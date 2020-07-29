Через зростання кількості випадків COVID-19 в Одесі перепрофілюють відділення лікарні другого етапу, - міськрада

Якщо темпи поширення COVID-19 в Одеській області збережуться, через 10 днів міська клінічна інфекційна лікарня буде повністю завантажена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської міської ради, 28 липня у зв'язку зі зростанням зараження коронавірусом і збільшенням кількості летальних випадків, викликаних COVID-19, відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

На ньому ухвалили рішення розширити мережу медичних закладів першої хвилі - розгорнути роботу відділення на базі міської лікарні № 5. Там 120 ліжко-місць і 24 ліжка інтенсивної терапії.

До лікарні будуть надходити всі пацієнти з пневмонією. У разі позитивного результату після проведення ПЛР-тесту пацієнт буде направлятися в інфекційну лікарню, в разі негативного - в інші стаціонари міста.

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"Сьогодні в Одесу прибуває величезна кількість туристів, працюють розважальні заклади, заклади громадського харчування, проте карантинні заходи дотримуються недостатньо. Якщо так триватиме і далі, то нас чекають закриття регіону для туристів і дистанційне навчання дітей у школах. У зв'язку з цим вчергове закликаю одеситів і відпочивальників до дотримання карантинних заходів, щоб не допустити потрапляння Одеси в "червону зону", - заявив мер Одеси Геннадій Труханов.