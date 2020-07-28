УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11238 відвідувачів онлайн
Новини
4 682 27

Вулицю Російську в Києві перейменували на честь Юрія Литвинського - учасника Революції Гідності і воїна "Донбасу", який загинув у 2014 році

Вулицю Російську в Києві перейменували на честь Юрія Литвинського - учасника Революції Гідності і воїна

Київська міська рада на засіданні у вівторок ухвалила рішення про перейменування вулиці Російської в Дарницькому районі (житловий масив Нова Дарниця) на вулицю Юрія Литвинського, а також про присвоєння назви новій вулиці в Святошинському районі імені Олеся Бердника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Литвинський Юрій Олексійович - активний учасник Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення "Донбас" Національної гвардії України, брав участь у визволенні території Донбасу від російських військ. Загинув від кулі російського снайпера", - повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Сама вулиця з’явилася на початку ХХ століття, коли Нова Дарниця була дачним селищем, під назвою Федоровської. Пізніше була названа на честь Григорія Петровського, під час нацистської окупації носила назву Підлісної. Була названа Російською одночасно з продовженням в 1953 році. Має переважно житлову багатоповерхову забудову різних часів від 1950х рр і пізніше.

Читайте також: Дробович про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей: Основні процедури пройдено. Слово за Радою

Де розташована нова вулиця в Святошинському районі, названа на честь Бердника, в КМДА не уточнюють. "Він є видатним українським письменником-фантастом, автором понад 20 романів і повістей, футурологом, художником, композитором.

Член-засновник Української Гельсінкської групи, політв'язень радянських таборів. Провідник гуманістичного об'єднання "Українська духовна республіка", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Київ (19643) перейменування (585) Донбас (22357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Молодці
показати весь коментар
28.07.2020 19:27 Відповісти
+16
Нічого россійського в Україні не повинно бути !
показати весь коментар
28.07.2020 19:48 Відповісти
+10
"Литвинский Юрий Алексеевич - активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера"Источник: https://censor.net/n3210617

Справжній воїн.
Але хіба він думав,що буде в Україні, за яку він боровся з зброєю у руках, через 6 років...
показати весь коментар
28.07.2020 19:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці
показати весь коментар
28.07.2020 19:27 Відповісти
давно пора
показати весь коментар
28.07.2020 19:36 Відповісти
Слава настоящему Герою Украины! Отлично
показати весь коментар
28.07.2020 20:11 Відповісти
"Литвинский Юрий Алексеевич - активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера"Источник: https://censor.net/n3210617

Справжній воїн.
Але хіба він думав,що буде в Україні, за яку він боровся з зброєю у руках, через 6 років...
показати весь коментар
28.07.2020 19:29 Відповісти
Україна була, є і буде.
показати весь коментар
29.07.2020 10:16 Відповісти
+20% к сознательности и достоинству для местных жителей
показати весь коментар
28.07.2020 19:31 Відповісти
Респект!
показати весь коментар
28.07.2020 19:32 Відповісти
А Новороссийскую - в честь его сына.
показати весь коментар
28.07.2020 19:34 Відповісти
Герої, не вмирають....
показати весь коментар
28.07.2020 19:35 Відповісти
Нічого россійського в Україні не повинно бути !
показати весь коментар
28.07.2020 19:48 Відповісти
Долго думали....
показати весь коментар
28.07.2020 19:55 Відповісти
сделайте по украине в городах улицы цифровые-первая улица, вторая и т.д, а то при смене власти опять придется переименовывать, задолбали
показати весь коментар
28.07.2020 19:57 Відповісти
Надо и россию переименовать. В московию, хотя бы.
показати весь коментар
28.07.2020 19:58 Відповісти
Шесть лет спустя....Ну у нас и темпы... ( уже президенты сменились, мэр сезон отстоял почти) и вот оно , свершилось.
показати весь коментар
28.07.2020 20:27 Відповісти
зебилы, шариесосы и мертведчукошлюхи, как обычно против таких переименований
показати весь коментар
28.07.2020 20:30 Відповісти
Как оперативно:всего седьмой год войны
показати весь коментар
28.07.2020 20:35 Відповісти
Может и не рано, но и не поздно.
показати весь коментар
28.07.2020 23:00 Відповісти
...залишилась московська(30)...
показати весь коментар
28.07.2020 20:47 Відповісти
Чим меньше будуть згадувати мордор тим краще.
показати весь коментар
28.07.2020 21:32 Відповісти
Сколько детей теперь вырастут на этой многоэтажной улице и будут знать о человеке который отдал жизнь за Украину. Так из мелочей нация и формируется. А на российской улице не дело детей в Киеве растить. Молодцы все таки киевские депутаты, невозможно сразу все переименовать, это постоянный процесс многолетний.
показати весь коментар
28.07.2020 21:56 Відповісти
Давно пора. Слава герою.
показати весь коментар
28.07.2020 22:03 Відповісти
И россию отменить нахрен!
показати весь коментар
28.07.2020 22:06 Відповісти
К тому идёт...
показати весь коментар
28.07.2020 23:01 Відповісти
Нарешті. Якось (у 2010?) шукав маленьке СТО в тому районі, очманів від назв вулиць: російська, сормовська, крупської... Тьху, совок гребаний.
показати весь коментар
29.07.2020 00:41 Відповісти
Не пройшло й семи років, як перейменували вулицю з ганебною назвою!
От же ж працює людина схожа на боксера! Аж фуфайка сорочка задерлась.
показати весь коментар
29.07.2020 01:13 Відповісти
 
 