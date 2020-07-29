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Новини Агресія Росії проти України
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У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню

У перший день

Станом на 19:30 27 липня 2020 року спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті № 178/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 28 липня 2020 року.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якого досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню - усі в Донецькій області (зокрема 21 вибух).

Місія продовжила здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського. Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував присутність людей у межах ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського у вечірній та нічний час", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що місія зафіксувала 22 одиниці озброєння, розміщені в порушення ліній відведення; з них усі, крім однієї, зафіксовані на аеродромі в непідконтрольному уряду Переможному Луганської області.

Також читайте: Про всі випадки порушення перемир'я буде сповіщено ОБСЄ та міжнародних партнерів, - представник Києва в ТКГ Костін

"СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування на життєво важливих об'єктах цивільної інфраструктури.

Місія і далі спостерігала за ситуацією, у якій на тлі спалаху COVID-19 опинилося цивільне населення, зокрема на контрольних пунктах в'їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Донецькій і Луганській областях.

СММ і далі стикалася з обмеженнями свободи пересування", - йдеться в повідомленні спецмісії ОБСЄ.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Автор: 

ОБСЄ (3510) обстріл (29128) Донбас (22357) перемир’я (993)


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Топ коментарі
+17
Он там шутил насчет Украины-порноактрисы и русские не пересекают границу а немножко её отодвигают? И мне не верится про то что он был в Краматорске! об этом квартал-говно-ньюс рассказал?
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29.07.2020 07:30 Відповісти
+17
https://ibigdan.livejournal.com/25372906.html Пролетая над гнездом

Как сказал один скрипач: «весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю» ... напомнил мне случай из советской психиатрии.

Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.
Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.

Дедушку в психиатрической больнице принялись обследjвать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи). И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.

Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Аккурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).

Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так: «если сверху нас е@анутые, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
Это я про текущую политическую обстановку в стране, если что.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2645306102378353&id=100006969665091 Ігор Німченко
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29.07.2020 09:05 Відповісти
+16
Согласно версии Офиса Президента это 111 НЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ обстрелов и они не являются нарушением перемирия.
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29.07.2020 07:23 Відповісти
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что-то подсказывает, что картинка это как показатель уровеня его интеллектуального развития или просто заявка на наличие лишней хромосомы.
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29.07.2020 10:17 Відповісти
В огороде бузина...
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29.07.2020 08:13 Відповісти
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 7933
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29.07.2020 09:09 Відповісти
Порох в пердаке - это класс!!!
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29.07.2020 10:59 Відповісти
Давай еще расскажи о полезности того, как колонну Дыркина из Славянска в Донецк запустили.
Если не дай бог что-то подобное теперь произошло, да вы б дерьмом своим захлебнулись от возмущения, а тогда нормалек был, никакой капитуляции!
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29.07.2020 08:36 Відповісти
Так Славянск освободили в чем тут капитуляция?
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29.07.2020 08:47 Відповісти
Славянск освободили, Донецк сдали...
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29.07.2020 09:11 Відповісти
А с кем на окраинах "не сданного" Донецка с мая воевали?
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29.07.2020 11:41 Відповісти
Это вы про "взятие Метро"? Ну то так местные развлекались.

В принципе в то время то же самое было в Харькове, правда там "новоОТСОСам" быстро ласты завернули, вытащили из обладминистрации, положили мордой в асфальт и ВСЁ!

Но на Даунбассе друг и партнер Пети Рыжий Гудок решил провернуть по-своему, помните "Донбасс не слышат", это когда он своих рабов освобождал от работы и сгонял на митинги и ставил на блокпосты. А потом и "специалисты" Дыркина подтянулись.
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29.07.2020 11:58 Відповісти
Нет, про всякие мелкие столкновения, вроде боев за ДАП. Может слышал про такие?
Вот тебе карта 20.04.2014, найдешь мне "не сданный" Донецк:
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 8414

А вот тебе карта перед "освобождением Славянска и сдачей Донецка". Ой, Порох его уже сдал:
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 3288
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29.07.2020 12:11 Відповісти
20.05.2014*
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29.07.2020 12:12 Відповісти
Неравноценный обменчик.
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29.07.2020 09:12 Відповісти
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 8124
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29.07.2020 09:07 Відповісти
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 3545
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29.07.2020 09:10 Відповісти
Петя на репетиции в 12 часов ночи.
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29.07.2020 09:13 Відповісти
TyTa:

