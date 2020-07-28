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Новини Агресія Росії проти України
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Данілов про перемир'я на Донбасі: Ми дали противнику ще одну спробу мирно піти з нашої країни

Данілов про перемир'я на Донбасі: Ми дали противнику ще одну спробу мирно піти з нашої країни

Встановлення режиму припинення вогню на сході України відбувається у рамках реалізації сценарію, затвердженого на засіданні Ради національної безпеки та оборони України перед паризькою зустріччю лідерів країн "нормандської четвірки" в грудні 2019 року.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"5 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому розглядалися п'ять сценаріїв розвитку подій на території Донецької та Луганської областей. І ми наразі працюємо за першим затвердженим сценарієм, з яким їхав Володимир Олександрович Зеленський на саміт у Парижі 9 грудня. У нього за плечима було рішення РНБО. Воно є чинним, воно досі чинне", - сказав Данілов.

Данілов нагадав, що Зеленський заявив, що "бере рік для того, щоб вирішити цю ситуацію". "Рік минає 9 грудня. Після того, як 9 грудня мине, ми розумітимемо, що ми робитимемо далі. Ми дали спробу нашому противнику ще раз мирно піти з нашої країни", - додав секретар РНБО.

На запитання, якщо станом на 9 грудня 2020 року реалізація першого сценарію виявиться безуспішною, чи розпочнеться реалізація другого сценарію, Данілов відповів: "Я думаю, що буде додаткове засідання РНБО, буде доповідь усіх наших силових структур, як це відбувалося 5 грудня, і після цього буде ухвалено рішення Ради нацбезпеки України. Який це буде сценарій - це вже залежить від рішення Ради".

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При цьому він наголосив, що Україна готова "до будь-якого сценарію". "Ще раз наголошую: в нас п'ять цих сценаріїв, нині ми працюємо за першим сценарієм. Але якщо ворог перейде несподівано до тих загроз, які ми сьогодні можемо відчути під час навчань-2020 (російські навчання "Кавказ-2020" - ІФ), так само - сьогодні працює велика кількість фахівців для того, щоб цього не сталося", - сказав секретар РНБО.

Данілов заявив про підтримку України країнами-партнерами й повідомив про підготовлювані навчання, які відбуватимуться одночасно з російськими навчаннями "Кавказ-2020". "Не хвилюйтеся - будуть навчання паралельно й "Кавказ-2020", причому вони можуть бути в досить несподіваних місцях", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість нападу РФ на Україну, Данілов сказав, що це РФ "дуже дорого коштуватиме", і що Україна "не самотня у світі".

"Я хочу сказати, що Україна - це ядерна держава. У нас є сьогодні ядерні реактори, і якщо Європа цього не розуміє - а я розумію, що вони дуже уважно за цим стежать - ви розумієте, які можуть бути наслідки, якщо буде велика війна? Запорізька атомна, і ще багато інших атомних об'єктів. Дуже-дуже небезпечно. Для кого? Для Європи так само. Тому в нас сьогодні є партнери, в нас сьогодні є розуміння", - сказав секретар РНБО.

Читайте також: Про всі випадки порушення перемир'я буде сповіщено ОБСЄ та міжнародних партнерів, - представник Києва в ТКГ Костін

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2293) Донбас (22357) перемир’я (993)


