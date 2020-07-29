Ракетна програма України "просувається дуже потужно" і не зупинялася жодного дня, - Данілов
Україна відроджує військовий флот і розвиває ракетну програму для того, щоб дати відсіч можливій російській агресії з моря.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Ви знаєте, що більшу частину флоту Російська Федерація, на жаль, під час окупації Криму залишила собі. Але наш флот відроджується, є новий командувач наших Військово-морських сил, є ціла програма для того, щоб ми розвивали свій флот", - заявив він.
Данілов також нагадав, що в України є велика ракетна програма, яка "просувається дуже потужно".
"Те, що ми сьогодні маємо на узбережжі щодо захисту наших морських кордонів, - це дуже небезпечна зброя для наших ворогів. Це я про ракетне озброєння, зокрема про ракету "Нептун". Наша ракетна програма жодного дня не зупинялася, як би комусь не хотілося", - зазначив секретар РНБО.
Також Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський визначив головні акценти в оборонній сфері України - "це Космос, ракети, літакобудування - три фундаментальні напрямки".
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Героям Слава!
Україна понад усе!
Ти це забула,чи не знала Sophia-Maria Duglass.
Лижут зад как на рашке хутину прям.
Головне щоб бубочка не взяв під свій контроль ці напрямки.
" президент Владимир Зеленский определил главные акценты в оборонной сфере Украины - "это космос, ракеты, самолетостроение - три фундаментальных направления"
Бедный Зеля.....
Как гуманитарий по образованию он испытывает некоторый трепет перед "космос, ракеты, самолетостроение "....
Гагарин на пыльных тропинках его детства таки оставил свои следы....
Тридцать лет Украина из последних сил дует на догорающие обломки СССРовских "космос, ракеты, самолетостроение", пытаясь раздуть погасший костёр.....
ОНИ ВСЕ ДАВНО УМЕРЛИ, и только очередной Урусский министр под крики о возрождении былого величия будет усмехаясь пилить бюджетные бабки...
Сраный украинский спутник тридцать лет мусолят, деньги пропали - результат - НОЛЬ !!!!!!!!!!!!!
А перед нашим щыросердным гуманитарием они будут и дальше развёртывать грандиозные перспективы и потрясать протоколами о намерениях, типа совместного завода АНов с саудитами....
Увы, боюсь ещё не родился тот президент Украины, который наберётся смелости констатировать смерть пациента!