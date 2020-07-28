Чиновника Львівського облавтодору затримано на хабарі 17 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт отримання хабаря керівником філії "Львівського облавтодору".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Львівської області.

За даними слідства, чиновник вимагав у місцевого підприємця 17 тис. грн як "додаткової" (до офіційної) плати за використання транспорту філії. Йдеться про перевезення піщано-глиняної суміші на земельну ділянку, яку орендує заявник.

Хабарника затримали в порядку ст.208 КПК України у Львові, де проходила зустріч фігуранта з потерпілим.

Дії чиновника кваліфіковано за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

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