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Топ коментарі
+38
А хто вас просив давати росії цей шанс?
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28.07.2020 20:28 Відповісти
+34
данилов так говорит, будто противник у них - ВСУ
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28.07.2020 20:27 Відповісти
+30
Мирно уйти, или мирно остаться - укрепить позиции, продвинуться без боя вперёд и подвезти БК из-за поребрика?
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28.07.2020 20:27 Відповісти
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значит - нигде..
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28.07.2020 21:57 Відповісти
Знову ******** the cattle.
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28.07.2020 22:02 Відповісти
The cattle is basic..
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28.07.2020 22:35 Відповісти
Так Песков прямо сказал-"их там нет"
"Не сторона конфликта"
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28.07.2020 21:35 Відповісти
В Украине есть ядерные реакторы способные вырабатывать плутоний , лучшие в мире ракета SS 18 Satan, так в чем дело? За 6 лет уже давно можно было освободить Крым и Донбасс а колорадский свинарник превратить в пепел
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28.07.2020 21:35 Відповісти
Рбмк закрыты и уже давно згнили,ввр не нарабатывает оружейный плутоний,одна из причин почему настояли закрать чернобыль,и вообще с нашими слепыми пенсами которые остались в этой сфере это разве что весь мир смешить этими угрозами.
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29.07.2020 01:54 Відповісти
Не совсем точная инфа - плутой могут вырабатывать научно исследовательские реакторы в Киеве и Харькове, которые работают.не надо наоборот никому ничего говорить, а отрицать, а самим по тихоньку вирабативать оружейный уран и плутоний и клепають ракети
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29.07.2020 02:38 Відповісти
Это где в Киеве,на корчеватах этот научный реактор?
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29.07.2020 02:52 Відповісти
Я в Одессе живу, так что где в не знаю, что за корчеватых?
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29.07.2020 08:23 Відповісти
так АТОж...
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29.07.2020 09:51 Відповісти
не могут. Только попробуют рыпнуться - Украина станет страной-изгоем и никто не будет возражать если Раша начнет войну чтобы остановить разработку ядерных технологий.
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29.07.2020 10:10 Відповісти
Бред, Америка не заинтересована в проиграше Украины, они такие бабки выложат, чтобы мы только этого не делали, а мы бабки возьмём и сделаем))
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29.07.2020 11:01 Відповісти
Не пугай пуганых, лучше подумай, что с ордой будет,когда хан в 2021 году отбросит копыта - развал пойдет самопроизвольно и быстро, как в Югославии или в империи с 1917 года. Это будет почище любого ЯО. После гражданской войны 1917...1923 г. империя не досчиталась 30 млн. жителей. А все вопросы, связанные с разработкой украинского ЯО, будут предварительно согласовываться с США и ЕС - украинцы же не УО жители орды.
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30.07.2020 18:25 Відповісти
а еще Земля налетит на небесную ось.
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31.07.2020 01:07 Відповісти
Ну, давай поспорим - хан отбросит копыта, или он у вас будет "вечно живой" - вторая мумия в Мавзолее на Красной площади?
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31.07.2020 12:41 Відповісти
Ничего до 9 декабря не произойдёт. Это всем понятно, только не вам. Хватит всем доказывать что вы придурки
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28.07.2020 21:39 Відповісти
Или дыбил или предатель, третьего не дано.
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28.07.2020 21:48 Відповісти
и дебил и предатель
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29.07.2020 08:55 Відповісти
ООСь він який...
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29.07.2020 09:52 Відповісти
Понравилось - мы - ядерная держава ,возникла робкая надежда , что сможем сказать - у нас нет Абомбы , но , если надо ,мы ее применим.....
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28.07.2020 21:50 Відповісти
все у нас есть,и материал(даже несмотря на то что икуновичь отдал "последние "80 кг за подержаться за руку Обамы),и спецы,и производственные мощности.
по словам одного причастного к ядерным делам,вопрос 2-3 мес...
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29.07.2020 08:52 Відповісти
Какие гнилые отмазки вся вся власть сгнила за такой короткий срок
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28.07.2020 21:56 Відповісти
https://twitter.com/tendertorg21
https://twitter.com/tendertorg21
https://twitter.com/tendertorg21


