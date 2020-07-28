Обстріли на Донбасі є порушенням режиму тиші, а не режиму перемир'я, - Резніков
Обстріли українських позицій, які були зафіксовані після 00.00 27 липня - є випадками порушення саме режиму тиші, відносно яких проводиться відповідне розслідування, але ще не означають порушення перемир’я як такого.
Таку думку висловив під час вебінару "Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик?" віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогоднішній день багато критики щодо того, що вже було кілька випадків порушення цього режиму тиші з використанням стрілецької зброї. Йде обговорення, чи це порушення перемир’я, чи порушенням режиму тиші. Я переконаний, що це є порушенням режиму тиші, а не режиму перемир’я, тому що якраз комплекс додаткових заходів передбачає проведення відповідної перевірки, дослідження дій з боку порушників та інформування про це СММ ОБСЄ, яка, у свою чергу, має поінформувати Тристоронню контактну групу з приводу причини такого порушення, факту відновлення вогню", - зауважив Резніков.
Він повідомив, що сьогодні має відбутися позачергове засідання робочої групи з питань безпеки у складі ТКГ, учасники якого мають обговорити випадки обстрілів українських позицій, про які 27 липня повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
Резніков зауважив, що сьогодні зранку оперативні донесення засвідчили про відсутність вбитих або поранених серед українських захисників, що є обнадійливою ознакою оголошеного "режиму тиші". "Сьогодні ми отримали зведення, в якому написано: вбитих - 0, поранених – 0. Жоден український оборонець сьогодні не загинув і не зазнав поранень", - сказав Резніков.
Він додав, що ці дані стосуються усього фронту на східному кордоні Україні, всіх 400 кілометрів лінії дотику, яка з’явилася після агресії Російської Федерації в 2014 році, почалася з окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та була поширена на частину території Донецької і Луганської областей.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
Однак упродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню.
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это как?
в смысле от зе-изобилия они готовы записаться в ВСУ в штрафные роты, да?
Уже ведь готовы ответы на все вопросы:
- Обстрелы бессистемные, а значит это и не обстрелы вовсе
- Ситуация контролируемая, а значит даже если обстрелы и есть, внимания на них можно не обращать
- Обстрелы это личная инициатива отдельных лиц: виноваты не кацапы в целом, а отдельные особи-кацапы, (да и они не виноваты - просто не сориентировались)
Запитайте у батька загинулого морпіха Журавля.
Він вам все розтолкує.
Даже если целый день будут лупить по позициям ВСУ из "градов"?
Исходя из банальной эрудиции каждый индивидуум способен игнорировать текущие тенденции критериями утопического субъективизма и личностной супербанации.
Как мы ранее писали, новый план "реинтеграции" Беларуси в Россию запущен. Развивается "украинский сценарий" с некоторыми правками.
Продолжается скупка активистов, а псевдолиберальные российские ЛОМы заливаются восторгом в соцсетях
Прежде всего перекинуть "добровольцев" с украинского на беларуский фронт, ну а там уже закамуфлировать под трактористов и комбайнеров.
Что касается позиций Батьки, то тут все печально.
Старая закалка никак не помогает ему победить Кремль в медийном поле. Его пиарщики попросту сидят разинув рты, наблюдая за тем как Кремль полностью отжал у них все медиа поле и выстраивает там любые нужные ему схемы и смыслы.
Лукашенко реально с разгромным счетом проигрывает Кремлю инфорполе, а вместе с ним и Беларусь, так как у него на сегодня нет ни одного сценария противодействия российской агрессии.
Вот вам прекрасный образец того как можно побеждать целую страну в медийном поле.
Минобороны Латвии тем временем начали рассылку буклетов в которых рассказывается что делать в случае войны с Россией.
И.А. Крылов
Какой-то Повар, грамотей,
С поварни побежал своей
В кабак (он набожных был правил
И в этот день по куме тризну правил),
А дома стеречи съестное от мышей
Кота оставил.
Но что́ же, возвратясь, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,
Припав за уксусным бочёнком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчёнком.
«Ах, ты, обжора! ах, злодей!»
Тут Ваську Повар укоряет:
«Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька всё-таки курченка убирает.)
Как! быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
«Кот-Васька плут! Кот-Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!»
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот-Васька всё жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить попустому,
Где нужно власть употребить.
