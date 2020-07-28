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Підконтрольні РФ хакери намагалися отримати інформацію про діяльність представництва президента України в Криму, - пресслужба

Підконтрольні РФ хакери намагалися отримати інформацію про діяльність представництва президента України в Криму, - пресслужба

Знешкоджено кібератаку на представництво президента України в АРК. Підконтрольні ФСБ РФ хакери намагалися отримати інформацію про діяльність представництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва.

"В рамках міжвідомчої співпраці та координації представництвом президента України в Автономній Республіці Крим та Головним управлінням СБ України в АР Крим знешкоджено та усунуто цілеспрямовану кібератаку на представництво, організовану хакерським угрупованням, підконтрольним ФСБ РФ. Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність представництва. Представництво і Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів наших громадян, постраждалих від окупації", - говориться в повідомленні.

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Підконтрольні РФ хакери намагалися отримати інформацію про діяльність представництва президента України в Криму, - пресслужба 01

Автор: 

кіберзлочин (810) Крим (14188) СБУ (12954) хакер (1361) представництво (79)


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Зачем такие сложности?
В "новой команде" столько упоротых ватников и кацапских жополизов, что эта информация будет у ***** без помощи хакеров.
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28.07.2020 23:35 Відповісти
Надеюсь перед этими хакерами извинились. А то невдобно якось в период перемирия.
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28.07.2020 23:43 Відповісти
То там такая деятельность такая деятельность. Глава представительства женился вот не малюле'))))))
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28.07.2020 23:58 Відповісти
Хакеры и кибервойска - это самое мощное вооружение в мире сейчас! Украина может создать сильные хакерские войска! Хакеры могут взламывать критическую инфраструктуру врага, могут взламывать счета вражеского правительства и оборонной промышленности, можно взламывать энергосети и отключать их, можно взламывать разведку врага и получать данные и можно взламывать вообще все, что угодно и получать любые данные, как персональные, так и организаций и государства. И делать это можно все даже незамеченным. Можно любые данные доставать. И можно даже грабить врага. Любые чертежи можно своровать и любые технологии и военного назначения и не военного и промышленного и вообще любого и с любой сферы. Сильные кибервойска - это мощнейшее вооружение! смотрел интервью с создателем антивируса - McAfee - Джоном Макафи и он рассказывает, что можно взломать энергосистему врага, распределить электричество так, чтобы все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать, все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Все страны вкладывают сейчас огромные средства в кибервойска! Это самое мощное вооружение! Хакеры - это уже не оружие будущего, это одно из мощнейших вооружений настоящего времени! У кого есть войска хакеров, те сильнейшие Армии мира! Если создать сильные кибервойска хакеров, то можно уничтожить Россию и это будет хуже ядерной зимы! И можно сделать так, что они и не поймут, что случилось!
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29.07.2020 01:21 Відповісти
Сдуру можно и член себе сломать.
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29.07.2020 13:34 Відповісти
"представительства президента Украины в Крыму"
Это что?! Дача Зеленского в Крыму?
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29.07.2020 09:27 Відповісти
 
 