https://twitter.com/tendertorg21
https://twitter.com/tendertorg21

Олекса Моцно Лютий

@tendertorg21

·https://twitter.com/tendertorg21/status/1288183202142617601 22 мин

Зеленський відводить армію, розброює армію, скорочує армію, ослаблює армію. Зеленський не може бути головнокомандувачем. Зеленський здає території, знищує мову, порушує Конституцію. Він не може бути гарантом державного суверенітету.
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28.07.2020 22:06 Відповісти
І це все?Неначе "любить-не любить" на ромашці.Ціна миру занадто висока,аби гадати на ромашці моцно-люто,мов дівчинка в садочку.
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28.07.2020 23:01 Відповісти
Для танків?-------------------- "Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем «куратором» по Крыму, поручил подконтрольным Кремлю властям аннексированного Крымского полуострова расширить дорогу до админграницы с Херсонской областью до четырех полос.
Об этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам 28 июля.
Он также уточнил, что речь идет о дороге Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой. Пока, по словам Аксенова, прорабатывают технико-экономическое обоснование такого расширения."
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28.07.2020 22:38 Відповісти
стратег...
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28.07.2020 22:46 Відповісти
Глядя на происходящее, с ужасом представляю остальные сценарии.
Клоун отказался от военного парада, ни разу не проведал раненых в госпитале, сделал не развод, а отвод войск в одностороннем порядке с потерей ранее занятых позиций, разоружил и сделал слепой армию на передке,военные бюджеты не приняты, ракетные программы похерены, МО задолжало поставщикам, программа питания сорвана, агентура КГБ повылазила со всех щелей...
О чем этот Данилов нам рассказывает?
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28.07.2020 22:57 Відповісти
зрада...
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29.07.2020 09:53 Відповісти
традиция такая врагу давать мирно ходить )) 6 лет назад порошенко галатей и муженко создали ДНР. колонна Гиркина безпрепятстыенно была пропущена из Славянска в Миллионный Донецк.ВСУ был дан приказ огонь не открывать.
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28.07.2020 22:59 Відповісти
п о р о х у не було, мабуть...а був парашенка...з Рашеном...
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29.07.2020 09:54 Відповісти
Сколько слов вместо одного - "капитуляция". Сливайте воду, карапузики (((
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28.07.2020 23:18 Відповісти
"Подуди, а..- Это, когда на пораходе".(с)
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28.07.2020 23:24 Відповісти
Паскудная отговорка. Очень паскудная. Как-то противно читать что мы ответим на агрессию очередным заседанием СНБО, Да после такого заявления все обосрутся.
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28.07.2020 23:53 Відповісти
Ай молодці! Дали спробу противнику мирно піти. А нічого, що вже вкотре противник вас послав туди, звідки не вертаються?
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29.07.2020 01:16 Відповісти
Это Порошенко по договоренности с Путиным выпустил колонну Гиркина и дал войти в Донецк
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29.07.2020 08:28 Відповісти
Подробности договора можно?
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29.07.2020 09:48 Відповісти
по факту -они вещь упрямая...
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29.07.2020 09:55 Відповісти
Демагогия.
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29.07.2020 09:59 Відповісти
Що я Вам скажу... Не лише гіркінда без проблем випустили. Був ще Іловайськ (за дивним збігом обставин під час оформлення офшорних комбінацій одного чоколядного брехуна). Був ДАП. Було ще Дебальцеве. Були свинарчуки. Був безтямний наказ кораблям пройти через Керченську протоку... Багато чого було.
Час - єдиний чесний дядько. Він усе розставить на свої місця.
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29.07.2020 16:08 Відповісти
По пленкам Деркача видно, что все мировые лидеры четко восприняли приказ пройти Керченский пролив, как очевидную провокацию Порошенки, чтобы перенести выборы. Еще были 5 взрывов боеприпасов на миллиарды долларов, никто не виноват, какие-то инопланетяне на дронах.
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29.07.2020 16:19 Відповісти
Абсолютно вірно. Художеств одного чоколядного персонажа вистачає, щоб порушити проти нього десятки кримінальних справ. І ніякої політики! Все в рамках кримінального кодексу.
Інша справа, що він має шанс вивернутися і тут. Як? Єдиний спосіб - довести свою неосудність. Два місяці "на дурочці", а потім - гайда на Мальдіви. І все.
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29.07.2020 18:12 Відповісти
Неужели главзебил армию в наступление поведет???
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29.07.2020 01:31 Відповісти
1001-е предупреждение?
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29.07.2020 08:45 Відповісти
"Данилов про перемирие на Донбассе: Мы дали противнику еще одну попытку мирно уйти из нашей страны" - https://hromadske.ua/posts/v-obsye-zayavili-pro-111-porushen-za-pershu-dobu-vseosyazhnogo-peremirya В ОБСЄ заявили про 111 порушень за першу добу всеосяжного перемир'я на Донбасі
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29.07.2020 08:48 Відповісти
Идиоты.
А он, противник, сюда "зашел" случайно, по ошибке, чтобы уйти, но никак не находит выхода???
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29.07.2020 08:52 Відповісти
Да какие же "идиоты", все продумано и просчитано.
Данилов открытым текстом Европу шантажирует: не вмешивайтесь, когда луганским все сдадим, а то Запорожская АЭС рванет так, что всю Европу ядерным облаком накроет.
Открытым текстом шантажирует Европу, сс*т с глаза просвещенному мировому человечеству.
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29.07.2020 09:40 Відповісти
все, хорошо, прекрасная маркиза....и вместе с ним сгорел маркиз....
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29.07.2020 09:56 Відповісти
Цыплят по осени считают.
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29.07.2020 11:18 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25373638.html Різниця є

