Авіасполучення на докарантинний рівень повернеться не раніше 2024 року - Міжнародна асоціація повітряного транспорту

Глобальні авіаційні подорожі відновлюються повільніше, ніж очікувалося. Тож тепер перевізники вважають, що повернення до допандемічних показників відбудеться не раніше 2024 року.

Як пише ABC News, "Міжнародна асоціація повітряного транспорту" відсунула свій прогноз щодо відновлення галузі на цілий рік через повільні темпи стримування спалаху коронавірусу в США й країнах, що розвиваються, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

В галузі бачать певне відновлення після жорсткого карантину в квітні. Але погані новини в тому, що будь-яке збільшення перевезень "ледь помітне". Про це сказав головний економіст "Міжнародної асоціації повітряного транспорту" Браян Пірс.

За його словами, авіаційні перевезення не відновлюються синхронно зі зростанням впевненості бізнесу в Європі, США і Китаї. У червні трафік був на 86,5% нижчий, ніж аналогічного місяця торік. Для порівняння, в квітні це скорочення складало 94,1%. Це покращення "навіть приблизно не може збільшити впевненість бізнесу", - сказав Пірс.

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В Китаї зростання перевезень більше, ніж у інших куточках світу. В США авіаційна галузь теж нарощувала трафік, але потім нові випадки зараження COVID-19 у низці штатів зупинили цей процес.

Попри те, що багато літаків досі лишаються на землі, авіакомпанії не можуть наповнити салони тих, які виконують рейси. На внутрішніх рейсах вони в середньому продають 62,9% місць. На міжнародних лініях показник ще менший - лише 38,9% місць вдається заповнити. А цього не достатньо, щоб перевезення почали приносити дохід.





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