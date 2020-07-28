Потужні зливи на Закарпатті викликали небезпечні зсуви, які зруйнували декілька будинків, - ОДА

Після червневих злив у селищі Ясіня на Закарпатті почалися небезпечні зсувні процеси: в урочищі Ропша зсувом було пошкоджено кілька будівель. Людей, чиї будинки розташовано в зоні зсуву, відселено. Зараз вони живуть у рідних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Закарпатська ОДА.

У повідомленні зазначається: "Перші 30 млн від уряду на ліквідацію наслідків паводку область отримала, 7 млн ​​перераховують людям, чиї будинки постраждали від стихії. Один із власників пошкодженого будинку в Ясіня вже одержав 300 000 гривен. Проте людина говорить, що цих коштів не вистачить для придбання нового житла, останнім часом в селищі ціни на житло виросли".

"Також є й глобальніша небезпека. Зрушення тривають, є загроза сходження грунту в річку Чорна Тиса. Закарпатські та івано-франківські експерти вивчали динаміку руху грунтів, проте поки технічного рішення, як зупинити зсуви, немає.

Керівник області залучатиме вчених до вирішення цієї проблеми, які, можливо, запропонують світові практики боротьби з аналогічними зсувними процесами", - наголошується в тексті.

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