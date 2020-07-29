Найбільший у світі термоядерний реактор почали збирати у Франції. Це спільний проєкт Китаю, ЄС, Індії, Японії, Південної Кореї, США і РФ, розпочатий ще в 1970-х
На півдні Франції розпочався збір найбільшого у світі термоядерного реактора ITER (Міжнародний експериментальний термоядерний реактор). У разі успіху проєкт відкриє людству нове ефективне і безпечне джерело енергії.
Міжнародний експериментальний термоядерний реактор - це спільний проєкт, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske. Кожна з країн-учасниць фінансує його будівництво. Історія ITER почалася ще наприкінці 1970-х, коли більшість згаданих учасників об'єдналися в групу під егідою МАГАТЕ з метою вивчення нових способів видобутку ядерної енергії.
Перший макет установки було створено на початку 1980-х, а в 1988-му було офіційно розпочато проєкт ITER. Спершу інженери учасників проєкту визначали місце й необхідні параметри майбутньої установки, після чого було схвалено його бюджет — станом на 2006 рік це було 10 млрд євро.
Спершу початок побудови термоядерного реактора запланували на 2015 рік, але його довелося відкласти щонайменше на шість років. За цей час змінилися як умови (пандемія коронавірусу), так і бюджет проєкту — він виріс до 20 млрд євро. ITER займає площу в 42 гектари, а для його роботи вже зараз задіяні 2300 працівників.
ITER — це термоядерний реактор типу "токамак". Токамаком називають установку для утримання плазми. Її застосовують у реакторах як середовище здійснення термоядерного синтезу — тобто поєднання двох атомів. Плазма слугує середовищем для цієї реакції.
На відміну від більшості реакторів, де енергія відбувається за рахунок розщеплення ядра радіоактивних елементів, цей проєкт застосовуватиме екологічно безпечнішу технологію ядерного синтезу. Вона забезпечує вивільнення енергії, але при цьому практичну відсутність радіації.
Головна мета ITER — довести, що отримання енергії шляхом ядерного синтезу може бути ефективним і передусім комерційно вигідним. Тоді людство остаточно зможе відмовитися від нафти й кам’яного вугілля. Адже науковцям поки не вдалося показати, що він може дати достатньо енергії.
Планується, що зведення ITER завершиться до 2025 року. Уже тоді він почне виробляти енергію за рахунок ядерного синтезу. Втім, як зазначає Le Figaro, очікувати на те, що ядерний синтез себе окупить, варто не раніше 2060 року.
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Это совместный проект Китая, ЕС, Индии, Японии, Южной Кореи, США и РФ
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Що, кацапи задіяні? Все, хмизда півдню Франції.
Чекаємо на іграшку Le S.T.A.L.Q.U.E.R
Один из проектов вечного двигателя в современной обертке.
Но дурачье ведется и финансирует.
А вот невозможность управляемого термояда теоретически доказана еще в 1953 году.
Хз может пи-дят.
Вопрос.....для чего нужно строить еще один? Если есть уже построенные????
О темпах строительства просто молчу,. они были просто немыслимые для нас, имеющих лазерные нивелиры,рулетки, сматфоны, жепеэс, болгарки,груши и бетононасосы.
Работающий прототип чудо-машины наглядно представлен в виде вращающегося над поверхностью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F земного диска Солнца. Правда запилить именно такую же мы не можем: чтобы водород смог в термоядерную реакцию сам, без обвеса, его нужно много. Нет, МНОГО. 80 масс Юпитера или больше. Но https://lurkmore.to/%D0%9C%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC мы работаем над этим .
Давай, посри ещё про поля солнечных батарей Порошенко!
а ваще это новость не не новость ваще для тех кто в теме
Да и само понятие ядерной энергетики такое расплывчатое.... Есть разные подходы...
В теории Чернобыля тоже не должно было быть Реактор должен был глохнуть сам
Ничего "смотреть" не надо. Термоядерный реактор безопасен по принципу действия. Выключил питание - реакйция прекратилась. Радиоактивных изотопов нет. "Светить" нечему.
Поэтому давайте дождемся чего-то реально работающего, а не гипотетически теоритического
наведённая радиоактивность в материалах установки в результате облучения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD нейтронами ;
радиоактивная пыль, образующаяся в результате воздействия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5) плазмы на первую стенку;
радиоактивные продукты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F коррозии , которые могут образовываться в системе охлаждения.
Аксиома, говорите
СССР в своё время занимался термоядом, вроде в Дубне? и там даже возникло некоторое международное сотрудничество.
Отсутствие известной нам радиации!
Ну радіація там буде - нейтрони 16 Мев + гамма випромінювання ніхто не відміняв.
https://medium.com/starts-with-a-bang/the-e-cat-cold-fusion-or-scientific-fraud-624f15676f96
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"Стоимость $ пятьсот долларов USA генератор мощностью пять киловатт.
Стоимость энергии один цент за киловатт час.
https://censor.net/video_news/95964/alternativnoe_toplivo_ukrainskie_gruzoviki_nauchilis_ezdit_na_drovah_video
https://d262ilb51hltx0.cloudfront.net/max/906/1*K8wFA9Z0v2N1vyJ-sbbNvw.jpeg
Для этих реакций не нужен уран и другие трансурановые элементы.
""""можно переходить на новую, приближенную к потребителю безопасную энергетику, для которой в Украине есть все как для производства,
так и для эксплуатации.Конечно,
при этом миллиардеров в стране будет меньше,
но жить, по-видимому, станет и лучше, и веселее.
Эта же дилемма встанет скоро и перед всем миром. Пришло время решать, куда мы пойдем?
https://www.youtube.com/watch?v=V8_r3TZben8
Инженер из Италии Андреа Росси.Andrea Rossi; нар.3 червня 1950, Мілан, Італія) -
Правильно недавно сказал ученый и крупный изобретатель, автор более 100 изобретений среди которых первый в мире плоский телевизор, импульсный блок питания, самый легкий на тот момент сварочный аппарат, это Буденный Анатолий Павлович, ставший нищим и бомжом..