У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню

Станом на 19:30 27 липня 2020 року спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті № 178/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 28 липня 2020 року.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якого досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню - усі в Донецькій області (зокрема 21 вибух).

Місія продовжила здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського. Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував присутність людей у межах ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського у вечірній та нічний час", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що місія зафіксувала 22 одиниці озброєння, розміщені в порушення ліній відведення; з них усі, крім однієї, зафіксовані на аеродромі в непідконтрольному уряду Переможному Луганської області.

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"СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування на життєво важливих об'єктах цивільної інфраструктури.

Місія і далі спостерігала за ситуацією, у якій на тлі спалаху COVID-19 опинилося цивільне населення, зокрема на контрольних пунктах в'їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Донецькій і Луганській областях.

СММ і далі стикалася з обмеженнями свободи пересування", - йдеться в повідомленні спецмісії ОБСЄ.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.