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Новини Окуповані території Репресії в окупованому Криму
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Правозахисники вимагають у окупантів скасувати незаконну постанову про знесення храму ПЦУ в Євпаторії

Правозахисники вимагають у окупантів скасувати незаконну постанову про знесення храму ПЦУ в Євпаторії

Правозахисні організації вимагають від Росії і підконтрольної їй влади Криму "скасувати незаконну постанову про знесення храму Православної церкви України в Євпаторії".

Заяву опубліковано на сайті Центру прав людини ZMINA, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про знесення культової споруди, всупереч положенням міжнародного права, було ухвалено "кримським судом" через нібито відсутність у відповідача доказів, які підтверджують "законність використання земельної ділянки та будівлі" релігійною громадою ПЦУ у Євпаторії. Цей факт є черговим підтвердження системної політики РФ з метою знищення ПЦУ та української культури на окупованому півострові", - говориться в заяві.

Правозахисники наголошують, що "політика російської влади в окупованому Криму в сфері свободи релігії є дискримінаційною та нетерпимою майже до всіх релігійних конфесій, окрім Російської православної церкви та Української православної церкви Московського патріархату".

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"Перешкоджаючи діяльності ПЦУ та інших "небажаних" в окупованому Криму конфесій, Російська Федерація порушує міжнародні зобов’язання щодо забезпечення свободи релігії і недискримінації (зокрема, ст. 9, 14 Європейської конвенції з прав людини; ст.18, 19, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також положення Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань 1981 р. Також РФ порушує норми IV Женевської Конвенції 1949 р. (ст. 58), яка зобов’язує державу-окупанта забезпечити служителям культу право надавати духовну допомогу своїм одновірцям", - уточнили правозахисні організації.

Заяву підписали Кримська правозахисна група, "КримSOS", Центр прав людини ZMINA, Центр громадянських свобод, Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Центр громадянської просвіти "Альменда", Дім прав людини Крим, Регіональний центр прав людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини

Нагадаємо, підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії. Сторона захисту мала намір подати заяву про перегляд рішення суду. Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.

За інформацією Крим.Реалії, представництво президента України в АР Крим, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), український омбудсмен Людмила Денісова засудили рішення російського суду в Євпаторії.

Автор: 

Євпаторія (44) правозахисники (377) церква (701) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+11
Никакой реакции 95 квартала, в лице скомороха не слышно и не видно, чтобы узнать, какая реакция должна быть, надо закрыть пару церквей МП в Украине, и москали вас научат.
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28.07.2020 22:49 Відповісти
+6
Ау трусик ты где? Защитник веры православный ты наш падриот😷
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28.07.2020 22:39 Відповісти
+6
Ось як в росії розбираються з ворожою для них церквою, школами і т.д.
У нас же демократія в саміх її лайняних тонах.
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28.07.2020 22:59 Відповісти
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Ау трусик ты где? Защитник веры православный ты наш падриот😷
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28.07.2020 22:39 Відповісти
Не пиши бред, Украина - светское государство, церковь отделена.
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29.07.2020 06:55 Відповісти
так шлюхобоксер обищаль защищать православную веру
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29.07.2020 07:57 Відповісти
Правозащитники требуют у оккупантов отменить незаконное постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории - Цензор.НЕТ 7426
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28.07.2020 22:46 Відповісти
Если снесут то в ответ надо снести несколько кацапских свинарников в Украине или выкурить чертей неканонических с украинских святынь.
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29.07.2020 00:20 Відповісти
Никакой реакции 95 квартала, в лице скомороха не слышно и не видно, чтобы узнать, какая реакция должна быть, надо закрыть пару церквей МП в Украине, и москали вас научат.
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28.07.2020 22:49 Відповісти
ну, не синагога ж....
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28.07.2020 22:53 Відповісти
Не закрити, а знести к ...бєнєй матері.
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29.07.2020 06:34 Відповісти
Марні надії. Кацапи ще впертіше все руйнуватимуть.
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28.07.2020 22:50 Відповісти
Ось як в росії розбираються з ворожою для них церквою, школами і т.д.
У нас же демократія в саміх її лайняних тонах.
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28.07.2020 22:59 Відповісти
Хоть один храм МПЦ в Украине снесли? Но только и слышны вопли о том, что бандеровцы ущемляют православных. А на деле кацапы как рушили церкви сто лет назад, так и рушат сейчас безнаказанно. Только других в ущемлении обвиняют.
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28.07.2020 23:03 Відповісти
Украинцы боятся сносить храмы УПЦ МП.
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28.07.2020 23:04 Відповісти
Храми,в яких зараз сидять гундяєвці,наші,українські.Тому зносити їх не можна.Треба попів московського сатанату звідти вигнати,храми освятити і повернути законній українській церкві.
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29.07.2020 00:24 Відповісти
Звичайно, будівлі храмів зносити не треба. Але українці навіть бояться попів московського сатанату так називати.
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29.07.2020 00:30 Відповісти
А в Євпаторії є Кенасса, Мечеть Джума-Джамі (я там був), церкви Миколи та Іллі. Тобто ПЦУ свідомо виживають з Євпаторії, щоб не було конкуренції.
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28.07.2020 23:05 Відповісти
Щоб не було конкуренції, а ще й російського пропагандистського впливу на українське населення під час збройної агресії Росії, треба позносити сотні московських церков. Тоді не буде й заворушень біля їхніх храмів.
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29.07.2020 06:43 Відповісти
 
 