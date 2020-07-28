На Донеччині начальницю управління ДПС затримали за систематичні побори з підприємців, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру в отриманні хабаря одну з керівників управлінь ГУ ДПС у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, чиновниця податкової налагодила незаконну схему отримання хабарів від підприємців за нестворення штучних перешкод здійсненню господарської діяльності. За свої "послуги" вимагала до 1 відсотка від валового обороту підприємств за місяць, що становить близько 1 000 доларів.

Під час досудового розслідування слідчі ДБР задокументували факти одержання хабарів на загальну суму понад 50 тис. гривень.

Зараз проводяться обшуки в Слов'янсько-Лиманському управлінні ГУ ДПС в Донецькій області та за місцем проживання підозрюваної.

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У разі доведення провини хабарниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.