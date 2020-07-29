США і Росія почали триденні переговори щодо контролю над ядерними озброєннями

У Відні розпочалися триденні переговори між США і Росією щодо контролю над ядерними озброєннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

У ході першого раунду минулого місяця сторони обговорили останню чинну двосторонню угоду - договір СНО-3. Він обмежує кількість розгорнутих ядерних боєголовок великої дальності і кількість їхніх носіїв, які може мати кожна країна.

Після переговорів 22-23 червня у Відні спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив на пресконференції, що він і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков досягли достатнього прогресу. Сторони сподіваються замінити договір СНО до його закінчення в лютому новою угодою.

Експерт Міжнародного Університету штату Флориди Олександр Краутер зазначає, що переговори між Вашингтоном і Москвою є важливим чинником міжнародної безпеки. Однак і США, і Росія по-різному підходять до міжнародних угод.

"З американської точки зору, ми - країна верховенства закону. Тому ми віримо в створення багатосторонніх організацій, де ми всі можемо домовитися про щось і працювати над цим спільно. Після Другої світової війни Сполучені Штати відстоювали свої позиції, прагнучи тримати все під контролем. Росія ж намагається обмежити нас, що добре з їхньої точки зору. Тому що в них просто немає грошей, щоб конкурувати з нами. Новий договір щодо СНО становить інтерес для Москви. Ймовірно, вони порушать його. Але я думаю, що це гарна ідея, принаймні мати концептуальне обмеження на кількість ядерних боєголовок у світі. І, чесно кажучи, це означає, що ми маємо також залучити до переговорів і Китай", - вважає Олександр Краутер.

Також читайте: США і Росія мають продовжити дію ядерної угоди і переконати Китай приєднатися до них, - Столтенберг

Марк Симаковський - експерт Атлантичної ради зазначає, що другий раунд переговорів свідчить про те, що Білий дім не ухвалив остаточного рішення щодо СНО-3.

"Я думаю, що адміністрація ще не вирішила, чи хоче вона продовжити чинну угоду. Вона також намагається перевірити чи можна підписати тристоронній договір між Росією, Китаєм і Сполученими Штатами, який би прив'язав Китай до договору про скорочення ядерних озброєнь. Однак те, що це відбудеться в нинішніх умовах, малоймовірно. У Конгресі існує двопартійна підтримка продовження нового договору СНО", - зазначив він.

Переговори почалися після одноденного діалогу з космічної безпеки - вперше з 2013 року. Сполучені Штати запропонували правила відповідальної поведінки в Космосі, які будуть змодельовані на основі існуючих правил ведення війни, заснованих на принципах пропорційності і гуманності.

"Це ще один випадок, коли нам потрібно, щоб Пекін брав участь у переговорах за цією темою. Я думаю, що створення США Космічного командування налякало росіян. Вони стурбовані тим, що ми могли б почати гонку озброєнь у Космосі, а вони не можуть дозволити собі конкурувати", - зазначив Олександр Краутер.

Помічник держсекретаря США з міжнародної безпеки і нерозповсюдження ядерної зброї. Кріс Форд заявив на пресконференції 24 липня, що Сполучені Штати сподіваються, що зустріч дозволить сторонам "вивчити шляхи підвищення безпеки і стабільності в космічному просторі, а також просунути розробку норм відповідальної поведінки".

Читайте: У Сенаті США схвалили виділення $10 млн на підготовку до проведення ядерних випробувань, - The Hill

Він також сказав, що Москва і Пекін вже перетворили Космос на "сферу військових дій".

США і Велика Британія звинувачують Росію в тому, що 15 липня вона провела випробування протисупутникової зброї в Космосі.