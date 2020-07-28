Решетилівську вишивку необхідно подати на включення в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Решетилівську вишивку необхідно подати на включення до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр написав у Фейсбуці.
"Отримав у пам'ять про Полтавщину неймовірно красиву вишиванку з Решетилівською вишивкою. Це один із символів регіону. Порадив представникам облдержадміністрації подати Решетилівську вишивку на включення в список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Упевнений, вона, як і багато інших культурних об'єктів Полтавщини, можуть стати потужним туристичним магнітом області", - написав Шмигаль за результатами робочої поїздки в Полтавську область.
Топ коментарі
+16 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар28.07.2020 22:37 Відповісти Посилання
+5 Александр Иванов #442761
показати весь коментар28.07.2020 22:19 Відповісти Посилання
+4 Алексей Вовченко #392976
показати весь коментар28.07.2020 22:34 Відповісти Посилання
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Террористов пообезвредили, можно и вышивкой заняться. Крестиком, мля!
и с 2017 года Министерство культуры Украины включило в Национальный перечень (не в ЮНЕСКО, конечно))) нематериального наследия решетиловскую вышивку ...
Свои колокола своя отметина
Мгновенья раздают кому позор
Кому бесславье а кому бессмертие
Нематеріальна культура якось більше асоціюється з усною народною творчістю, піснями... хоча й вони теж матеріальні (аудіохвилі)... Але вишивка чи розпис - якось нелогічно
Логічніше було б віднести до нематеріальної культури пісні, музику, народний епос, казки, легенди тощо.
https://ich.unesco.org/en/USL/cossacks-songs-of-dnipropetrovsk-region-01194 Cossack's songs of Dnipropetrovsk Region
18.03.2013 14:05
В Донецке в продажу поступила одежда в украинском стиле... для животных.
Как сообщает местное издание http://www.ostro.org/general/society/news/416450/ "Остров" , владельцы собак теперь могут приобрести стильные наряды для своих любимцев в зоомагазинах.»
Це 18.03.2013 ...хто там розказував, що у подіях на Донбасі винуваті ті, хто у 03.2014 прийняв закон про українську мову?