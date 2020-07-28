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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Канада просить оприлюднити розшифровку записів бортових самописців збитого над Тегераном літака МАУ, - голова МЗС Шампань

Канада просить оприлюднити розшифровку записів бортових самописців збитого над Тегераном літака МАУ, - голова МЗС Шампань

Міністерство закордонних справ Канади просить оприлюднити інформацію отриману під час розшифрування французькими експертами "чорних скриньок" збитого над Тегераном літака МАУ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Канада дякує французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (ВЕА) за завершення аналізу "чорних скриньок" літака рейсу PS752. Цим аналізом тепер слід належним чином поділитися із міжнародною спільнотою, аби упевнитися в повному, достовірному й прозорому розслідуванні безпеки польотів", - зазначив глава канадського МЗС Франсуа-Філіп Шампань.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час розшифровки чорних скриньок з літака МАУ будуть присутні українські та канадські фахівці, - посол в Канаді Шевченко

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справний.

Автор: 

Канада (2216) МЗС (4168) чорна скринька (71)


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Топ коментарі
+4
Там все очень мутно. Франция отказала Канаде в присутствии их специалистов при расшифровке.
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28.07.2020 21:35 Відповісти
+3
Не для того их передавали путинским выкормышам, чтобы обнародовать правду.
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28.07.2020 22:21 Відповісти
+3
Коммунофашизмотерроризм надвигается неизбежно и окончательно.
Если наконец не проснется демократический мир и не пересмотрит свою политику в отошении всех этих пуйлов, сиси, макронов...
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28.07.2020 22:29 Відповісти
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Там все очень мутно. Франция отказала Канаде в присутствии их специалистов при расшифровке.
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28.07.2020 21:35 Відповісти
Иран -- страна-террорист в первом списке . Всем пособникам стране-террористу ; - " нужно ставить на вид " , - а то занесут в " учётную карточку " . .. . Удивительно , как мир не замечает тихого распространения коммунизма ... .
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28.07.2020 22:01 Відповісти
Коммунофашизмотерроризм надвигается неизбежно и окончательно.
Если наконец не проснется демократический мир и не пересмотрит свою политику в отошении всех этих пуйлов, сиси, макронов...
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28.07.2020 22:29 Відповісти
Пысы: ошиблась - не сиси, а сизиньпиней.
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28.07.2020 22:30 Відповісти
Хабаровск немного в пример , где не хотят люди жить под московским протекторатом .
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28.07.2020 23:11 Відповісти
К сожалению, в Хабаровске закончится ничем. Мне так кажется (зная на что способен пуйло).
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28.07.2020 23:24 Відповісти
В Канаде газет не читают? Уже весь мир знает, что там записано!
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28.07.2020 21:47 Відповісти
Этим не МИД должен заниматься а СБУ
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28.07.2020 21:57 Відповісти
Не для того их передавали путинским выкормышам, чтобы обнародовать правду.
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28.07.2020 22:21 Відповісти
А сколько раз по ним проехал гусеничный трактор или танк? А что обнародовать пуйло уже давно написал макарончику.
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28.07.2020 22:24 Відповісти
А Украина ничего не просит и ничего не требует... Нам - пох?
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28.07.2020 23:01 Відповісти
Я правильно прочитав: Канада? Не Україна, не МАУ, а саме Канада? Мо я сплю?
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29.07.2020 06:12 Відповісти
 
 