За добу на Львівщині виявили 149 нових випадків COVID-19, загалом 9248 інфікованих і 249 померлих
За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 149 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 9248 осіб, 249 осіб померли, 2185 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1055 ПЛР-тестів, з них 149 - позитивні. Серед них львів'ян - 52.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 28 липня в Україні зафіксували 919 нових випадків COVID-19, померли 13 осіб, загалом 66 575 інфікованих.
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