Ракетна програма України "просувається дуже потужно" і не зупинялася жодного дня, - Данілов

Україна відроджує військовий флот і розвиває ракетну програму для того, щоб дати відсіч можливій ​​російській агресії з моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ви знаєте, що більшу частину флоту Російська Федерація, на жаль, під час окупації Криму залишила собі. Але наш флот відроджується, є новий командувач наших Військово-морських сил, є ціла програма для того, щоб ми розвивали свій флот", - заявив він.

Данілов також нагадав, що в України є велика ракетна програма, яка "просувається дуже потужно".

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"Те, що ми сьогодні маємо на узбережжі щодо захисту наших морських кордонів, - це дуже небезпечна зброя для наших ворогів. Це я про ракетне озброєння, зокрема про ракету "Нептун". Наша ракетна програма жодного дня не зупинялася, як би комусь не хотілося", - зазначив секретар РНБО.

Також Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський визначив головні акценти в оборонній сфері України - "це Космос, ракети, літакобудування - три фундаментальні напрямки".