Решетилівську вишивку необхідно подати на включення в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Решетилівську вишивку необхідно подати на включення до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр написав у Фейсбуці.

"Отримав у пам'ять про Полтавщину неймовірно красиву вишиванку з Решетилівською вишивкою. Це один із символів регіону. Порадив представникам облдержадміністрації подати Решетилівську вишивку на включення в список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Упевнений, вона, як і багато інших культурних об'єктів Полтавщини, можуть стати потужним туристичним магнітом області", - написав Шмигаль за результатами робочої поїздки в Полтавську область.

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