За рік назбиралися наступні факти:
1 2019-2020. Систематичне кримінальне переслідування волонтерів та ветеранів (справи Шеремета, Стерненко, намагання знайти 'слід ветеранів АТО' у всіх резонансних злочинах).
2 2019-2020. Оголошення підозр 5му Президенту України за дії, спрямовані на захист та відстоювання суверенітету України (отримання Томосу, прохід українських кораблів Керченською протокою з одного українського порту в інший український порт).
3 18 вересня 2019 Верховна Рада прийняла "правку Геруса" - зміни в закон "Про ринок електроенергії", якою був дозволений імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну.
4 24 жовтня 2019. Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Євген Шевченко поговорив відеозв'язком з так званим главою «ДНР» Денисом Пушиліним у програмі «Велика гра» на «Першому каналі» Росії. Депутати від ОПЗЖ більше 50 разів за рік літали до Москви. 5 5 листопада 2019. Російські терористи вивісили свої прапори над 'побудованим Зеленським' мостом в Станиці Луганській
6 Кінець 2019. Обмін військових злочинців та свідків злочинів РФ на цивільних мешканців окупованого Донбасу.
7 Початок 2020. Повернення в інформаційний простір країни обговорення питання постачання води в окупований Крим, ініційоване депутатами від "Слуги народу" та представниками Офісу Президента.
8 Понад 80% засуджених у 2020р. сепаратистів отримали умовні терміни. 26 липня 2020 суд відпускає під заставу 40 тис. грн. нападника, який вбив ветерана полку "Азов"; суд відпускає під особисте зобов'язання Е. Бродського - вбивцю військовослужбовця Віталія "Сармат" Олешко.
9 Початок 2020. Зменшення міжнародної підтримки шляхом втручання у вибори США ('справи Байдена', нечітке формулювання позиції щодо агресії РФ, розкриття телефонних переговорів Зеленського з Трампом) та загалом пасивність на міжнародній арені.
10 8 січня 2020. Зустріч Президента Українита голови ОП Єрмака з представником ФСБ РФ Патрушевим в Омані, під час якої було збито український літак. Президент повертається в Україну на добу пізніше бортом Медведчука через Москву.
11 20 січня 2020. Призначення головою ДБР "адвоката Януковича" Бабікова. Поновлення на посадах суддів, причетних до репресії проти учасників Майдану та Автомайдану 2014р..
12 29 січня 2020. Окупанти зайняли позиції, з яких відійшли українські війська в зоні розведення під Петрівським. Незважаючи на це, ТКГ домовляється про нові ділянки 'розведення'.
13 13 березня 2020. Спроба Офіса Президента утворити "Консультаційну раду" з бойовиками ОРДЛО та вивести РФ в статус посередника та миротворця.
14 3 червня 2020. А. Портнов - агент ФСБ РФ 'Казбєк'; А. Єрмак - агент ФСБ РФ 'Козирь'. Це стало відомо з пошти В. Суркова та Б. Рапопорта. Також там планується 'використання конфлікту Порошенка з Коломойським'.
15 17 червня 2020. Мінкультури дозволило в'їзд учасниці російського Comedy Woman, яка виступала в Криму. 24 січня 2020 Доктор Албан зміг в'їхати в Україну після незаконних гастролей у Криму.
16 23 червня 2020. Значне спрошення вступу до вишів осіб з окупованого ОРДЛО, без ЗНО.
СБУ затримала 20-річного мешканця Донецька Сергія Любецького, який їхав вступати до українського вишу. Він 'служить' на контракті в 4-му батальйоні тероборони 1-го корпусу «ДНР».
17 29 червня 2020. Мелітополь та Бердянськ готуються патрулювати 'казакі' з проросійської організації "курень Запорожского войска низового".
18 30 червня 2020. Жителі Хмельниччини перекривають дорогу для проїзду військової техніки ЗСУ. (все, як в 2014 на Донбасі).
19 1 липня 2020. Передвиборча кампанія Зеленського виявилася повністю інспірованою РФ та проросійськими олігархами брехнею. Свинарчуків-Гладковських виправдав суд, та зобов'язав Бігуса спростувати свої "корупційні" звинувачення, схема закупівлі вугілля "Ротердам+" виявилася вигідною для України , що вже визнав новий кабмін, співвласник каналу "1+1" - Медведчук. 2019-2020 Посилення тотальної інформаційна війна проти України через підконтрольні Медведчуку українські ЗМІ. Медведчук готується до купівлі медіа холдингу Пінчука, що доведе кількість його ( по суті - російських) ЗМІ в Україні до 90%.
