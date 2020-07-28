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Новини Хабарники
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На Донеччині начальницю управління ДПС затримали за систематичні побори з підприємців, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру в отриманні хабаря одну з керівників управлінь ГУ ДПС у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Донеччині начальницю управління ДПС затримали за систематичні побори з підприємців, - ДБР 01

За попередньою інформацією, чиновниця податкової налагодила незаконну схему отримання хабарів від підприємців за нестворення штучних перешкод здійсненню господарської діяльності. За свої "послуги" вимагала до 1 відсотка від валового обороту підприємств за місяць, що становить близько 1 000 доларів.

Під час досудового розслідування слідчі ДБР задокументували факти одержання хабарів на загальну суму понад 50 тис. гривень.

На Донеччині начальницю управління ДПС затримали за систематичні побори з підприємців, - ДБР 02

Зараз проводяться обшуки в Слов'янсько-Лиманському управлінні ГУ ДПС в Донецькій області та за місцем проживання підозрюваної.

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У разі доведення провини хабарниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Автор: 

хабар (4732) Держприкордонслужба ДПСУ (6130) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Донецька область (8788) ДБР (3552)


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А СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ они стали потому ,что мусора не работают !
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28.07.2020 18:36 Відповісти
якщо олігархи розкрадають державу, то чого їх слугам відставати - от і маємо країну корупції...
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28.07.2020 23:49 Відповісти
Когда взяточницу лазареву разоблачите?
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28.07.2020 19:06 Відповісти
Какая Донетчина?! Везде, везде по всей стране, в каждом районе налоговики занимаются поборами с предпринимателей!
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28.07.2020 22:00 Відповісти
Це результат відбору лайна від нормальних держслужбовців на "конкурсах". Вся вертикаль влади інфікована корупцією.
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29.07.2020 08:12 Відповісти
 
 