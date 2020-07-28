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Решетилівську вишивку необхідно подати на включення в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО, - Шмигаль

Решетилівську вишивку необхідно подати на включення в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Решетилівську вишивку необхідно подати на включення до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр написав у Фейсбуці.

"Отримав у пам'ять про Полтавщину неймовірно красиву вишиванку з Решетилівською вишивкою. Це один із символів регіону. Порадив представникам облдержадміністрації подати Решетилівську вишивку на включення в список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Упевнений, вона, як і багато інших культурних об'єктів Полтавщини, можуть стати потужним туристичним магнітом області", - написав Шмигаль за результатами робочої поїздки в Полтавську область.

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Автор: 

вишиванка (72) культура (436) Шмигаль Денис (4643) Полтавська область (1135)


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Топ коментарі
+16
вообще-то вот эта "белое по белому" и есть классическая "решетиловская вышивка"
Решетилівську вишивку необхідно подати на включення в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1957

и с 2017 года Министерство культуры Украины включило в Национальный перечень (не в ЮНЕСКО, конечно))) нематериального наследия решетиловскую вышивку ...
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28.07.2020 22:37 Відповісти
+5
И я застыну, Выстрелю в спину, Выберу мину И добрый вечер! Я не нарочно, Просто совпало - Я разгадала Знак бесконечность
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28.07.2020 22:19 Відповісти
+4
Ну нет в стане больше проблем , надо вышивку зарегистрировать, ну подумаешь , морпехи трое суток кровью истекают , бо Осляра Оманский не хотел ***** злить перед перемирием которое ему надо , что бы идиотам показать что он хоть чего то добился , бо в экономике такая жопа , что скоро его голодные люди захотят повесить на майдане . Так что надо .....
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28.07.2020 22:34 Відповісти
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И я застыну, Выстрелю в спину, Выберу мину И добрый вечер! Я не нарочно, Просто совпало - Я разгадала Знак бесконечность
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28.07.2020 22:19 Відповісти
Вышейте Решетиловской вышивкой намордник Шмыглю, пусть заткнется. Каким боком он к Решетиловской вышивке ? Это не его народа культурное наследие.
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28.07.2020 23:57 Відповісти
скотину в спам
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28.07.2020 22:20 Відповісти
террика еще и наградят, регион заметили после известных событий.
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28.07.2020 22:18 Відповісти
Для тебя?
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28.07.2020 23:44 Відповісти
не ну иногда свет включяют и в чердаки зелёных профанов, кстати это тоже хорошо, так как хоть какая то благая мысль там время от времени появляеться.
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28.07.2020 22:18 Відповісти
...написал Шмыголь по результатам рабочей поездки в Полтавскую область Источник: https://censor.net/n3210640

Террористов пообезвредили, можно и вышивкой заняться. Крестиком, мля!
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28.07.2020 22:18 Відповісти
Про решетилівські смушки чув, про складний кукурудзяний рельєф - також, а про вишивку - оце вперше.
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28.07.2020 22:20 Відповісти
А Молот уже в наследии?
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28.07.2020 22:23 Відповісти
Тот которым Армату клепали? Не знаю
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28.07.2020 22:25 Відповісти
Це йому як тварині презентували?
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28.07.2020 22:24 Відповісти
Жестковато?
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28.07.2020 22:45 Відповісти
Ну нет в стане больше проблем , надо вышивку зарегистрировать, ну подумаешь , морпехи трое суток кровью истекают , бо Осляра Оманский не хотел ***** злить перед перемирием которое ему надо , что бы идиотам показать что он хоть чего то добился , бо в экономике такая жопа , что скоро его голодные люди захотят повесить на майдане . Так что надо .....
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28.07.2020 22:34 Відповісти
Брат прав 100проц,,,, мразота вонючая хернёй занята
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28.07.2020 23:35 Відповісти
Красава,,,
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28.07.2020 23:37 Відповісти
Из за таких как ты мы до сих пор не можем построить державу. Хотя ты, скорей всего, ты рузге
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28.07.2020 23:48 Відповісти
хернёй мля слюги занимаются вместо того, чтобы готовить население и нарид к отражению пукинской агрессии , чтобы кацапские автоматчики не сделали на его груди изрешетиловские вышивки
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28.07.2020 22:36 Відповісти
вообще-то вот эта "белое по белому" и есть классическая "решетиловская вышивка"
Решетилівську вишивку необхідно подати на включення в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1957