У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 3561
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29.07.2020 09:14 Відповісти
Гораздо хуже, чем за эти пару дней. Об этом говорит статистика в отчёте ОБСЕ.
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29.07.2020 09:11 Відповісти
Никакой конкретики. Может перепутали с звуками животных?
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29.07.2020 07:35 Відповісти
Ага. З пердінням кацапів.
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29.07.2020 08:17 Відповісти
Всё расписано конкретно до мелочей в https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/458335 ежедневном отчете № 178/2020 ОБСЕ. Ссылка вверху в статье, да и я тут в некоторых постах дал более конкретную инфу. Смотрите выше.
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29.07.2020 08:52 Відповісти
ну ОБСЕ то таке, що гнусавий каже? Не встиг відосик збацати?
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29.07.2020 08:20 Відповісти
Посібники терористів, рашкованські підсоси з АБиСиЙе нарахували 111 вибухів, поки сиділи в саунах з динирявими бл@д@ми.
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29.07.2020 08:21 Відповісти
Если бы вы читали не только заголовки, то увидели б что взрывов было 21.
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29.07.2020 08:39 Відповісти
Там есть подробный отчёт на 12 страницах и на 11-й таблица, но для зехейтеров это - уму не растяжимо. Они ведь так много никогда не читали.
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29.07.2020 08:48 Відповісти
111 нарушений, а не вибухів.
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29.07.2020 08:49 Відповісти
111 нарушений (от не отвода техники до БПЛА)
а сколько было выстрелов ?
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29.07.2020 08:53 Відповісти
111 нарушений прекращения ВЕДЕНИЯ ОГНЯ, долбодятел, А 21 вибух -- це без пострілу -- просто кацапи "перднули"?
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29.07.2020 09:03 Відповісти
Взрывы и обстрелы не одно и тоже. Читайте подробный отчёт ОБСЕ.
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29.07.2020 09:07 Відповісти
милая леди, читайте чуть дальше заглавия
если бы было 111 нарушений именно прекращения огня, то это перемирие можно было бы уже обосновано прекращать (а так было 111 нарушений, не выстрелов... и 21 взрыв это не обязательно выстрелы, это могло быть утилизацией боеприпасов, например, или неосторожное обращение с ними же или еще что-то...я не собираюсь кого-то оправдывать)
но как объяснили в офисе преЗЕдента нарушение режима тишины и нарушение режима прекращения огня - это две большие (с их точки зрения) разницы...
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29.07.2020 09:18 Відповісти
зачем ботов кормить? просто спамь их или бань
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29.07.2020 10:22 Відповісти
чукча не читатель? Парой постов выше приводили цитату про обстрелы. Бери читай,не?

Хотя кому я это говорю, тут вас целая команда номерных пришла. И нам сейчас доказывает, что выстрелов не было...
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29.07.2020 10:10 Відповісти
нечукча тоже не внимательный читатель...
но как объяснили в офисе преЗЕдента нарушение режима тишины и нарушение режима прекращения огня - это две большие (с их точки зрения) разницы...

про 3 выстрела 27 числа я знаю, более того, мое мнение - даже один единичный - это уже и нарушение режима тишины и конец перемирию... но зеко-***** считает по другому...
но я не могу (как может и вы) найти логику в их объяснениях - когда что считается, а когда нет
а по поводу 111 нарушений - спорить бесполезно, так как если были нарушения то почему никто не наказан...
и да...начинать свой коммент с оскорблений оппонента - это не лучший аргумент (но то такэ)
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29.07.2020 10:29 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25372906.html Пролетая над гнездом

Как сказал один скрипач: «весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю» ... напомнил мне случай из советской психиатрии.

Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.
Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.

Дедушку в психиатрической больнице принялись обследjвать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи). И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.

Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Аккурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).

Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так: «если сверху нас е@анутые, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
Это я про текущую политическую обстановку в стране, если что.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2645306102378353&id=100006969665091 Ігор Німченко
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29.07.2020 09:05 Відповісти
У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню - Цензор.НЕТ 9352
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29.07.2020 09:06 Відповісти
В первый день "тишины" спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 111 нарушений режима прекращения огня

Йбать, кто бы мог подумать
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29.07.2020 09:50 Відповісти
111 нарушений только по Донецкой области без учета Луганской.
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29.07.2020 10:23 Відповісти
Та ві шьто ???
А наше зе не вірить , що фуйло його надув !
Просто він ще не встиг донести інформацію про припинення вогня до кожного сєпарьониша,тому вони пострілюють.
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29.07.2020 10:17 Відповісти
Я вважаю, що за оці ігрища зелі має бути імпічмент і посадка на 10 років.
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29.07.2020 10:18 Відповісти
Как ты это прокомментируешь, бубочка *************?
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29.07.2020 11:02 Відповісти
аргументы известны:
... носили не системный характер
... неосторожное обращение с оружием
... перемирие не нарушено, нарушен режим тишины
... вы все порохоботы
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29.07.2020 11:43 Відповісти
111 единичных нарушений режима прекращения огня.
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29.07.2020 11:46 Відповісти
Это называется по другому "системные нарушение" и "полное игнорирование договоренностей"- Ну и что дальше... это позор уже какой то..
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29.07.2020 11:23 Відповісти
Та вы шо! Невже таки стріляють!? Надо перестать стрелять! (с)
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29.07.2020 11:41 Відповісти
Перемирие считается нарушеным уже после первого выстрела, к чему этот цирк?
Это как девственность. Если было, то было - тут нельзя на пол-шишечки.
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29.07.2020 11:45 Відповісти
Азабоченость вже виразили?
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29.07.2020 13:17 Відповісти
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