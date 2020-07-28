11 702 87
У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ-2, який потонув
У Керченській протоці окупанти другу добу не можуть знайти БРДМ, який потонув під час "патріотичної акції".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
У вівторок група водолазів продовжила шукати затонулий БРДМ-2. Було обстежено весь квадрат, в якому стався інцидент, пошукові роботи тривали 4,5 години. Для пошуку рятувальники використовували ехолоти та в разі виявлення предмета, схожого на бронемашину, до нього прямували водолази.
Виявити "потопельника" на даний момент не вдалося. Припускається, що БРДМ-2 лежить на дні у переверненому стані і його зносить течією.
Нагадуємо, 25 липня бронемашина БРДМ-2 затонула під час форсування Керченської протоки в рамках проведеної окупантами "патріотичної" акції.
Топ коментарі
+44 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар28.07.2020 20:51 Відповісти Посилання
+23 Грышка Распутный 2
показати весь коментар28.07.2020 21:19 Відповісти Посилання
+22 Александр Иванов #442761
показати весь коментар28.07.2020 20:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сказано ведь "утонувший во время "патриотической акции""!!! А что может быть патриотичнее, чем отправить на морское дно (к Курску, к станции Мир,.....) что нибудь грандиозное! И чем больше затонувший объект, тем патриотичнее и тем успешнее акция!
Да, малость не доработали, утонул всего один "БРДМ", но ведь главное что старались!
Тоже мне новость...
Хай допоможе.
Хорошая порция глубинных бомб по проливу и броневик сам выскочит из воды.
- Везде уже посмотрел. Нету нифуя!
https://www.kp.kz/daily/27160.5/4259233/
...
Ну дуже тяжке сухопутне гівно, яке "не ходить", не плаває, а тоне
Тут это... Кацапам камниснеба в Крым подвезли...
................................................................................
https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц
https://twitter.com/Shtirlitz53 @Shtirlitz53
Уламок святкового салюту на ДеньВМФ у рф пробив голову російському морпіху з 810-ї ОБрМП. Був у складі окупаційних військ у Крим'у, воював у Syria, але тяжко поранений у голову святковим салютом у м. Сєвероморськ.
БРДМ, управляемый ИИ и роботом федором ушёл в свободное плавание в сторону Турции с секретным спецзаданием.
наши ж водолазы не спроста там в прошлом году усиленно тренировались...
а среди них шо зацеперов )))) думаете нету ? ))))))
Бички з'їли🤪
https://www.facebook.com/MamukaLegion/posts/10224167157233149 2 дні ·
Бойцы АТО отбили вражескую атаку: 3 боевиков взяли в плен.
Вблизи Троицкого этой ночи вражеская группа из двух десятков наемников пошла в наступление, однако наши бойцы отбили атаку - трех взяли в плен, все российские военные.
Факты.ua
То ли амфора большая, то ли БРДМ маленький....