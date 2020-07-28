Данілов про перемир'я на Донбасі: Ми дали противнику ще одну спробу мирно піти з нашої країни
Встановлення режиму припинення вогню на сході України відбувається у рамках реалізації сценарію, затвердженого на засіданні Ради національної безпеки та оборони України перед паризькою зустріччю лідерів країн "нормандської четвірки" в грудні 2019 року.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"5 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому розглядалися п'ять сценаріїв розвитку подій на території Донецької та Луганської областей. І ми наразі працюємо за першим затвердженим сценарієм, з яким їхав Володимир Олександрович Зеленський на саміт у Парижі 9 грудня. У нього за плечима було рішення РНБО. Воно є чинним, воно досі чинне", - сказав Данілов.
Данілов нагадав, що Зеленський заявив, що "бере рік для того, щоб вирішити цю ситуацію". "Рік минає 9 грудня. Після того, як 9 грудня мине, ми розумітимемо, що ми робитимемо далі. Ми дали спробу нашому противнику ще раз мирно піти з нашої країни", - додав секретар РНБО.
На запитання, якщо станом на 9 грудня 2020 року реалізація першого сценарію виявиться безуспішною, чи розпочнеться реалізація другого сценарію, Данілов відповів: "Я думаю, що буде додаткове засідання РНБО, буде доповідь усіх наших силових структур, як це відбувалося 5 грудня, і після цього буде ухвалено рішення Ради нацбезпеки України. Який це буде сценарій - це вже залежить від рішення Ради".
При цьому він наголосив, що Україна готова "до будь-якого сценарію". "Ще раз наголошую: в нас п'ять цих сценаріїв, нині ми працюємо за першим сценарієм. Але якщо ворог перейде несподівано до тих загроз, які ми сьогодні можемо відчути під час навчань-2020 (російські навчання "Кавказ-2020" - ІФ), так само - сьогодні працює велика кількість фахівців для того, щоб цього не сталося", - сказав секретар РНБО.
Данілов заявив про підтримку України країнами-партнерами й повідомив про підготовлювані навчання, які відбуватимуться одночасно з російськими навчаннями "Кавказ-2020". "Не хвилюйтеся - будуть навчання паралельно й "Кавказ-2020", причому вони можуть бути в досить несподіваних місцях", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про можливість нападу РФ на Україну, Данілов сказав, що це РФ "дуже дорого коштуватиме", і що Україна "не самотня у світі".
"Я хочу сказати, що Україна - це ядерна держава. У нас є сьогодні ядерні реактори, і якщо Європа цього не розуміє - а я розумію, що вони дуже уважно за цим стежать - ви розумієте, які можуть бути наслідки, якщо буде велика війна? Запорізька атомна, і ще багато інших атомних об'єктів. Дуже-дуже небезпечно. Для кого? Для Європи так само. Тому в нас сьогодні є партнери, в нас сьогодні є розуміння", - сказав секретар РНБО.
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"Не сторона конфликта"
по словам одного причастного к ядерным делам,вопрос 2-3 мес...
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Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
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Зеленський відводить армію, розброює армію, скорочує армію, ослаблює армію. Зеленський не може бути головнокомандувачем. Зеленський здає території, знищує мову, порушує Конституцію. Він не може бути гарантом державного суверенітету.
Об этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам 28 июля.
Он также уточнил, что речь идет о дороге Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой. Пока, по словам Аксенова, прорабатывают технико-экономическое обоснование такого расширения."
Клоун отказался от военного парада, ни разу не проведал раненых в госпитале, сделал не развод, а отвод войск в одностороннем порядке с потерей ранее занятых позиций, разоружил и сделал слепой армию на передке,военные бюджеты не приняты, ракетные программы похерены, МО задолжало поставщикам, программа питания сорвана, агентура КГБ повылазила со всех щелей...
О чем этот Данилов нам рассказывает?
Час - єдиний чесний дядько. Він усе розставить на свої місця.
Інша справа, що він має шанс вивернутися і тут. Як? Єдиний спосіб - довести свою неосудність. Два місяці "на дурочці", а потім - гайда на Мальдіви. І все.
А он, противник, сюда "зашел" случайно, по ошибке, чтобы уйти, но никак не находит выхода???
Данилов открытым текстом Европу шантажирует: не вмешивайтесь, когда луганским все сдадим, а то Запорожская АЭС рванет так, что всю Европу ядерным облаком накроет.
Открытым текстом шантажирует Европу, сс*т с глаза просвещенному мировому человечеству.
А тепер у зелених опініон, простигосподи, мейкерів збурилося цунамі - «А що ваш Порошенко кращим був?». Зокрема, йдеться про те, що у 2015 році Порох теж оголошував режим припинення вогню.
Але, як то йдеться у одному відомому анекдоті, є нюанс.
Диви, продажний green cattle, яка ...фігня:
1. Порох оголошував режим припинення вогню, знаючи, що росія (а він не боявся називати росію ворогом, на відміну від сцикливого артикля) не буде виконувати рівно ніх...я. Це був дипломатичний жест для західної антипутінської коаліції - дивіться, Україна готова до мирної реінтеграції Донбасу, але, на жаль, агресор продовжує ескалацію.
2. Враховуючи фактор російської генетичної підлості, Порох лишав нашим військам право на вогонь у відповідь.
3. Права на розвідку і контр-снайперські операції взагалі ніхто не забирав. Наші коптери літали, наші хлопчики стріляли. І українські реби за спиною наших ніхто не ставив (б....дь, який тільки сюр).
4. Будь-який обстріл з боку окупантів припинявся дуже потужним вогнем зі сторони ЗСУ, про що я з насолодою читав на сепарських ресурсах - там таке виття і стогін стояли, що аж тиск вирівнювався.
Так от.
Те, що зараз творить режим зеленського - це не перемир'я. Це стриножування власної армії і відверта капітуляція. Уже не спідтишка, не поволеньки, а пряма і цілеспрямована.
На жаль. На превеликий жаль(((
https://www.facebook.com/umniyyar/posts/4054588747947078 Ярослав Матюшин
Хіба вони сюди прийшли для того щоби піти? Поверніться на грішну землю тупі малороси! Я розумію, неприємно усвідомлювати, що ти жив у вигаданому світі, що усі твої "цінності" лайно, а те, у що ти вірив, ніколи не було правдою, але... перебуваючи більше року при владі? Маючи усі данні розвідки і давати кацапам якийсь шанс? Точні вірити у подібне... та ви невиліковні!
Источник: https://censor.net/n3210625
Ну что, мировое просвещенное человечество, все поняли?
Это называется "ядерный шантаж".
Устроили Чернобыль, чтобы отстранить украинцев, когда делили нефтяные и газовые вышки СССР, вот с тех пор и понравилось.
Вы же тогда сглотнули, европейцы, верно?
Тогда же было здорово, СССр же ломали, это же украинцы и белорусы дозы радиации получили, а не вы.
А теперь вас предупреждают: не лезьте, обойдутся без вас, будет Кива и ЛДНР на тех условиях в составе Украины, на каких ЛДНР надо.
Вы же проспонсировали выборы "бубочки"?
А придет Кива!
Скотобыдло выберет Киву (и луганских, стоящих за ним), не сомневайтесь.
Вы пожили с донецкими, посмотрим, как вам понравится жить по соседтву с луганскими, и где эти луганские остановятся.
та не переживай...скоро все атомные остановят...и путлу хорошо и ахметову...шмыгаль уже работает над этим.
наглой недостраны - московитской орды.