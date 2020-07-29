Україна звернулася до Генсека ООН через парад РФ в окупованому Криму, - Кислиця
Україна звернулася до Генерального секретаря ООН щодо протиправних дій Росії і чергового порушення нею міжнародного права у зв'язку з проведенням "морського параду" в окупованому Криму.
Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна розглядає проведення цього заходу в тимчасово окупованому місті Севастополі без згоди української сторони як чергове порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, у тому числі численних резолюцій Генасамблеї ООН, а також законодавства України", - зауважується в листі до Генсека ООН.
У цьому зв'язку українська сторона назвала дії Росії "свідомими кроками", спрямованими на ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах.
Постійний представник України при ООН підкреслив, що Київ засуджує протиправну демонстрацію РФ військової сили, а також мілітаризацію Росією тимчасово окупованих територій Криму й міста Севастополя.
"Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити міжнародні протиправні дії проти державного суверенітету й територіальної цілісності України та вжити комплексних заходів щодо деокупації частини суверенної території України", - підкреслюється у зверненні.
На прохання України, лист, адресований генеральному секретареві, буде поширений як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.
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