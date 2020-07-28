На заміну Кучми в Тристоронній контактній групі є декілька кандидатів, - секретар РНБО
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що зараз розглядаються кілька кандидатів замість Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Я не можу зараз сказати, хто буде на заміну (Кучмі), є декілька варіацій, до того часу, поки остаточно не буде рішення, я не можу зараз назвати кандидатури. Звичайно, кандидатури були з самого початку, тому що з Леонідом Даниловичем домовлялися, що буде певний період, коли він має піти... Зараз відбувається якраз процес, і повірте, Україна буде представлена дуже міцно, як і до цього часу", - сказав Данілов.
Він зазначив, що Кучма розуміється на багатьох державницьких процесах і надалі ділитиметься своїм досвідом.
"Леоніду Даниловичу 81 рік, це дуже досвідчена людина, дуже багато розуміє процесів, які відбуваються не тільки у відносинах Україна і Росія, а й відносинах, які відбуваються взагалі у світі... Розуміючи державницьку позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів. Він обов'язково буде допомагати Володимиру Олександровичу Зеленському", - сказав секретар РНБО.
Кучма представляв Україну в ТКГ в 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського із червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах в Мінську.
У травні Зеленський повідомив, що Кучма звертався до нього з пропозицією передати його повноваження у ТКГ віцепрем’єру Олексію Резнікову. Президент зазначив, що переконав Кучму дочекатись оновлення складу делегацій від обох сторін і потім уже приймати рішення.
5 травня Зеленський оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Разом з тим її і надалі очолив Леонід Кучма.
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Вчора з самого ранку, після 20-хвилинного "всеосяжного перемир'я" і подальшої відмови Хйла дотримуватись його, клоун мав задіяти всі можливі дипломатичні контакти, медійні ресурси і показати, що перемир'я не дотримується "та сторона", попросивши посилити санкції.
Тобто, вчорашній інформаційний день мав бути присвячений зриву перемир'я. Офіційний Київ на чолі з головнокомандувачем і головним дипломатом мав готувати базу для удару по кремлю, як злісному порушнику домовленостей, який не бажає виконувати взяті на себе зобов'язання.
Чому ж був присвячений вчорашній інформаційний день Банкової? Захисту інтересів України? Захисту війська? Атаці на росію?
Ні!
Спочатку Банкова вкинула методички що зрив перемир'я дуже вигідний Порошенку. Не ми обісралися (як завжди), не наш партнер путін нас черговий раз кинув, а знову намагання перевести стрілки на папєрєднікав. Причому такий перевід стрілок - це настільки мерзенно і огидно, що навіть описати важко. Бо такий перевід стрілок на попередників в ситуації коли ти обісрався свідчить про те, що ти вважаєш своїх прихильників кончєними ідіотами, спочатку говорячи їм одне, потім обсираючись і розказуючи інше.
Разом з тим, журналістам 30-рубльової поведінки була дана вказівка називати вчорашній мітинг - мітингом проти миру. Уявляєте рівень дніща моральних уродів, що писали подібні "журналістські" матеріали?
Потім Банкова дістає своє хом'ячьйо і хом'ячьйо, в момент ганебного і непростимого зашквару клоуна, намагається то про медведчука розказувати, то про злочинний мінськ, то про відпустку Порошенка і його зраду мітингувальників.
Нікчемні провладні повії намагаються дорікати Порошенку зрадою мітингувальників)) Це просто пздц
І вінцем цинізму і мерзенності стали звинувачення батька зрадженого Зеленським воїна в тому, що батько, що втратив сина, піариться на його крові.
Тут просто без слів. Бажаю всім тварюкам які відважились на такі слова, такого ж піару.
Підсумовуючи:
Замість атакувати Хйла, який вчора порушив перемир'я і вимагати санкцій за недотримання зобов'язань, тимчасова влада вчора цілий день займалась тим, що переводила стрілки на папєрєднікав, воювала з Порошенком і з вбитим горем батьком, що поховав зрадженого головнокомандувачем сина.
Тому від його проклять вам не дітись нікуди.
І мова тут не тільки про владу, а й про дешевих повій, які в гонитві за 30 рублями, втратили відчуття дна."