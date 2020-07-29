УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13183 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 820 6

Авіасполучення на докарантинний рівень повернеться не раніше 2024 року - Міжнародна асоціація повітряного транспорту

Авіасполучення на докарантинний рівень повернеться не раніше 2024 року - Міжнародна асоціація повітряного транспорту

Глобальні авіаційні подорожі відновлюються повільніше, ніж очікувалося. Тож тепер перевізники вважають, що повернення до допандемічних показників відбудеться не раніше 2024 року.

Як пише ABC News, "Міжнародна асоціація повітряного транспорту" відсунула свій прогноз щодо відновлення галузі на цілий рік через повільні темпи стримування спалаху коронавірусу в США й країнах, що розвиваються, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

В галузі бачать певне відновлення після жорсткого карантину в квітні. Але погані новини в тому, що будь-яке збільшення перевезень "ледь помітне". Про це сказав головний економіст "Міжнародної асоціації повітряного транспорту" Браян Пірс.

За його словами, авіаційні перевезення не відновлюються синхронно зі зростанням впевненості бізнесу в Європі, США і Китаї. У червні трафік був на 86,5% нижчий, ніж аналогічного місяця торік. Для порівняння, в квітні це скорочення складало 94,1%. Це покращення "навіть приблизно не може збільшити впевненість бізнесу", - сказав Пірс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лоукостер Wizz Air із жовтня планує відновити польоти з України в ОАЕ

В Китаї зростання перевезень більше, ніж у інших куточках світу. В США авіаційна галузь теж нарощувала трафік, але потім нові випадки зараження COVID-19 у низці штатів зупинили цей процес.

Попри те, що багато літаків досі лишаються на землі, авіакомпанії не можуть наповнити салони тих, які виконують рейси. На внутрішніх рейсах вони в середньому продають 62,9% місць. На міжнародних лініях показник ще менший - лише 38,9% місць вдається заповнити. А цього не достатньо, щоб перевезення почали приносити дохід.

Читайте також: Грузія продовжила заборону міжнародного авіасполучення до 1 вересня

Автор: 

карантин (18172) авіасполучення (3082) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сейчас еще месяцев 7-8 "веселья" и года за 1,5 после этого все восстановится. Просто сейчас перевозчики вынуждены будут строить более гибкие модели сочетающие в себе признаки, как сетевых, так и point-to-point моделей.
показати весь коментар
29.07.2020 00:03 Відповісти
хм... а я вангую - до жизненного уклада граждан что был у них в повседневке до карантина - уже не будет НИКОГДА , от слова СОВСЕМ !!!
показати весь коментар
29.07.2020 00:05 Відповісти
Не вернется никогда. А я лично на сл неделе начинаю установку солнечных батарей со всеми сопутствующими делами, отдельный батарейный/генераторный бункер/сарай закончил позавчера. Следующий мой шаг - малая микро ГЭС на речке, 3/4 мили которой течет по моей земле.
показати весь коментар
29.07.2020 00:22 Відповісти
В якому штаті живете?
показати весь коментар
29.07.2020 07:06 Відповісти
Якщо тільки обмеження на пересування між країнами з метою туризму знімуть - то можливо, й повернеться. Але до того ще далеко. Спочатку треба вакцину винайти
показати весь коментар
29.07.2020 07:04 Відповісти
Стоячие без дела Боинги уже поржавели, так что к тому времени они просто - сгниют.
показати весь коментар
29.07.2020 08:03 Відповісти
 
 