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Новини Агресія Росії проти України
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Україна звернулася до Генсека ООН через парад РФ в окупованому Криму, - Кислиця

Україна звернулася до Генсека ООН через парад РФ в окупованому Криму, - Кислиця

Україна звернулася до Генерального секретаря ООН щодо протиправних дій Росії і чергового порушення нею міжнародного права у зв'язку з проведенням "морського параду" в окупованому Криму.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна розглядає проведення цього заходу в тимчасово окупованому місті Севастополі без згоди української сторони як чергове порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, у тому числі численних резолюцій Генасамблеї ООН, а також законодавства України", - зауважується в листі до Генсека ООН.

У цьому зв'язку українська сторона назвала дії Росії "свідомими кроками", спрямованими на ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах.

Постійний представник України при ООН підкреслив, що Київ засуджує протиправну демонстрацію РФ військової сили, а також мілітаризацію Росією тимчасово окупованих територій Криму й міста Севастополя.

Також читайте: МЗС України направив Росії ноту протесту через проведення окупантами параду ВМС у Севастополі

"Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити міжнародні протиправні дії проти державного суверенітету й територіальної цілісності України та вжити комплексних заходів щодо деокупації частини суверенної території України", - підкреслюється у зверненні.

На прохання України, лист, адресований генеральному секретареві, буде поширений як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

Автор: 

Крим (14189) ООН (3376) росія (66021) Кислиця Сергій (216)


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Топ коментарі
+5
Пффф, та їм по цимбалам. Це ж імпотентна Організація Обдурених Націй.
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29.07.2020 00:06 Відповісти
+4
Разозлят козлят.
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29.07.2020 00:16 Відповісти
+3
https://www.youtube.com/watch?v=9cS-J2ljFnI Антон Мухарский -"Заповіт Нестора Махна"
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29.07.2020 00:11 Відповісти
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Пффф, та їм по цимбалам. Це ж імпотентна Організація Обдурених Націй.
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29.07.2020 00:06 Відповісти
Ще Озабочєнних Наций ))
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29.07.2020 00:42 Відповісти
Ахрінітельна новина. Пожалітись в НАТО і в черговий раз оголосити звіздец яке перемир"я . Де логіка?
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29.07.2020 00:08 Відповісти
в ООН , там і НАТО таке ж
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29.07.2020 00:09 Відповісти
Глубокая озабоченность и давайте жить дружно
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29.07.2020 00:10 Відповісти
Власть тупых дЗебилов ...
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29.07.2020 00:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9cS-J2ljFnI Антон Мухарский -"Заповіт Нестора Махна"
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29.07.2020 00:11 Відповісти
Да только разозлят этим мелкими бессмысленными жалобами. Подумаешь, парад. Он там всегда был.
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29.07.2020 00:11 Відповісти
Разозлят козлят.
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29.07.2020 00:16 Відповісти
Ну так надо, шоб этого гей-парада там больше не было.
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29.07.2020 00:26 Відповісти
правильно... главное - не разозлить. Надо, как бубочка, в глаз заглядывать и называть "ту сторону" той стороной... тогда придет мир. А ежели, к тому же, разоружить первый эшелон, прекратить стрелять и брезгливо не отвечать на провокации (фи, подумаешь, стреляют), тогда мир станет всеобъемлющим...
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29.07.2020 08:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EIXctSrNxWA КОЗАЦЬКИЙ МАРШ
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29.07.2020 00:15 Відповісти
стоим мы на посту повзводно и поротно - спокойны как огонь, надёжны как гранит! и никакого внешнего управления
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29.07.2020 00:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v35N8gYJlPE Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 6689 https://www.youtube.com/watch?v=v35N8gYJlPE Запорізький марш
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29.07.2020 00:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-v16B6sGuaQ

https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ Марш Українського війська "Зродились ми великої години"
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29.07.2020 00:25 Відповісти
Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 1362
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29.07.2020 00:34 Відповісти
Перший раз бачу живу фекалію.
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29.07.2020 01:12 Відповісти
Шановні, що взагалі відбувається......... На українському телебаченні кгб-патріарх мерзота, вітає українських глядачів з Днем Хрещення Ау-у-у, Баканов. Ти де?
Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 2469
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29.07.2020 00:42 Відповісти
112 - це мертвечуківський канал?
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29.07.2020 00:48 Відповісти
"Новым владельцем телеканала "112 Украина" стал народный депутат от "оппозиционного блока" Тарас Козак": https://delo.ua/business/telekanal-112-ukraina-smenil-sobstvennika-348645/
https://tsn.ua/ru/********/novym-vladelcem-kanala-112-stal-oppoblokovec-i-soratnik-medvedchuka-1265643.html
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29.07.2020 01:00 Відповісти
https://file.liga.net/persons/kozak-taras Т арас Козак депутат от Опозиционной платформы подставное лицо доставшего всех Медведчука просто используется для для отвода глаз лохотората от Медведчука.

https://biz.liga.net/ekonomika/reklama-marketing/article/novostnoy-nokaut-za-20-mln-zachem-medvedchuk-skupaet-telekanaly

Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 2538
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29.07.2020 05:51 Відповісти
Додано: https://www.youtube.com/watch?v=_xzwxh2zRa8&t=2s
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29.07.2020 00:49 Відповісти
Ерзя вітає нащадків русичів. Ха-ха-ха-ха!
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29.07.2020 01:03 Відповісти
Они один народ с украинцамиhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1219650605053693&set=p.1219650605053693&type=3&av=100010262946037&eav=AfZFAhu_SwFL_EFpkjyqpmaEHoUKOufae-8a_MvEu_Lex-yT9KEJbLoRp-QF2gW7__E&__cft__[0]=AZXG59Uat6PhSwTmIs7gwqIJi72LYTcat_KvJmjHUHy8X32hfAMbSVYQTMjSIu6DVx_aWQKMpEHB7ldDuqk-jGJGLvcG9SoM4osEqueWzIYO0MIbNZVfGM-cHyHoIs7d3UA&__tn__=R]-R Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада РФ в оккупированном Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 1846.
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29.07.2020 02:38 Відповісти
ЯБВДЛ...
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29.07.2020 08:04 Відповісти
Їм вже відписали чергового листа з великими озабоченностями ?
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29.07.2020 06:41 Відповісти
Какое позорище! Вместо того что бы защищать свою землю, мы жалобы пишем. Просто детский сад, а может агрессора воспитатель в угол поставит?
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29.07.2020 09:26 Відповісти
Спроси воспитательницу - она тебе объяснит.
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29.07.2020 10:32 Відповісти
 
 