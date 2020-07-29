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Новини Агресія Росії проти України
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Ракетна програма України "просувається дуже потужно" і не зупинялася жодного дня, - Данілов

Ракетна програма України

Україна відроджує військовий флот і розвиває ракетну програму для того, щоб дати відсіч можливій ​​російській агресії з моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ви знаєте, що більшу частину флоту Російська Федерація, на жаль, під час окупації Криму залишила собі. Але наш флот відроджується, є новий командувач наших Військово-морських сил, є ціла програма для того, щоб ми розвивали свій флот", - заявив він.

Данілов також нагадав, що в України є велика ракетна програма, яка "просувається дуже потужно".

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"Те, що ми сьогодні маємо на узбережжі щодо захисту наших морських кордонів, - це дуже небезпечна зброя для наших ворогів. Це я про ракетне озброєння, зокрема про ракету "Нептун". Наша ракетна програма жодного дня не зупинялася, як би комусь не хотілося", - зазначив секретар РНБО.

Також Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський визначив головні акценти в оборонній сфері України - "це Космос, ракети, літакобудування - три фундаментальні напрямки".

Автор: 

Данілов Олексій (1259) ракети (4068) РНБО (2293) флот (342)


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Топ коментарі
+25
данилов не может объяснить, как может продвигаться ракетная программа, если единственный в стране завод по производству ракетного топлива - закрыт, а персонал был уволен еще в марте? А финансирование гром2, нептун - прекращено!
Просто зе-сепары продвигают программу по уничтожению ракетной программы Украины, поскольку задача говнокомандуещего:"перестать стрелять".
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29.07.2020 08:17 Відповісти
+12
та хто же такое скажет ? все же знают что ракетную программу двигал исключиттельно Вовка . в перерывах между гастролями . лично садился за кульман . для того и бегал от военкома что бы принести пользу в тылу
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29.07.2020 08:42 Відповісти
+11
Пройдуть роки,чим запамятається нащадкам Порошенко,безвізом,відбиттям російської агресії, створенням української церкви,якщо він стане президентом вдруге,то думаю перелік можна буде продовжити. А чим згадається Тимошенко, інвалідним візком і лабутенами на Майдані,чи може газом по 500 уе,більше ніж вона московії не платив ніхто. До речі в тебе вже цицьки як у бахіні почали рости,чи по що тільки сциш сидячи
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29.07.2020 08:57 Відповісти
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Смерть москалям !!!!
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29.07.2020 09:02 Відповісти
Слава Україні!
Героям Слава!
Україна понад усе!
Ти це забула,чи не знала Sophia-Maria Duglass.
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29.07.2020 09:09 Відповісти
вот и вскрылась консерва - кто такой пенс Сулима, прихвостень пламенной комсомолки-комунячки-олигарши Жульки
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29.07.2020 09:24 Відповісти
а ви цього не знали?
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29.07.2020 09:34 Відповісти
Про то какие там акценты (космос, ракеты, самолётостроение) определил земразь прямо вообще порадовало. Корифей воздухоплавания и адепт космонавтики.
Лижут зад как на рашке хутину прям.
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29.07.2020 09:14 Відповісти
как же они любят взасос вылизать задницу Клоуну
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29.07.2020 09:23 Відповісти
"Ракетная программа Украины "продвигается очень мощно" - Данилов" У каждого свои понятия слова "мощно". Если бы сохранялись темпы реализации ракетной программы Украины 2018-середины 2019 годов, на вооружение ВС Украины уже бы состояло около 15 дивизионов (90-100 пусковых установок) новой модернизации РЗСО "Вильха" и 5-6 дивизионов (30-40 пусковых установок) РК-360МЦ "Нептун". Но на сегодняшний момент мы имеем ... "мощное продвижение"
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29.07.2020 09:56 Відповісти
".........Також Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський визначив головні акценти в оборонній сфері України - "це Космос, ракети, літакобудування - три фундаментальні напрямки" Джерело: https://censor.net/ua/n3210658........" -
Головне щоб бубочка не взяв під свій контроль ці напрямки.
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29.07.2020 09:58 Відповісти
А вот єто уже настоящий кошмар....

" президент Владимир Зеленский определил главные акценты в оборонной сфере Украины - "это космос, ракеты, самолетостроение - три фундаментальных направления"

Бедный Зеля.....
Как гуманитарий по образованию он испытывает некоторый трепет перед "космос, ракеты, самолетостроение "....


Гагарин на пыльных тропинках его детства таки оставил свои следы....

Тридцать лет Украина из последних сил дует на догорающие обломки СССРовских "космос, ракеты, самолетостроение", пытаясь раздуть погасший костёр.....

ОНИ ВСЕ ДАВНО УМЕРЛИ, и только очередной Урусский министр под крики о возрождении былого величия будет усмехаясь пилить бюджетные бабки...

Сраный украинский спутник тридцать лет мусолят, деньги пропали - результат - НОЛЬ !!!!!!!!!!!!!

А перед нашим щыросердным гуманитарием они будут и дальше развёртывать грандиозные перспективы и потрясать протоколами о намерениях, типа совместного завода АНов с саудитами....

Увы, боюсь ещё не родился тот президент Украины, который наберётся смелости констатировать смерть пациента!
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29.07.2020 10:15 Відповісти
Ракетное оружие неядерного сдерживания в виде баллистических и крьвлатьіх ракет средней дальности - самьій надежньій предохранитель от российской агрессии. Даже факт испьітаний таких ракет существенно укрепит позиции Украиньі в противостоянии с Москвой. Неплохо бьі перед саммитом Норманди в Берлине провести испьітательньій пуск на дальность 1000+км.
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29.07.2020 10:38 Відповісти
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