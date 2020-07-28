Росія не посередник, а сторона конфлікту на Донбасі, - глава Європейської служби зовнішньої діяльності Мора

Російська Федерація є стороною конфлікту на Донбасі і повинна стати "частиною рішення" якщо хоче, щоб Європейський союз зняв санкції.

Про це заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішньої діяльності, політичний директор Енріке Мора, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Коментуючи заяви прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що Росія не може гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є стороною конфлікту, Мора заявив: "Для нас роль Росії зрозуміла. Вона не посередник у цьому конфлікті, а його сторона".

Він також наголосив, що РФ "повинна стати частиною рішення" конфлікту на Сході України, "якщо хоче, щоб ЄС зняв санкції, які були на неї накладені після незаконної анексії Криму та перед початком військових дій на Донбасі".

"Це наша позиція, і вона залишатиметься незмінною доти, доки ми не побачимо чіткого прогресу у цьому питанні", - наголосив Мора.

Представник ЄС наголосив, що попри порушення режиму "тиші" на Донбасі не було зафіксовано людських жертв, тобто домовленість "більш-менш працює".

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