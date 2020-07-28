Вулицю Російську в Києві перейменували на честь Юрія Литвинського - учасника Революції Гідності і воїна "Донбасу", який загинув у 2014 році

Київська міська рада на засіданні у вівторок ухвалила рішення про перейменування вулиці Російської в Дарницькому районі (житловий масив Нова Дарниця) на вулицю Юрія Литвинського, а також про присвоєння назви новій вулиці в Святошинському районі імені Олеся Бердника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Литвинський Юрій Олексійович - активний учасник Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення "Донбас" Національної гвардії України, брав участь у визволенні території Донбасу від російських військ. Загинув від кулі російського снайпера", - повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Сама вулиця з’явилася на початку ХХ століття, коли Нова Дарниця була дачним селищем, під назвою Федоровської. Пізніше була названа на честь Григорія Петровського, під час нацистської окупації носила назву Підлісної. Була названа Російською одночасно з продовженням в 1953 році. Має переважно житлову багатоповерхову забудову різних часів від 1950х рр і пізніше.

Читайте також: Дробович про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей: Основні процедури пройдено. Слово за Радою

Де розташована нова вулиця в Святошинському районі, названа на честь Бердника, в КМДА не уточнюють. "Він є видатним українським письменником-фантастом, автором понад 20 романів і повістей, футурологом, художником, композитором.

Член-засновник Української Гельсінкської групи, політв'язень радянських таборів. Провідник гуманістичного об'єднання "Українська духовна республіка", - сказано в повідомленні.