20 2 липня 2020. Обшуки з вилученням критично важливих запчастин систем Одеської, Хмельницької та Херсонської ПВО, що на кілька днів підірвало оборону на критичному напрямку
21 13 липня 2020. Разумков підтримав розгляд законопроєкту Бужанського про скасування вивчення предметів українською у школах. Атака на українську мову через законопроект від депутата "Слуги народу" Бужанського, та оскарження закону про мову в Конституційному суді депутатами "ОПЗЖ".
22 16 липня 2020. Підрив економічної стабільності України шляхом зміни правління НБУ, масових позовів до суду з боку проросійських олігархів з вимогою "грошових компенсацій" за рахунок бюджетних коштів, розгляд в Конституційному суді неконституційності Фонду гарантування вкладів, масованої інформаційної компанії пропаганди необхідності дефолту. Тиск на найбільших іноземних інвесторів (British American Tobaco, ArcelorMittal, тощо).
23 17 липня 2020. На тлі масових терактів по всій Україні Нацполіція посилює 'заходи безпеки', які полягають в тотальному контролі за переміщенням громадян та обшуки.
24 19 липня 2020. Арешти співробітників СБУ, задіяних у спецопераціях проти так званих "ДНР\ЛНР". Обвинувачення - незаконне поводження зі зброєю в зоні ООС'.
25 20 липня 2020. Військкомати проводять реєстр серед військових тих, хто приймав участь у Революції Гідності. (Нагадаю, що участь підозрюємих в справі Шеремета в АТО за версією поліціє є "обтяжуючою обставиною"). Хто б в 2014-2019 міг подумати, що солдати ЗСУ будуть боятися зізнатися, що вони брали участь в Революції Гідності.
26 20 липня 2020. Ймовірна зустрічі Зеленського з путіним року на адмінмежі між островом Бірючій та окупованим містом Керч. Цій зустрічі передували погрози з боку Р. Кадирова на адресу Президента України 19 липня 2020р з вимогою капітуляції перед РФ та розстріл 8 морпіхів ЗСУ протягом 10 днів (причому вбивство медика Миколи Іліна - воєнний злочин).
27 27 липня 2020. Повна заборона ЗСУ чинити опір окупантам, з системою покарання, за порушення цього наказу. Зі зброї на передовій - лише автомати. Представник Росії в ТКГ Гризлов заявив про "задоволення" від ухваленого рішення, а Зє в телефонному дзвінку 'відзвітував' перед путіним та обговорив з ним зміни до конституції України. Російські бойовики порушили 'режим тиші' через 20 хвилин, але заборони для ЗСУ залишаються в силі.
Це якщо ще не брати до уваги жарти Президента Зеленського про "Україна - повія", "воїни ЗСУ - піксельні барани", "Томос - термос", зйомки серіалів в Росії на російські гроші та несплата податків в Україні всі роки війни (2014-2019), відмова від проведення військових парадів до Дня Незалежності в 2019 та 2020, стиль та форма спілкування з військовими ("я нє лох", "нічєго нє должєн").
Україна виходить на перше місце по показниках злочинності серед країн Європи, але міністр МВС - не змінний. Ніким не обраний клерк Офісу Президента А. Єрмак виконує функції Міністра закордонних справ та навіть самого Президента, а також повна некомпетентність призначених високопосадовців, які здебільшого є вихідцями з Квартал95.
а что такое перемирие? это полное соблюдение тишины...так одиночные выстрелы.. это что?
а это - большое желание выдать желаемое за действительность и спрятать голову в песок
В Штатах руки чешутся добавить санкций, вот и повод скоро найдется.
И вы смешные запомните, кто девочке платит, тот ее и танцует.
Откуда балишка недавно завезли? 2,1 лярда МВФ отсыпал и 600 лямов ЕС.
Они же не дебилы деньги бросать на ветер.
У вас инструкция такая, во всех непонятных случаях откатываться на нулевой уровень?
- Да вы что, рядовой Иванов, с ума сошли ?
- А вот товарищ майор вчера сказал что летают !
- А, ну да, конечно, иногда, редко, конечно, и низенько-низенько..." (С)