Підконтрольні РФ хакери намагалися отримати інформацію про діяльність представництва президента України в Криму, - пресслужба
Знешкоджено кібератаку на представництво президента України в АРК. Підконтрольні ФСБ РФ хакери намагалися отримати інформацію про діяльність представництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва.
"В рамках міжвідомчої співпраці та координації представництвом президента України в Автономній Республіці Крим та Головним управлінням СБ України в АР Крим знешкоджено та усунуто цілеспрямовану кібератаку на представництво, організовану хакерським угрупованням, підконтрольним ФСБ РФ. Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність представництва. Представництво і Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів наших громадян, постраждалих від окупації", - говориться в повідомленні.
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В "новой команде" столько упоротых ватников и кацапских жополизов, что эта информация будет у ***** без помощи хакеров.
Это что?! Дача Зеленского в Крыму?