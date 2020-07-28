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На заміну Кучми в Тристоронній контактній групі є декілька кандидатів, - секретар РНБО

На заміну Кучми в Тристоронній контактній групі є декілька кандидатів, - секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що зараз розглядаються кілька кандидатів замість Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не можу зараз сказати, хто буде на заміну (Кучмі), є декілька варіацій, до того часу, поки остаточно не буде рішення, я не можу зараз назвати кандидатури. Звичайно, кандидатури були з самого початку, тому що з Леонідом Даниловичем домовлялися, що буде певний період, коли він має піти... Зараз відбувається якраз процес, і повірте, Україна буде представлена дуже міцно, як і до цього часу", - сказав Данілов.

Він зазначив, що Кучма розуміється на багатьох державницьких процесах і надалі ділитиметься своїм досвідом.

"Леоніду Даниловичу 81 рік, це дуже досвідчена людина, дуже багато розуміє процесів, які відбуваються не тільки у відносинах Україна і Росія, а й відносинах, які відбуваються взагалі у світі... Розуміючи державницьку позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів. Він обов'язково буде допомагати Володимиру Олександровичу Зеленському", - сказав секретар РНБО.

Читайте також: Кучма припиняє роботу в ТКГ з питань Донбасу

Кучма представляв Україну в ТКГ в 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського із червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах в Мінську.

У травні Зеленський повідомив, що Кучма звертався до нього з пропозицією передати його повноваження у ТКГ віцепрем’єру Олексію Резнікову. Президент зазначив, що переконав Кучму дочекатись оновлення складу делегацій від обох сторін і потім уже приймати рішення.

5 травня Зеленський оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Разом з тим її і надалі очолив Леонід Кучма.

Читайте також: Кучма кілька разів порушував питання Криму на переговорах у Мінську, але та сторона дуже різко реагує, - Резніков

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Кучма Леонід (495) РНБО (2293) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+13
Дубинский, Бужанский и Кива?
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28.07.2020 20:32 Відповісти
+11
Сівохо? Потап? шарій?
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28.07.2020 20:37 Відповісти
+10
Та призначте вже Януковоща - не стидайтесь.
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28.07.2020 20:32 Відповісти
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На заміну Кучми в Тристоронній контактній групі є декілька кандидатів - секретар РНБО - Цензор.НЕТ 3886
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28.07.2020 20:56 Відповісти
Сивохо лідирує.
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28.07.2020 20:57 Відповісти
Відразу блювати бігцем.На заміну Кучми в Тристоронній контактній групі є декілька кандидатів - секретар РНБО - Цензор.НЕТ 9354
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28.07.2020 20:58 Відповісти
це точно......
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28.07.2020 21:01 Відповісти
Кравчук, или Ющенко. Можно ещё Януковича.
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28.07.2020 21:01 Відповісти
Я за Порошенко.Хто писав-той нехай і домовляється.
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28.07.2020 21:10 Відповісти
Я за ахмета - пусть дунет им в гудки...
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28.07.2020 23:01 Відповісти
Ахмет не политик-кого поставят с темь и договорится.
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28.07.2020 23:16 Відповісти
Марчука назначьте. Во первых бывший сотрудник КГБ СССР, знает как с ПНХ разговаривать Во вторых сотрудник СБУ в прошлом, а так же, грамотный державник и переговорщик отличный
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28.07.2020 21:02 Відповісти
Що знов сивуха???
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28.07.2020 21:05 Відповісти
На цей раз "по большому".
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29.07.2020 07:57 Відповісти
На заміну Кучми в Тристоронній контактній групі є декілька кандидатів - секретар РНБО - Цензор.НЕТ 7415
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28.07.2020 21:23 Відповісти
Если бы не знал того случившегося события, подумал бы что на горшке сидит по кайфу и расслабился от облегчения
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29.07.2020 00:09 Відповісти
Сівохо? Чи ще якийсь аукраїнофоб.
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28.07.2020 21:37 Відповісти
Все потуги по ткг - бессмысленны. Отправьте туда двух забулдыг и пусть они там воду в ступе толкут. Заодно покажут уровень уважения к " той стороне"
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28.07.2020 21:44 Відповісти
Mason Lemberg."Не можу сказати, що чекав цього чи на це сподівався... не сподівався і не чекав, але так мало бути.

