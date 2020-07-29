Найбільший у світі термоядерний реактор почали збирати у Франції. Це спільний проєкт Китаю, ЄС, Індії, Японії, Південної Кореї, США і РФ, розпочатий ще в 1970-х

На півдні Франції розпочався збір найбільшого у світі термоядерного реактора ITER (Міжнародний експериментальний термоядерний реактор). У разі успіху проєкт відкриє людству нове ефективне і безпечне джерело енергії.

Міжнародний експериментальний термоядерний реактор - це спільний проєкт, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske. Кожна з країн-учасниць фінансує його будівництво. Історія ITER почалася ще наприкінці 1970-х, коли більшість згаданих учасників об'єдналися в групу під егідою МАГАТЕ з метою вивчення нових способів видобутку ядерної енергії.

Перший макет установки було створено на початку 1980-х, а в 1988-му було офіційно розпочато проєкт ITER. Спершу інженери учасників проєкту визначали місце й необхідні параметри майбутньої установки, після чого було схвалено його бюджет — станом на 2006 рік це було 10 млрд євро.

Спершу початок побудови термоядерного реактора запланували на 2015 рік, але його довелося відкласти щонайменше на шість років. За цей час змінилися як умови (пандемія коронавірусу), так і бюджет проєкту — він виріс до 20 млрд євро. ITER займає площу в 42 гектари, а для його роботи вже зараз задіяні 2300 працівників.

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ITER — це термоядерний реактор типу "токамак". Токамаком називають установку для утримання плазми. Її застосовують у реакторах як середовище здійснення термоядерного синтезу — тобто поєднання двох атомів. Плазма слугує середовищем для цієї реакції.

На відміну від більшості реакторів, де енергія відбувається за рахунок розщеплення ядра радіоактивних елементів, цей проєкт застосовуватиме екологічно безпечнішу технологію ядерного синтезу. Вона забезпечує вивільнення енергії, але при цьому практичну відсутність радіації.

Головна мета ITER — довести, що отримання енергії шляхом ядерного синтезу може бути ефективним і передусім комерційно вигідним. Тоді людство остаточно зможе відмовитися від нафти й кам’яного вугілля. Адже науковцям поки не вдалося показати, що він може дати достатньо енергії.

Планується, що зведення ITER завершиться до 2025 року. Уже тоді він почне виробляти енергію за рахунок ядерного синтезу. Втім, як зазначає Le Figaro, очікувати на те, що ядерний синтез себе окупить, варто не раніше 2060 року.

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