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Новини Коронавірус і карантин
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Через зростання кількості випадків COVID-19 в Одесі перепрофілюють відділення лікарні другого етапу, - міськрада

Через зростання кількості випадків COVID-19 в Одесі перепрофілюють відділення лікарні другого етапу, - міськрада

Якщо темпи поширення COVID-19 в Одеській області збережуться, через 10 днів міська клінічна інфекційна лікарня буде повністю завантажена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської міської ради, 28 липня у зв'язку зі зростанням зараження коронавірусом і збільшенням кількості летальних випадків, викликаних COVID-19, відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

На ньому ухвалили рішення розширити мережу медичних закладів першої хвилі - розгорнути роботу відділення на базі міської лікарні № 5. Там 120 ліжко-місць і 24 ліжка інтенсивної терапії.

До лікарні будуть надходити всі пацієнти з пневмонією. У разі позитивного результату після проведення ПЛР-тесту пацієнт буде направлятися в інфекційну лікарню, в разі негативного - в інші стаціонари міста.

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"Сьогодні в Одесу прибуває величезна кількість туристів, працюють розважальні заклади, заклади громадського харчування, проте карантинні заходи дотримуються недостатньо. Якщо так триватиме і далі, то нас чекають закриття регіону для туристів і дистанційне навчання дітей у школах. У зв'язку з цим вчергове закликаю одеситів і відпочивальників до дотримання карантинних заходів, щоб не допустити потрапляння Одеси в "червону зону", - заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5499) Труханов Геннадій (381) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Призывы ничему не приведут, маршрутки ходят забитые с моря по вечерам, особенно 168 - никто маски не носит
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29.07.2020 02:47 Відповісти
Який блін коронавірус. Під підкриттям лжекоронавірусу йде розпил бабла. Йде закручування гайок на фоні незадоволення громадян.
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29.07.2020 08:32 Відповісти
Пока не закроют регион от отдыхающих с каждым днём рост будет всё больше и больше. Где Вы видели или кого Вы видели на берегу моря в маске ? Пляжи забиты, дистанцию ни кто не соблюдает, подстилки в притык о каких мерах можно тут говорить. Ко мне в город на пляж двумя, тремя туристическими автобусами приезжают из Одессы Ж/М "Седьмое небо" в Одессе пляжи забиты. В дворовых парковках не найдешь номера ВН разные есть СЕ,ВХ,ВК,ВС,АС из столицы много и все они живут на квартирах. Раньше говорили о статистике сколько и где появились то сейчас об этом молчат потому ,что городские власти боятся срыва сезона и потерю денег, бабки и дедки которые сдают квартиры хотят подзаработать потому, что пенсии маленькие, а кто и поднакопить деньжат. И подумайте как выйти из этого положения?
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29.07.2020 10:02 Відповісти
 
 