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Новини Хабарники
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На Дніпропетровщині чиновника тергромад затримали на хабарі 32 тис. дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 28 липня, правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу земельних відносин однієї з об'єднаних територіальних громад Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Дніпропетровщині чиновника тергромад затримали на хабарі 32 тис. дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція 01

Для отримання у власність земельних ділянок для ведення сільського господарства громадянин звернувся в ОТО. Керівник профільного відділу пообіцяв задовольнити його звернення, але для безперешкодного вирішення питання необхідно було заплатити "внесок" - за один гектар землі 1 000 доларів.

Під час одержання хабаря чиновника ОТГ затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України... З його автомобіля правоохоронці вилучили 32 тис. доларів.

На Дніпропетровщині чиновника тергромад затримали на хабарі 32 тис. дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція 02

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На Дніпропетровщині чиновника тергромад затримали на хабарі 32 тис. дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція 03

За вимагання та отримання хабаря зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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Автор: 

хабар (4732) Нацполіція (15270) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) чиновник (803) Дніпропетровська область (3851)


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И снова в 155-й раз : где-то там, на какой-то далёкой Днепропетровщине, среди лесов и степей, в неизвестном городе, пгт, селе, задержан НЕКТО. Чтобы потом порешать по тихому можно было, оставшись "неизвестным" и к старому делу вернуться?
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28.07.2020 19:14 Відповісти
Чергова дрібнота ,тюлька!! Де корумповані акули !!)))
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28.07.2020 19:35 Відповісти
на атлантическом побережье, жирок завязывают.
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28.07.2020 20:14 Відповісти
далёкой Днепропетровщине, это как?
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28.07.2020 20:15 Відповісти
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28.07.2020 19:19 Відповісти
Кое-где задержали кое-кого.
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28.07.2020 20:00 Відповісти
кое кто у нас порой чесно жить не хочет.
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28.07.2020 20:13 Відповісти
Дожились на взятку настоящих долларов днем с огнем не сыщещь, хорошо что коррупционеры долларов никогда не видели.
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28.07.2020 20:12 Відповісти
 
 