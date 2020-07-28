Правозахисники вимагають у окупантів скасувати незаконну постанову про знесення храму ПЦУ в Євпаторії

Правозахисні організації вимагають від Росії і підконтрольної їй влади Криму "скасувати незаконну постанову про знесення храму Православної церкви України в Євпаторії".

Заяву опубліковано на сайті Центру прав людини ZMINA, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про знесення культової споруди, всупереч положенням міжнародного права, було ухвалено "кримським судом" через нібито відсутність у відповідача доказів, які підтверджують "законність використання земельної ділянки та будівлі" релігійною громадою ПЦУ у Євпаторії. Цей факт є черговим підтвердження системної політики РФ з метою знищення ПЦУ та української культури на окупованому півострові", - говориться в заяві.

Правозахисники наголошують, що "політика російської влади в окупованому Криму в сфері свободи релігії є дискримінаційною та нетерпимою майже до всіх релігійних конфесій, окрім Російської православної церкви та Української православної церкви Московського патріархату".

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"Перешкоджаючи діяльності ПЦУ та інших "небажаних" в окупованому Криму конфесій, Російська Федерація порушує міжнародні зобов’язання щодо забезпечення свободи релігії і недискримінації (зокрема, ст. 9, 14 Європейської конвенції з прав людини; ст.18, 19, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також положення Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань 1981 р. Також РФ порушує норми IV Женевської Конвенції 1949 р. (ст. 58), яка зобов’язує державу-окупанта забезпечити служителям культу право надавати духовну допомогу своїм одновірцям", - уточнили правозахисні організації.

Заяву підписали Кримська правозахисна група, "КримSOS", Центр прав людини ZMINA, Центр громадянських свобод, Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Центр громадянської просвіти "Альменда", Дім прав людини Крим, Регіональний центр прав людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини

Нагадаємо, підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії. Сторона захисту мала намір подати заяву про перегляд рішення суду. Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.

За інформацією Крим.Реалії, представництво президента України в АР Крим, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), український омбудсмен Людмила Денісова засудили рішення російського суду в Євпаторії.