А тепер у зелених опініон, простигосподи, мейкерів збурилося цунамі - «А що ваш Порошенко кращим був?». Зокрема, йдеться про те, що у 2015 році Порох теж оголошував режим припинення вогню.
Але, як то йдеться у одному відомому анекдоті, є нюанс.
Данілов про перемир'я на Донбасі: Ми дали противнику ще одну спробу мирно піти з нашої країни - Цензор.НЕТ 1668
Диви, продажний green cattle, яка ...фігня:

1. Порох оголошував режим припинення вогню, знаючи, що росія (а він не боявся називати росію ворогом, на відміну від сцикливого артикля) не буде виконувати рівно ніх...я. Це був дипломатичний жест для західної антипутінської коаліції - дивіться, Україна готова до мирної реінтеграції Донбасу, але, на жаль, агресор продовжує ескалацію.

2. Враховуючи фактор російської генетичної підлості, Порох лишав нашим військам право на вогонь у відповідь.

3. Права на розвідку і контр-снайперські операції взагалі ніхто не забирав. Наші коптери літали, наші хлопчики стріляли. І українські реби за спиною наших ніхто не ставив (б....дь, який тільки сюр).

4. Будь-який обстріл з боку окупантів припинявся дуже потужним вогнем зі сторони ЗСУ, про що я з насолодою читав на сепарських ресурсах - там таке виття і стогін стояли, що аж тиск вирівнювався.

Так от.
Те, що зараз творить режим зеленського - це не перемир'я. Це стриножування власної армії і відверта капітуляція. Уже не спідтишка, не поволеньки, а пряма і цілеспрямована.
На жаль. На превеликий жаль(((
https://www.facebook.com/umniyyar/posts/4054588747947078 Ярослав Матюшин
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29.07.2020 08:59 Відповісти
Дебіли.
Хіба вони сюди прийшли для того щоби піти? Поверніться на грішну землю тупі малороси! Я розумію, неприємно усвідомлювати, що ти жив у вигаданому світі, що усі твої "цінності" лайно, а те, у що ти вірив, ніколи не було правдою, але... перебуваючи більше року при владі? Маючи усі данні розвідки і давати кацапам якийсь шанс? Точні вірити у подібне... та ви невиліковні!
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29.07.2020 09:15 Відповісти
""Я хочу сказать, что Украина - это ядерная держава. У нас есть сегодня ядерные реакторы и если Европа этого не понимает - а я понимаю, что они очень внимательно за этим следят - вы понимаете, какие могут быть последствия, если будет большая война? Запорожская атомная, и еще много других атомных объектов. Очень-очень опасно. Для кого? Для Европы точно так же."
Источник: https://censor.net/n3210625