и с 2017 года Министерство культуры Украины включило в Национальный перечень (не в ЮНЕСКО, конечно))) нематериального наследия решетиловскую вышивку ...
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28.07.2020 22:37 Відповісти
У каждого мгновенья свой резон
Свои колокола своя отметина
Мгновенья раздают кому позор
Кому бесславье а кому бессмертие
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28.07.2020 22:41 Відповісти
вот значит эта у меня и имееться, друг купил с синей вышивкой - ещё в 2014, сегодня ну не знаю, купил бы зная что 70% прикольные идиотики, скорее всего нет.
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28.07.2020 23:07 Відповісти
До речі, подібні новини в мене завжди викликають питання - а чому власне це нематеріальна культура... коли вишивка якраз робиться на матерії (причому в усіх значеннях слова "матерія" - і субстанція, і тканина)... не на ектоплазмі ж зі світу потойбічних парфумів ( )
Нематеріальна культура якось більше асоціюється з усною народною творчістю, піснями... хоча й вони теж матеріальні (аудіохвилі)... Але вишивка чи розпис - якось нелогічно
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29.07.2020 05:47 Відповісти
Нематеріальним тут є як раз думка, що шмигає в голові та керує руками над матеріальним та бездуховним шматком тканини.
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29.07.2020 10:57 Відповісти
Згоден, але в такому випадку майже будь-які прояви культури можна назвати нематеріальними... бо культура за замовчуванням передбачає духовну складову...
Логічніше було б віднести до нематеріальної культури пісні, музику, народний епос, казки, легенди тощо.
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29.07.2020 18:19 Відповісти
Вони вже там, на жаль.
https://ich.unesco.org/en/USL/cossacks-songs-of-dnipropetrovsk-region-01194 Cossack's songs of Dnipropetrovsk Region
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29.07.2020 20:57 Відповісти
мозг шмыгаля надо подать как "нематериальное достояние зе команды"
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28.07.2020 22:58 Відповісти
«В Донецке продают вышиванки для животных. Фото

18.03.2013 14:05
В Донецке в продажу поступила одежда в украинском стиле... для животных.

Как сообщает местное издание http://www.ostro.org/general/society/news/416450/ "Остров" , владельцы собак теперь могут приобрести стильные наряды для своих любимцев в зоомагазинах.»

Це 18.03.2013 ...хто там розказував, що у подіях на Донбасі винуваті ті, хто у 03.2014 прийняв закон про українську мову?
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28.07.2020 23:15 Відповісти
Сама вышивка - материальное наследие; смысл ее - нематериальный, духовный.
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28.07.2020 23:09 Відповісти
Тепер правильно. Можна і шмигаля шугати. Ти туди навіщо поїхав? Вишиванки розглядати чи вирішувати проблеми області?. Ти за діючі заводи, підприємства, дороги, іншу інфраструктуру повинен звітувати, а не за народну творчість.
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28.07.2020 23:10 Відповісти
Вже піздно. Я заскринив сторінку.
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28.07.2020 23:21 Відповісти
Це добре. Бо похрестили свою лажу капітально. Можна і викласти. Бо тицяли писком в лайно хвилин п"ятнадцять.
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28.07.2020 23:29 Відповісти
Боже мой что за взблев ,,,, шмыга под коксом жооот ,,,,
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28.07.2020 23:30 Відповісти
Було б ще добре врятувати саму Решитілівку від поступового вмирання та руйнування. Бо від свавілля феодалів молодь біжить за кордон.
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28.07.2020 23:55 Відповісти
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29.07.2020 05:58 Відповісти
 
 