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Новини Хабарники
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Чиновника Львівського облавтодору затримано на хабарі 17 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт отримання хабаря керівником філії "Львівського облавтодору".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Львівської області.

Чиновника Львівського облавтодору затримано на хабарі 17 тис. грн, - прокуратура 01

За даними слідства, чиновник вимагав у місцевого підприємця 17 тис. грн як "додаткової" (до офіційної) плати за використання транспорту філії. Йдеться про перевезення піщано-глиняної суміші на земельну ділянку, яку орендує заявник.

Хабарника затримали в порядку ст.208 КПК України у Львові, де проходила зустріч фігуранта з потерпілим.

Чиновника Львівського облавтодору затримано на хабарі 17 тис. грн, - прокуратура 02

Дії чиновника кваліфіковано за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

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Автор: 

хабар (4732) прокуратура (3701) Укравтодор (1200) Львівська область (2459)


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Это несерьезно, да еще и след какой то странный на плитке?
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28.07.2020 22:10 Відповісти
С перепугу бывает!
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28.07.2020 22:22 Відповісти
мало ша просят,вот и здают те,кому было впадлу давать,либо те,кому хватило,но впадлу...а обиженки те,кому по-мизеру эта падла...
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28.07.2020 22:18 Відповісти
Імітація запеклої боротьби з корупцією триває !! Плебсу кинули чергову кістку !!! Та такої дрібноти ,в Україні мают саджати десятками щодня!!! Де корупційни акули ??)))
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28.07.2020 22:22 Відповісти
хто ж їх посадить, коли ті, що садять, перебувають на цепку в акул....
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28.07.2020 23:47 Відповісти
а сколько НЕ задержала?
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28.07.2020 22:37 Відповісти
копейки какие то...
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28.07.2020 22:50 Відповісти
Это какой-то позор! А не взятка)))
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28.07.2020 23:12 Відповісти
 
 