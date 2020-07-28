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Новини Агресія Росії проти України
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СБУ розслідує участь 15 іноземців у незаконних збройних формуваннях на Донбасі, - Офіс генпрокурора

СБУ розслідує участь 15 іноземців у незаконних збройних формуваннях на Донбасі, - Офіс генпрокурора

Відкрито кримінальні провадження за фактами участі іноземців у складі незаконних збройних формувань РФ у війні на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Прокурорами Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора розпочаті кримінальні провадження за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 ККУ)", - говориться в повідомленні.

Зокрема, прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час, щонайменше 3 громадянина Киргизької Республіки, 5 громадян Боснії і Герцеговини та 7 громадян Федеративної Республіки Бразилія брали участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

"Іноземні найманці "служили" у складі різних підрозділів НЗФ РФ. Зокрема, у так званих 14 батальйоні територіальної оборони "Призрак", 11 окремому мотострілецькому полку "Восток", 5 окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", приватній військовій компанії "Вагнер", - уточнюється в повідомленні.

Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року, зауважують в ОГПУ.

Проведення досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України. Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

В ОГПУ також нагадують, що зареєстровано кримінальне провадження в зв'язку з участю 20 громадян Франції і чилійця у війні на Донбасі на стороні окупантів.

Автор: 

Донбас (22357) найманці рф (2065) Офіс Генпрокурора (3276)


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Топ коментарі
+4
А ще були в складі донецьких бандформувань громадяни Італії, яких треба за будь-яку ціну арештувати і поміняти на Марківа.
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28.07.2020 19:40 Відповісти
+4
а сколько лет с того времени прошло?
соя, ждем ваши кукареки типа тамжынашилюди и ихждутдома.
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28.07.2020 19:48 Відповісти
+1
Там два армейских корпуса. Когда за остальных иностранцев возьмутся?
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28.07.2020 19:55 Відповісти
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А ще були в складі донецьких бандформувань громадяни Італії, яких треба за будь-яку ціну арештувати і поміняти на Марківа.
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28.07.2020 19:40 Відповісти
у него есть и украинский паспорт .
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28.07.2020 20:28 Відповісти
а сколько лет с того времени прошло?
соя, ждем ваши кукареки типа тамжынашилюди и ихждутдома.
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28.07.2020 19:48 Відповісти
Каакія старыя слова...
Шестой год..
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28.07.2020 19:53 Відповісти
Там два армейских корпуса. Когда за остальных иностранцев возьмутся?
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28.07.2020 19:55 Відповісти
СБУ розслідує участь 15 іноземців у незаконних збройних формуваннях на Донбасі, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5503
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28.07.2020 22:40 Відповісти
 
 