейчас власть https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленского будет на полном"морозе" с обстрелами наших позиций на фронте. Это тактика гебни," повоняют и розойдуться"Вдумайтесть! Этого https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0?src=hashtag_click #тела с понедельника нет на роботе. И фиг его знает где этот нехороший человек редиска. Полный "мороз" на события в Украине!
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28.07.2020 18:56 Відповісти
Он с Пыней шампанское пьёт.
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28.07.2020 19:53 Відповісти
Бубочка зараз скаже, що один раз - не пи...рас!!!
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28.07.2020 19:00 Відповісти
По білоруському ТБ була інформація з передової на Донбасі, -- ще до обіду, про те, що бойовики "валят со всего, что есть..."
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28.07.2020 19:06 Відповісти
28 липня, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил, попри повний та всеосяжний режим припинення вогню.
Про це під час брифінгу https://www.mil.gov.ua/news/2020/07/28/shhodenne-zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/ повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
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28.07.2020 19:21 Відповісти
И вечером эта инфа исчезает с эфира и меняется на:

"Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми.
Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали."

Врать и то не научились.
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28.07.2020 19:23 Відповісти
сдохни, лапоть
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28.07.2020 19:24 Відповісти
Покажите мне хоть одну армию в мире, которая не отвечает на обстрелы врага....Что может вынудить вражескую армию не стрелять, кроме шквального ответного огня ? Я поражаюсь терпению наших воинов на передовой....Считаю. что граждане Украины должны завалить суды исками к президенту о нарушении конституции Украины и преступном бездействии в защите нашей безопасности и т.д.
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28.07.2020 19:27 Відповісти
Действительно стыдно. Я не сторонник войны любым путем, но когда порочат жизни хлопцев, отданые бесцельно за Украину- вот прям зверею... Адекватный Донбасс за Украину, ЕДИНУ!!!!!
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28.07.2020 19:49 Відповісти
Молчите, молчите дальше. Домолчитесь. Москальско-лугондонская наглота будет наглеть все больше.
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28.07.2020 19:55 Відповісти
вице-премьер обратил внимание на то, что украинские военные привыкли отвечать на огонь и им нужно "научиться реагировать иначе".И сегодня это не сразу, не за один день, с 0:01 объявили и прямо все сразу получается. Конечно, это серьезная кропотливая работа офицеров, объяснение того, что надо научиться иначе реагировать. Потому что случайный шум ночью или треск не значит повод открывать огонь Что ни говори ,а из Кончи виднее ,как нужно воевать
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28.07.2020 19:56 Відповісти
Полученец стрельнул из подствольника , в бельій свет , как в копеечку. В надежде , что начнется привьічная стрелкотня. Не началась , а нарушение со стороньі противника задокументировали для ОБСЕ. Что сделано неправильно ?
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28.07.2020 20:02 Відповісти
Уверен,что задокументировали? ОБСЕ-это слепо-глухо-немые инвалиды, у которых избирательно возвращаются зрение, обоняние, слух. И чаще не в нашу пользу.
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28.07.2020 23:42 Відповісти
Ты поверило своим братухам. Вот шо наверно.
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29.07.2020 00:01 Відповісти
"... в ответ огонь не открывали..." ... чтобы проверяющие со страху не ус""""сь
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28.07.2020 20:06 Відповісти
Враг принял препарат ,и пусть, может застрелился?
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28.07.2020 20:13 Відповісти
Ворог зробив постріл з підствольного гранатомета поблизу Шумів, воїни ОС вогонь у відповідь не відкривали, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3744
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28.07.2020 20:32 Відповісти
систематический не систематический обстрел
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28.07.2020 22:12 Відповісти
Кто не видит "мир" в глазу пуйла, тот порохобот!
Завтра будет залп из рсзо град, но мы же не ответим???
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28.07.2020 22:42 Відповісти
это не президент,это ***********
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29.07.2020 00:23 Відповісти
У дитинстві ми, діставши стусана від когось старшого й сильнішого, кому ми не могли дати здачі, відбігали і з безпечної відстані показували язика, примовляючи мовою корінних киян: "А мінє нє больна! Куріца давольна!" Тепер впору це саме примовляти всім українським збройним силам. Спасибі нашому головнокомандувачу!
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29.07.2020 13:22 Відповісти
 
 