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Новини Окуповані території
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РФ далі порушує міжнародне право, насильно інтегруючи Крим, - заява представника Євросоюзу

РФ далі порушує міжнародне право, насильно інтегруючи Крим, - заява представника Євросоюзу

Триваючі зусилля Російської Федерації із підривання суверенітету та територіальної цілісності України, а також подальші спроби примусом інтегрувати незаконно анексований Крим і Севастополь до складу РФ є порушенням міжнародного права.

Про це сказано в заяві представника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, поширеній у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нещодавня церемонія закладення двох десантних кораблів у Керчі - ще один чіткий крок у мілітаризації півострова, який справляє значний негативний вплив на регіональну безпеку в Чорному морі", - зазначається в заяві.

Іншою проблемою в ЄС назвали "останні обмеження свободи пересування громадян України на Кримський півострів і з нього". "Доступ на материкову частину України та право на повернення за місцем проживання мають бути надані беззастережно й не повинні вимагати наявності російського паспорта", - вважають у ЄС.

"Європейський Союз і надалі очікує, що Росія припинить усі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз неухильно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - ідеться в заяві.

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Автор: 

Крим (14188) Євросоюз (13639)


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Топ коментарі
+4
І головне для ЄС добудувати ПП2.
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28.07.2020 19:09 Відповісти
+2
- Лоис, тебе не кажется, что тебе уже хватит?
- Поверь мне, трезвая я еще противнее.
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28.07.2020 19:02 Відповісти
+2
Московія посиленно тренується ,до досягнення жаданої мети , анексіі України !!)))
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28.07.2020 19:17 Відповісти
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"Насільствєнно", напихаючи у всі дирки каміння з неба
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28.07.2020 19:02 Відповісти
Московія посиленно тренується ,до досягнення жаданої мети , анексіі України !!)))
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28.07.2020 19:17 Відповісти
Нас рать, главное не стрелять в ответ.
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28.07.2020 19:02 Відповісти
Не треба бути агресивними до агресора і припиніть стріляти, тамженашилюди !!))
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28.07.2020 19:19 Відповісти
- Лоис, тебе не кажется, что тебе уже хватит?
- Поверь мне, трезвая я еще противнее.
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28.07.2020 19:02 Відповісти
І головне для ЄС добудувати ПП2.
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28.07.2020 19:09 Відповісти
И как прежде боятся и не раздражать по типу (а вдруг он нападёт)
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29.07.2020 00:20 Відповісти
РФ продолжает нарушать международное право, насильственно интегрируя Крым, - заявление представителя Евросоюза - Цензор.НЕТ 2744
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28.07.2020 19:19 Відповісти
если бы россия воевала с омерикой, то 100% через пролив стреляли.
если бы украина воевала с рашей, то 100% в ростовскую область стреляли.

вопрос знатокам. кто воюет если на аляске и ростове спокойно?
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28.07.2020 21:05 Відповісти
госстрах
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28.07.2020 21:12 Відповісти
А где глубочайшая озабоченность? Или ещё чего нибудь на что яиц хватает?
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28.07.2020 19:22 Відповісти
Перестаньте купляти газ у путіна .Ви фінансуєте війни.які путін веде,щоб прибрати конкурентів в торгівлі газом,нафтою з ЄС.В Україні на Донбасі розроблялись сланці ,є українська гтс.Зараз на Донбасі війна.На сьогодні Ваш нормандський формат буде,як змова покупця газу-спонсора війни і продавця-агресора в присутності клоуна - свідка,які роблять вигляд,що вони хочуть миру,
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28.07.2020 19:32 Відповісти
Кстати, что за десантные корабли - загадка. Известно только что довольно крупные - больше "Мистралей".
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28.07.2020 19:35 Відповісти
В "Мистралях" для россиян самое ценное бьіло в начинке - радарьі , системьі связи и управления боем - другое поколение , по сравнению с советскими кораблями. Ну , и , конечно , долговечньіе и єкономичньіе двигатели. Всего єтого не будет в новьіх российских вертолетоносцах , спасибо Франции и лично президенту Олланду.
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28.07.2020 20:10 Відповісти
Это шутка? Или Вы серьёзно думаете на десантных невооружённых кораблях какие-то навороченные радары? Двигатели на "Мистралях" - финские дизеля, да хорошие, но не более того, русня может поставить коломенские - те что ставят на свои подлодки.
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28.07.2020 20:26 Відповісти
Закладка зроблена,завдання ясно....
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29.07.2020 09:15 Відповісти
 
 