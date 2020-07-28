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Потужні зливи на Закарпатті викликали небезпечні зсуви, які зруйнували декілька будинків, - ОДА

Потужні зливи на Закарпатті викликали небезпечні зсуви, які зруйнували декілька будинків, - ОДА

Після червневих злив у селищі Ясіня на Закарпатті почалися небезпечні зсувні процеси: в урочищі Ропша зсувом було пошкоджено кілька будівель. Людей, чиї будинки розташовано в зоні зсуву, відселено. Зараз вони живуть у рідних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Закарпатська ОДА.

У повідомленні зазначається: "Перші 30 млн від уряду на ліквідацію наслідків паводку область отримала, 7 млн ​​перераховують людям, чиї будинки постраждали від стихії. Один із власників пошкодженого будинку в Ясіня вже одержав 300 000 гривен. Проте людина говорить, що цих коштів не вистачить для придбання нового житла, останнім часом в селищі ціни на житло виросли".

"Також є й глобальніша небезпека. Зрушення тривають, є загроза сходження грунту в річку Чорна Тиса. Закарпатські та івано-франківські експерти вивчали динаміку руху грунтів, проте поки технічного рішення, як зупинити зсуви, немає.

Керівник області залучатиме вчених до вирішення цієї проблеми, які, можливо, запропонують світові практики боротьби з аналогічними зсувними процесами", - наголошується в тексті.

Читайте також: На Закарпатті за дві години випала 20-денна норма дощу, у підсумку зруйновано дорогу та пошкоджено будинки, - ОДА. ФОТОрепортаж


Автор: 

дощі (108) зсув (33) стихія (100) Закарпатська область (2075)


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Топ коментарі
+5
Пилите лес дальше
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28.07.2020 23:22 Відповісти
+1
Зебедоносец...
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28.07.2020 23:05 Відповісти
+1
вот я отказываюсь что бы за мои налоги им компенсировали разрушенное жилье..
Когда они леса рубили на вывоз - со мной не делились баблом..
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28.07.2020 23:10 Відповісти
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сама природа учит...
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28.07.2020 23:04 Відповісти
Зебедоносец...
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28.07.2020 23:05 Відповісти
вот я отказываюсь что бы за мои налоги им компенсировали разрушенное жилье..
Когда они леса рубили на вывоз - со мной не делились баблом..
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28.07.2020 23:10 Відповісти
нужно какие то отводы делать воды бетонные и глубокие. дешевле будет какие то коммуникации построить, чем каждый раз туда вбахивать огромные деньги на востановления от последствий затопления.
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28.07.2020 23:14 Відповісти
А там делать уже нечего. Еще лет 5 такой рубки лесов и пол Закарпатья уйдет с водой.
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28.07.2020 23:34 Відповісти
Пилите лес дальше
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28.07.2020 23:22 Відповісти
Пилите Шура пилите . .
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28.07.2020 23:49 Відповісти
лес дурни дорубуйте и сами ********.. будет там апокалипсес
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29.07.2020 00:02 Відповісти
Переседять зливи на пеньках. У пеньків сильне коріння яке чіпляєься за грунт.
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29.07.2020 07:20 Відповісти
Пилите деревья «Шура», они «золотые».
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29.07.2020 07:26 Відповісти
куда леса дели??? стопили в печках???
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29.07.2020 07:38 Відповісти
 
 