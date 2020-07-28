На Дніпропетровщині чиновника тергромад затримали на хабарі 32 тис. дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО
Сьогодні, 28 липня, правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу земельних відносин однієї з об'єднаних територіальних громад Дніпропетровської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Для отримання у власність земельних ділянок для ведення сільського господарства громадянин звернувся в ОТО. Керівник профільного відділу пообіцяв задовольнити його звернення, але для безперешкодного вирішення питання необхідно було заплатити "внесок" - за один гектар землі 1 000 доларів.
Під час одержання хабаря чиновника ОТГ затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України... З його автомобіля правоохоронці вилучили 32 тис. доларів.
За вимагання та отримання хабаря зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Будь ласка, зачекайте...
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