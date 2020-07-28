РФ далі порушує міжнародне право, насильно інтегруючи Крим, - заява представника Євросоюзу

Триваючі зусилля Російської Федерації із підривання суверенітету та територіальної цілісності України, а також подальші спроби примусом інтегрувати незаконно анексований Крим і Севастополь до складу РФ є порушенням міжнародного права.

Про це сказано в заяві представника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, поширеній у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нещодавня церемонія закладення двох десантних кораблів у Керчі - ще один чіткий крок у мілітаризації півострова, який справляє значний негативний вплив на регіональну безпеку в Чорному морі", - зазначається в заяві.

Іншою проблемою в ЄС назвали "останні обмеження свободи пересування громадян України на Кримський півострів і з нього". "Доступ на материкову частину України та право на повернення за місцем проживання мають бути надані беззастережно й не повинні вимагати наявності російського паспорта", - вважають у ЄС.

"Європейський Союз і надалі очікує, що Росія припинить усі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз неухильно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - ідеться в заяві.

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