СБУ розслідує участь 15 іноземців у незаконних збройних формуваннях на Донбасі, - Офіс генпрокурора

Відкрито кримінальні провадження за фактами участі іноземців у складі незаконних збройних формувань РФ у війні на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Прокурорами Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора розпочаті кримінальні провадження за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 ККУ)", - говориться в повідомленні.

Зокрема, прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час, щонайменше 3 громадянина Киргизької Республіки, 5 громадян Боснії і Герцеговини та 7 громадян Федеративної Республіки Бразилія брали участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

"Іноземні найманці "служили" у складі різних підрозділів НЗФ РФ. Зокрема, у так званих 14 батальйоні територіальної оборони "Призрак", 11 окремому мотострілецькому полку "Восток", 5 окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", приватній військовій компанії "Вагнер", - уточнюється в повідомленні.



Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року, зауважують в ОГПУ.



Проведення досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України. Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

В ОГПУ також нагадують, що зареєстровано кримінальне провадження в зв'язку з участю 20 громадян Франції і чилійця у війні на Донбасі на стороні окупантів.