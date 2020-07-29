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Новини
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США і Росія почали триденні переговори щодо контролю над ядерними озброєннями

США і Росія почали триденні переговори щодо контролю над ядерними озброєннями

У Відні розпочалися триденні переговори між США і Росією щодо контролю над ядерними озброєннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

У ході першого раунду минулого місяця сторони обговорили останню чинну двосторонню угоду - договір СНО-3. Він обмежує кількість розгорнутих ядерних боєголовок великої дальності і кількість їхніх носіїв, які може мати кожна країна.

Після переговорів 22-23 червня у Відні спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив на пресконференції, що він і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков досягли достатнього прогресу. Сторони сподіваються замінити договір СНО до його закінчення в лютому новою угодою.

Експерт Міжнародного Університету штату Флориди Олександр Краутер зазначає, що переговори між Вашингтоном і Москвою є важливим чинником міжнародної безпеки. Однак і США, і Росія по-різному підходять до міжнародних угод.

"З американської точки зору, ми - країна верховенства закону. Тому ми віримо в створення багатосторонніх організацій, де ми всі можемо домовитися про щось і працювати над цим спільно. Після Другої світової війни Сполучені Штати відстоювали свої позиції, прагнучи тримати все під контролем. Росія ж намагається обмежити нас, що добре з їхньої точки зору. Тому що в них просто немає грошей, щоб конкурувати з нами. Новий договір щодо СНО становить інтерес для Москви. Ймовірно, вони порушать його. Але я думаю, що це гарна ідея, принаймні мати концептуальне обмеження на кількість ядерних боєголовок у світі. І, чесно кажучи, це означає, що ми маємо також залучити до переговорів і Китай", - вважає Олександр Краутер.

Також читайте: США і Росія мають продовжити дію ядерної угоди і переконати Китай приєднатися до них, - Столтенберг

Марк Симаковський - експерт Атлантичної ради зазначає, що другий раунд переговорів свідчить про те, що Білий дім не ухвалив остаточного рішення щодо СНО-3.

"Я думаю, що адміністрація ще не вирішила, чи хоче вона продовжити чинну угоду. Вона також намагається перевірити чи можна підписати тристоронній договір між Росією, Китаєм і Сполученими Штатами, який би прив'язав Китай до договору про скорочення ядерних озброєнь. Однак те, що це відбудеться в нинішніх умовах, малоймовірно. У Конгресі існує двопартійна підтримка продовження нового договору СНО", - зазначив він.

Переговори почалися після одноденного діалогу з космічної безпеки - вперше з 2013 року. Сполучені Штати запропонували правила відповідальної поведінки в Космосі, які будуть змодельовані на основі існуючих правил ведення війни, заснованих на принципах пропорційності і гуманності.

"Це ще один випадок, коли нам потрібно, щоб Пекін брав участь у переговорах за цією темою. Я думаю, що створення США Космічного командування налякало росіян. Вони стурбовані тим, що ми могли б почати гонку озброєнь у Космосі, а вони не можуть дозволити собі конкурувати", - зазначив Олександр Краутер.

Помічник держсекретаря США з міжнародної безпеки і нерозповсюдження ядерної зброї. Кріс Форд заявив на пресконференції 24 липня, що Сполучені Штати сподіваються, що зустріч дозволить сторонам "вивчити шляхи підвищення безпеки і стабільності в космічному просторі, а також просунути розробку норм відповідальної поведінки".

Читайте: У Сенаті США схвалили виділення $10 млн на підготовку до проведення ядерних випробувань, - The Hill

Він також сказав, що Москва і Пекін вже перетворили Космос на "сферу військових дій".

США і Велика Британія звинувачують Росію в тому, що 15 липня вона провела випробування протисупутникової зброї в Космосі.

Автор: 

росія (66021) США (23375) ядерна зброя (1171) ядерна безпека (570)


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Топ коментарі
+3
лучше б так выходили на протесты против войны с Украиной, точка невозврата пройдена, рашка враг и должна быть уничтожена.
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29.07.2020 08:24 Відповісти
+2
А чего в Вене, а не в Будапеште?
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29.07.2020 07:56 Відповісти
+1
России верить,себя не уважать.
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29.07.2020 08:34 Відповісти
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США и Россия начали трехдневные переговоры по контролю над ядерными вооружениями - Цензор.НЕТ 8279
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29.07.2020 07:50 Відповісти
Пердак цензорного патриота рвануло? Еще не зажил после новости о термоядерном реакторе, и тут а5 такое...
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29.07.2020 08:38 Відповісти
А чего в Вене, а не в Будапеште?
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29.07.2020 07:56 Відповісти
якщо хто не в курсі - в https://twitter.com/i/status/1287054027696603136 Хабаровську продовжуються масові антипутинські мітинги
США и Россия начали трехдневные переговоры по контролю над ядерными вооружениями - Цензор.НЕТ 4368
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29.07.2020 08:00 Відповісти
лучше б так выходили на протесты против войны с Украиной, точка невозврата пройдена, рашка враг и должна быть уничтожена.
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29.07.2020 08:24 Відповісти
Ты выходил так против войны в авганистане?
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29.07.2020 09:51 Відповісти
Украина воевала с Афганистаном?
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29.07.2020 10:33 Відповісти
путиным не довольны...
обещал расцвет Империи после аннексии Крыма и бешенные зарплаты, НО не смог он..
Хотят себе такого как Сталин...
Поэтому насрать на них...
Если начнут стрелять по всей Московии - тогда разбуди...
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29.07.2020 08:24 Відповісти
там нет конструктива и прогреса
пар выпускают
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29.07.2020 11:31 Відповісти
России верить,себя не уважать.
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29.07.2020 08:34 Відповісти
Суть этой имитации бурной деятельности? Смысл вести с Рассей переговоры? Они как всегда нагарантируют одно, а сделают по-своему.
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29.07.2020 09:29 Відповісти
А этот https://www.youtube.com/watch?v=mWF39hK6Lts зачмырённый крыс хочет договариваться?Его уже и сами москали травят!
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29.07.2020 10:13 Відповісти
с безбожниками глупо договариваться
нет обещаний, которые они не могут не нарушить
только страх и сила
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29.07.2020 11:33 Відповісти
Иными словами США уже не мировой гарант. Про обосранцев с британии даже нечего говорить. Они просто педики в паричках, которые по недоразумению именуют себя джентельменами, а самых упоротых - сэрами. На деле - лжецы-аферисты.
Они вообще не имеют права что-то тявкать.
После начала войны в Украине, США хоть как-то помогала Украине, обосранцы-геи с британии - НОЛЬ (не считая старых броневичков предназначеных ТОЛЬКО для асфальта)
Пекин потому и не стал за "столом переговоров" о чем-то дискутировать. Китай как всегда - хитер как лис у курятника.
Ну а ******** как всегда, всех кинет.
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29.07.2020 13:32 Відповісти
 
 