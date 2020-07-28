Ворог зробив постріл з підствольного гранатомета поблизу Шумів, воїни ОС вогонь у відповідь не відкривали, - пресцентр
Об'єднані сили продовжують виконувати свої основні функції з оборони і захисту України від ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою.
"Від початку цієї доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми. Втрат внаслідок ворожого пострілу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - повідомили в пресцентрі.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
Однак упродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню.
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Зе- лайно війну вже виграв . .
Тепер з убивцями українців - мір , дрюжба, жвачка . .
Ковалев возмутился тем, что в режиме прекращения огня в Донбассе появилась третья сторона - Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), и войска должны ей что-то докладывать. «А у меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы, если армия должна в рамках договоренностей что-то выполнить, пусть, не унижайте военных!» - сказал майор ВСУ.
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Ja NeUmerHerwam
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·https://twitter.com/neumerherwam/status/1288070287364325377 4 ч
Сейчас власть https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленского будет на полном"морозе" с обстрелами наших позиций на фронте. Это тактика гебни," повоняют и розойдуться"Вдумайтесть! Этого https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0?src=hashtag_click #тела с понедельника нет на роботе. И фиг его знает где этот нехороший человек редиска. Полный "мороз" на события в Украине!
Про це під час брифінгу https://www.mil.gov.ua/news/2020/07/28/shhodenne-zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/ повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
"Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми.
Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали."
Врать и то не научились.
Завтра будет залп из рсзо град, но мы же не ответим???