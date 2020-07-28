Обстріли на Донбасі є порушенням режиму тиші, а не режиму перемир'я, - Резніков

Обстріли українських позицій, які були зафіксовані після 00.00 27 липня - є випадками порушення саме режиму тиші, відносно яких проводиться відповідне розслідування, але ще не означають порушення перемир’я як такого.

Таку думку висловив під час вебінару "Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик?" віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день багато критики щодо того, що вже було кілька випадків порушення цього режиму тиші з використанням стрілецької зброї. Йде обговорення, чи це порушення перемир’я, чи порушенням режиму тиші. Я переконаний, що це є порушенням режиму тиші, а не режиму перемир’я, тому що якраз комплекс додаткових заходів передбачає проведення відповідної перевірки, дослідження дій з боку порушників та інформування про це СММ ОБСЄ, яка, у свою чергу, має поінформувати Тристоронню контактну групу з приводу причини такого порушення, факту відновлення вогню", - зауважив Резніков.

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Він повідомив, що сьогодні має відбутися позачергове засідання робочої групи з питань безпеки у складі ТКГ, учасники якого мають обговорити випадки обстрілів українських позицій, про які 27 липня повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Резніков зауважив, що сьогодні зранку оперативні донесення засвідчили про відсутність вбитих або поранених серед українських захисників, що є обнадійливою ознакою оголошеного "режиму тиші". "Сьогодні ми отримали зведення, в якому написано: вбитих - 0, поранених – 0. Жоден український оборонець сьогодні не загинув і не зазнав поранень", - сказав Резніков.

Він додав, що ці дані стосуються усього фронту на східному кордоні Україні, всіх 400 кілометрів лінії дотику, яка з’явилася після агресії Російської Федерації в 2014 році, почалася з окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та була поширена на частину території Донецької і Луганської областей.

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Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Однак упродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню.