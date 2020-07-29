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За добу в Україні виявили 1022 нові випадки COVID-19, померла 21 людина, загалом - 67 597 інфікованих. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 липня в Україні лабораторно підтверджено 1022 нові випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок середи 67 597 осіб, видужали - 37 394 і померли від початку пандемії від COVID-19 1650 осіб.
Нині в Україні на COVID-19 хворіють 28 553 особи.
Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (132) та у Львівській області (149).
Топ коментарі
+7 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар29.07.2020 08:53 Відповісти Посилання
+6 Геракл Платонович
показати весь коментар29.07.2020 08:56 Відповісти Посилання
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар29.07.2020 09:00 Відповісти Посилання
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Украина в красной зоне - и похоже Кабмин это не волнует
А ЗЕ команде видно вообще организация всяких зон для УКРАИНЦЕВ По душе
Крепостные должны сидеть на цепи...
ПОКА УКРАИНУ НЕ ВЫВЕДУТ В ЗЕЛЁНУЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ЗОНУ , нужно поднимать вопрос об отставке ежедневно
И почему КРАДУЦКИЙ НЕ В ТЮРЬМЕ ????
То что фсбэшникам выгодно оторвать Украину от Европы НЕ СЕКРЕТ ДЛЯ ОСВЕДОМЛЁННЫХ
Статистика вся фальшивая
Сейчас в Одессе больше короновирусных чем в западной Украине
На базарах все без масок - лично видела
2, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕРЫВАНИЕ ЦЕПОЧЕК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ - этого в Украине не делают
А в Европе шли именно таким путём
При заболевании короной - всех окружающих больного тестировали бесплатно несколько раз
При выявлении инфицированных из жтой среды , всех окружающих этих инфицированных тестировали и так до полной чистоты
А итальянцы вообще цыгане 😀😀😀
А если у вас нет денег ездить в Европу, жто не значит , шо остальные украинцы должны сидеть за железным занавесом
По данным ведомства, за три месяца текущего года в Украине умерли 149 064 человека, тогда как годом ранее - 159 264 человека. Также в марте этого года меньше количетво смертей, чем в марте прошлого года - 48 326 человек против 49 177 человек.
Источник - корреспондент.net
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когда наши " зубожилые и безработные" вернуться с заморских курортов и начнется учебный год....
пребывать в общественных местах без надетой маски или респиратора;
посещать спортивные и детские площадки;
самовольно покидать места обсервации;
находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
перемещаться группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних собак одним лицом и в случае служебной необходимости;
находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения родителей;
посещать учреждения и заведения, предоставляющие палиативную помощь, социальную защиту, учреждения и заведения, предоставляющие соцпомощь.
Люди, пересекающие госграницу, будут проходить обязательную 14-дневную обсервацию (кроме дипломатов, членов международных организаций, водителей грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских судов, - если нет оснований полагать, что они были в контакте с больными)…
За этот период от болезней органов дыхания умерло 5057 человек, из них от гриппа и пневмонии умерло 2699 человек.
А вот от страшно «смертельного» COVID-19 умерло за этот же период 642 человека, т.е. в 4 раза меньше, чем от гриппа и пневмонии.