Вчора з самого ранку, після 20-хвилинного "всеосяжного перемир'я" і подальшої відмови Хйла дотримуватись його, клоун мав задіяти всі можливі дипломатичні контакти, медійні ресурси і показати, що перемир'я не дотримується "та сторона", попросивши посилити санкції.

Тобто, вчорашній інформаційний день мав бути присвячений зриву перемир'я. Офіційний Київ на чолі з головнокомандувачем і головним дипломатом мав готувати базу для удару по кремлю, як злісному порушнику домовленостей, який не бажає виконувати взяті на себе зобов'язання.

Чому ж був присвячений вчорашній інформаційний день Банкової? Захисту інтересів України? Захисту війська? Атаці на росію?

Ні!

Спочатку Банкова вкинула методички що зрив перемир'я дуже вигідний Порошенку. Не ми обісралися (як завжди), не наш партнер путін нас черговий раз кинув, а знову намагання перевести стрілки на папєрєднікав. Причому такий перевід стрілок - це настільки мерзенно і огидно, що навіть описати важко. Бо такий перевід стрілок на попередників в ситуації коли ти обісрався свідчить про те, що ти вважаєш своїх прихильників кончєними ідіотами, спочатку говорячи їм одне, потім обсираючись і розказуючи інше.
Разом з тим, журналістам 30-рубльової поведінки була дана вказівка називати вчорашній мітинг - мітингом проти миру. Уявляєте рівень дніща моральних уродів, що писали подібні "журналістські" матеріали?

Потім Банкова дістає своє хом'ячьйо і хом'ячьйо, в момент ганебного і непростимого зашквару клоуна, намагається то про медведчука розказувати, то про злочинний мінськ, то про відпустку Порошенка і його зраду мітингувальників.
Нікчемні провладні повії намагаються дорікати Порошенку зрадою мітингувальників)) Це просто пздц

І вінцем цинізму і мерзенності стали звинувачення батька зрадженого Зеленським воїна в тому, що батько, що втратив сина, піариться на його крові.
Тут просто без слів. Бажаю всім тварюкам які відважились на такі слова, такого ж піару.

Підсумовуючи:
Замість атакувати Хйла, який вчора порушив перемир'я і вимагати санкцій за недотримання зобов'язань, тимчасова влада вчора цілий день займалась тим, що переводила стрілки на папєрєднікав, воювала з Порошенком і з вбитим горем батьком, що поховав зрадженого головнокомандувачем сина.

Тому від його проклять вам не дітись нікуди.
І мова тут не тільки про владу, а й про дешевих повій, які в гонитві за 30 рублями, втратили відчуття дна."
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28.07.2020 22:52 Відповісти
То что он ушел - это плохой знак, видать как он говорил "бегать между каплями дождя" стало очень опасно и лучше отойти в сторону...
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28.07.2020 22:54 Відповісти
По його вкрай стривоженому обличчю видно, що Україна на межі.
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29.07.2020 08:02 Відповісти
Юзик, Тищенко, Кива?
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28.07.2020 22:56 Відповісти
Предлагаю Турчинова и дать ему кулемет)
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28.07.2020 22:57 Відповісти
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29.07.2020 00:17 Відповісти
С таким лицом как он вышел на фото "красавец", можно пугать не только детей, но и **** из прокуратуры
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29.07.2020 00:05 Відповісти
Кучма ботокс вколов, тому такий страшний. Хоча він і до ботокса красунчиком ніколи не був.
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29.07.2020 00:23 Відповісти
Щось ху#ло йому чи чимось пригрозило, чи зарплату затримує. А старий щур задарма працювати не буде. Зараз призначать Кравчука, цей знатний підстаркуватий Зебіл зробить ще гірше.
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29.07.2020 00:21 Відповісти
Ну да и не дай бог к новому году подобную ёлочную игрушку выпустят тогда COVID покажется детской забавой
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29.07.2020 00:28 Відповісти
Мабуть, так воно і буде, але без "елочной игрушки".
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29.07.2020 08:06 Відповісти
Досвід і літа дають і беруть своє. "Мінські домовленності"- єдине позитивне в житті цього "державного діяча". І то,без Порошенка-Клімкіна нічого не відбулось би. А от з текстом цих " домовленностей",де досвід Кучми не спрацював ,там багато запитань. Десь по моїм підрахункам близько 21- ого. Тому і Росія гарцує на двух стільцях : "іхтамнєту" та "заблукалих десантників".
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29.07.2020 09:03 Відповісти
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