Ну что, мировое просвещенное человечество, все поняли?
Это называется "ядерный шантаж".
Устроили Чернобыль, чтобы отстранить украинцев, когда делили нефтяные и газовые вышки СССР, вот с тех пор и понравилось.
Вы же тогда сглотнули, европейцы, верно?
Тогда же было здорово, СССр же ломали, это же украинцы и белорусы дозы радиации получили, а не вы.
А теперь вас предупреждают: не лезьте, обойдутся без вас, будет Кива и ЛДНР на тех условиях в составе Украины, на каких ЛДНР надо.
Вы же проспонсировали выборы "бубочки"?
А придет Кива!
Скотобыдло выберет Киву (и луганских, стоящих за ним), не сомневайтесь.
Вы пожили с донецкими, посмотрим, как вам понравится жить по соседтву с луганскими, и где эти луганские остановятся.
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29.07.2020 09:38 Відповісти
Данилов, что курим?
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29.07.2020 09:41 Відповісти
Я хочу сказать, что Украина - это ядерная держава. У нас есть сегодня ядерные реакторы и если Европа этого не понимает - а я понимаю, что они очень внимательно за этим следят - вы понимаете, какие могут быть последствия, если будет большая война? Запорожская атомная, и еще много других атомных объектов. Очень-очень опасно

та не переживай...скоро все атомные остановят...и путлу хорошо и ахметову...шмыгаль уже работает над этим.
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29.07.2020 10:21 Відповісти
Ох Данилов! Что вы там дали, если вы не контролируете, не управляете всем процессом? Смешко. Вроде взрослый дядька, а пургу несешь.
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29.07.2020 11:03 Відповісти
у Эрдогана учитесь как и какие какие шансы давать ботаксному педофильному Шнырю вове и его ПИД,,,рашенскому лепрозорию!!!!
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29.07.2020 11:43 Відповісти
Эти долбодятлы дали врагу еще одну попытку безнаказанно убивать наших бойцов.
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29.07.2020 11:43 Відповісти
Порошенко и его секта системно занимаются дестабилизацией Украины изнутри, в военное время, явно в интересах врага
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29.07.2020 16:21 Відповісти
А ты, поганый ордынский 3,14дар, за бабло ежедневно гадишь на Цензоре по заданию твоей
наглой недостраны - московитской орды.
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29.07.2020 17:55 Відповісти
Порохошавка, ты не забыл, под каким прокси сегодня?
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29.07.2020 21:53 Відповісти
Крым чей, путиноид? А как называют в Украине твоего хана?
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30.07.2020 13:26 Відповісти
Данилко! А оно это надо - путинским бандитам вот так просто уйти из Донбасса? Они там бабло зарабатывают у Путина стрельбой по украинцам.
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29.07.2020 17:29 Відповісти
Дебилы! Неужели так трудно до сих пор понять, что мирным путём они никогда оттуда не уйдут?
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29.07.2020 17:52 Відповісти
Собираются силы для прорыва на Донбассе. Приезжай, тебя ждут
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29.07.2020 21:52 Відповісти
Ти з удмуртами у танку вже там?
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29.07.2020 21:57 Відповісти
Он в орде на Савушкина,55 трудится - "заробитчанин" х@ев. Когда Путлер откинет копыта - сами ордынские 3,14дары драпанут из Донбасса и Крыма.
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30.07.2020 13:30 Відповісти
Ви їм дасте ще 101 попитку, бо ви зрадники та капітулянти.
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29.07.2020 22:00 Відповісти
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