Росія не посередник, а сторона конфлікту на Донбасі, - глава Європейської служби зовнішньої діяльності Мора
Російська Федерація є стороною конфлікту на Донбасі і повинна стати "частиною рішення" якщо хоче, щоб Європейський союз зняв санкції.
Про це заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішньої діяльності, політичний директор Енріке Мора, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Коментуючи заяви прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що Росія не може гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є стороною конфлікту, Мора заявив: "Для нас роль Росії зрозуміла. Вона не посередник у цьому конфлікті, а його сторона".
Він також наголосив, що РФ "повинна стати частиною рішення" конфлікту на Сході України, "якщо хоче, щоб ЄС зняв санкції, які були на неї накладені після незаконної анексії Криму та перед початком військових дій на Донбасі".
"Це наша позиція, і вона залишатиметься незмінною доти, доки ми не побачимо чіткого прогресу у цьому питанні", - наголосив Мора.
Представник ЄС наголосив, що попри порушення режиму "тиші" на Донбасі не було зафіксовано людських жертв, тобто домовленість "більш-менш працює".
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Гіршого за Макрона, меншого за Макрона, слабшого за Макрона у багато разів.
Якого можна, відмішурити, обійти, спокусити. Я думаю, що на якомусь моменті ваш президент це зрозумів. Спочатку не зрозумів… Ну домовляємося ж чесно, очі в очі. «Як ви сказали? Чесно? Яке слово ви сказали? Чесно домовляємося? Ха-ха, молодий президент».
Він же дуже кмітливий, як я зрозумів. І пішов в іншу крайність. У відмову. У «нєсознанку». Абсолютно вірно. І зупинив ось це все. У цьому сенсі є плюс: він росте. Є мінус в тому, що нічого не рухається. І тому у вас виникають фобії (можливо, виправдані) про те, що зараз [Росія] піде на Маріуполь. Зеленський, звісно, росте, але не так швидко, як хочеться вашим громадянам.
А "какая разніца" для зеленого профана це терра інкогніто. "Нада что би пєрєсталі стрєдлять і усьо". Таке враження, що Зеленський це миша-малолітка, яка потрапила в лапи загребущого старого кремлівського кота, який трішки придушить недосвідчене мишеня і трішки відпустить, коли надоїсть гратись з профаном.
Тобто ЕС натякає, що за будь - яку участь в припиненні війни в ордло - вони знімуть санкції за Крим?