Данілов про перемир'я на Донбасі: Ми дали противнику ще одну спробу мирно піти з нашої країни

Встановлення режиму припинення вогню на сході України відбувається у рамках реалізації сценарію, затвердженого на засіданні Ради національної безпеки та оборони України перед паризькою зустріччю лідерів країн "нормандської четвірки" в грудні 2019 року.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"5 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому розглядалися п'ять сценаріїв розвитку подій на території Донецької та Луганської областей. І ми наразі працюємо за першим затвердженим сценарієм, з яким їхав Володимир Олександрович Зеленський на саміт у Парижі 9 грудня. У нього за плечима було рішення РНБО. Воно є чинним, воно досі чинне", - сказав Данілов.

Данілов нагадав, що Зеленський заявив, що "бере рік для того, щоб вирішити цю ситуацію". "Рік минає 9 грудня. Після того, як 9 грудня мине, ми розумітимемо, що ми робитимемо далі. Ми дали спробу нашому противнику ще раз мирно піти з нашої країни", - додав секретар РНБО.

На запитання, якщо станом на 9 грудня 2020 року реалізація першого сценарію виявиться безуспішною, чи розпочнеться реалізація другого сценарію, Данілов відповів: "Я думаю, що буде додаткове засідання РНБО, буде доповідь усіх наших силових структур, як це відбувалося 5 грудня, і після цього буде ухвалено рішення Ради нацбезпеки України. Який це буде сценарій - це вже залежить від рішення Ради".

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При цьому він наголосив, що Україна готова "до будь-якого сценарію". "Ще раз наголошую: в нас п'ять цих сценаріїв, нині ми працюємо за першим сценарієм. Але якщо ворог перейде несподівано до тих загроз, які ми сьогодні можемо відчути під час навчань-2020 (російські навчання "Кавказ-2020" - ІФ), так само - сьогодні працює велика кількість фахівців для того, щоб цього не сталося", - сказав секретар РНБО.

Данілов заявив про підтримку України країнами-партнерами й повідомив про підготовлювані навчання, які відбуватимуться одночасно з російськими навчаннями "Кавказ-2020". "Не хвилюйтеся - будуть навчання паралельно й "Кавказ-2020", причому вони можуть бути в досить несподіваних місцях", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість нападу РФ на Україну, Данілов сказав, що це РФ "дуже дорого коштуватиме", і що Україна "не самотня у світі".

"Я хочу сказати, що Україна - це ядерна держава. У нас є сьогодні ядерні реактори, і якщо Європа цього не розуміє - а я розумію, що вони дуже уважно за цим стежать - ви розумієте, які можуть бути наслідки, якщо буде велика війна? Запорізька атомна, і ще багато інших атомних об'єктів. Дуже-дуже небезпечно. Для кого? Для Європи так само. Тому в нас сьогодні є партнери, в нас сьогодні є розуміння", - сказав секретар РНБО.

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