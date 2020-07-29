У перший день "тиші" спецмісія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 111 порушень режиму припинення вогню
Станом на 19:30 27 липня 2020 року спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті № 178/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 28 липня 2020 року.
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, під час якого досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню - усі в Донецькій області (зокрема 21 вибух).
Місія продовжила здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського. Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував присутність людей у межах ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського у вечірній та нічний час", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що місія зафіксувала 22 одиниці озброєння, розміщені в порушення ліній відведення; з них усі, крім однієї, зафіксовані на аеродромі в непідконтрольному уряду Переможному Луганської області.
"СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування на життєво важливих об'єктах цивільної інфраструктури.
Місія і далі спостерігала за ситуацією, у якій на тлі спалаху COVID-19 опинилося цивільне населення, зокрема на контрольних пунктах в'їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Донецькій і Луганській областях.
СММ і далі стикалася з обмеженнями свободи пересування", - йдеться в повідомленні спецмісії ОБСЄ.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
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Если не дай бог что-то подобное теперь произошло, да вы б дерьмом своим захлебнулись от возмущения, а тогда нормалек был, никакой капитуляции!
В принципе в то время то же самое было в Харькове, правда там "новоОТСОСам" быстро ласты завернули, вытащили из обладминистрации, положили мордой в асфальт и ВСЁ!
Но на Даунбассе друг и партнер Пети Рыжий Гудок решил провернуть по-своему, помните "Донбасс не слышат", это когда он своих рабов освобождал от работы и сгонял на митинги и ставил на блокпосты. А потом и "специалисты" Дыркина подтянулись.
Вот тебе карта 20.04.2014, найдешь мне "не сданный" Донецк:
А вот тебе карта перед "освобождением Славянска и сдачей Донецка". Ой, Порох его уже сдал:
а сколько было выстрелов ?
если бы было 111 нарушений именно прекращения огня, то это перемирие можно было бы уже обосновано прекращать (а так было 111 нарушений, не выстрелов... и 21 взрыв это не обязательно выстрелы, это могло быть утилизацией боеприпасов, например, или неосторожное обращение с ними же или еще что-то...я не собираюсь кого-то оправдывать)
но как объяснили в офисе преЗЕдента нарушение режима тишины и нарушение режима прекращения огня - это две большие (с их точки зрения) разницы...
Хотя кому я это говорю, тут вас целая команда номерных пришла. И нам сейчас доказывает, что выстрелов не было...
но как объяснили в офисе преЗЕдента нарушение режима тишины и нарушение режима прекращения огня - это две большие (с их точки зрения) разницы...
про 3 выстрела 27 числа я знаю, более того, мое мнение - даже один единичный - это уже и нарушение режима тишины и конец перемирию... но зеко-***** считает по другому...
но я не могу (как может и вы) найти логику в их объяснениях - когда что считается, а когда нет
а по поводу 111 нарушений - спорить бесполезно, так как если были нарушения то почему никто не наказан...
и да...начинать свой коммент с оскорблений оппонента - это не лучший аргумент (но то такэ)
Как сказал один скрипач: «весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю» ... напомнил мне случай из советской психиатрии.
Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.
Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.
Дедушку в психиатрической больнице принялись обследjвать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи). И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.
Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Аккурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).
Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так: «если сверху нас е@анутые, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
Это я про текущую политическую обстановку в стране, если что.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2645306102378353&id=100006969665091 Ігор Німченко
Йбать, кто бы мог подумать
А наше зе не вірить , що фуйло його надув !
Просто він ще не встиг донести інформацію про припинення вогня до кожного сєпарьониша,тому вони пострілюють.
... носили не системный характер
... неосторожное обращение с оружием
... перемирие не нарушено, нарушен режим тишины
... вы все порохоботы
Это как девственность. Если было, то было - тут нельзя на пол-шишечки.