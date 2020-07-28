У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ-2, який потонув

У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ, який потонув під час "патріотичної акції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У вівторок група водолазів продовжила шукати затонулий БРДМ-2. Було обстежено весь квадрат, в якому стався інцидент, пошукові роботи тривали 4,5 години. Для пошуку рятувальники використовували ехолоти та в разі виявлення предмета, схожого на бронемашину, до нього прямували водолази.

Виявити "потопельника" на даний момент не вдалося. Припускається, що БРДМ-2 лежить на дні у переверненому стані і його зносить течією.

Нагадуємо, 25 липня бронемашина БРДМ-2 затонула під час форсування Керченської протоки в рамках проведеної окупантами "патріотичної" акції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції. ВIДЕО