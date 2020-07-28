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Новини Коронавірус і карантин
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Ув'язнений і працівник Лук'янівського СІЗО захворіли на коронавірус, - офіс омбудсмена

Ув'язнений і працівник Лук'янівського СІЗО захворіли на коронавірус, - офіс омбудсмена

У столичному Лук'янівському слідчому ізоляторі зафіксували два випадки коронавірусу.

Про це ТСН.uа повідомили в Офісі Уповноваженого ВР з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми отримали офіційну інформацію від державної установи "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" про те, що сьогодні підтвердилися лабораторні дані одного ув'язненого й одного співробітника. У них позитивні результати тесту на коронавірус", - зазначили в омбудсмена.

Також додали, що зараз у всіх контактних осіб також взяли тести на COVID-19, однак результатів ще немає.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19643) омбудсмен (479) СІЗО (727) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Или самого честного заразили, или того кто все проносит.
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28.07.2020 21:03 Відповісти
Хорошо что не триппер.
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28.07.2020 21:30 Відповісти
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tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1288173004363649025 56 мин

Пока министр юстиции Малюська продавал сертификаты на люкс-камеры, в Лукьяновском СИЗО обнаружили COVID-19... Власть тупых дебилов ...
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28.07.2020 21:59 Відповісти
 
 