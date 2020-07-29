СOVID-19: за добу у світі померли понад 5,5 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 663,5 тис., інфікованих - 16,8 млн

Станом на ранок 29 липня у світі зареєстрували 16,8 млн інфікованих коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 5569 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 16 897 208 випадків інфікування і 663 523 смерті через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 152 320 (+1245 за добу), хворих - 4 498 343 (+64 729 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 484 649 інфікованих (+41 169 за добу) і 88 634 (+955 за добу) летальні випадки.

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Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 532 135 осіб (+49 632 за добу), кількість смертей - 34 224 (+776 за добу).

У Росії 823 515 хворих (+5395 за добу) і 13 504 летальні випадки (+150 за добу).

Південна Африка посідає п'яте місце за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 459 761 особи (+7232 за добу), кількість смертей - 7257 (+190 за добу).