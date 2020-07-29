УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7312 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
951 0

За добу на Львівщині виявили 149 нових випадків COVID-19, загалом 9248 інфікованих і 249 померлих

За добу на Львівщині виявили 149 нових випадків COVID-19, загалом 9248 інфікованих і 249 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 149 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 9248 осіб, 249 осіб померли, 2185 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1055 ПЛР-тестів, з них 149 - позитивні. Серед них львів'ян - 52.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за добу у світі померли понад 5,5 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 663,5 тис., інфікованих - 16,8 млн

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 28 липня в Україні зафіксували 919 нових випадків COVID-19, померли 13 осіб, загалом 66 575 інфікованих.

За добу на Львівщині виявили 149 нових випадків COVID-19, загалом 9248 інфікованих і 249 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2460)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 