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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні виявили 1022 нові випадки COVID-19, померла 21 людина, загалом - 67 597 інфікованих. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні виявили 1022 нові випадки COVID-19, померла 21 людина, загалом - 67 597 інфікованих. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 липня в Україні лабораторно підтверджено 1022 нові випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок середи 67 597 осіб, видужали - 37 394 і померли від початку пандемії від COVID-19 1650 осіб.

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 28 553 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (132) та у Львівській області (149).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за добу у світі померли понад 5,5 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 663,5 тис., інфікованих - 16,8 млн

За добу в Україні виявили 1022 нові випадки COVID-19, померла 21 людина, загалом - 67 597 інфікованих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
ПОРА КАБМИН В ОТСТАВКУ ЗА ПЛОХУЮ БОРЬБУ С ВИРУСОМ
Украина в красной зоне - и похоже Кабмин это не волнует
А ЗЕ команде видно вообще организация всяких зон для УКРАИНЦЕВ По душе
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29.07.2020 08:53 Відповісти
+6
Правильно...
Крепостные должны сидеть на цепи...
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29.07.2020 08:56 Відповісти
+6
Начхать на Вашу статистику И статистику африканских стран
ПОКА УКРАИНУ НЕ ВЫВЕДУТ В ЗЕЛЁНУЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ЗОНУ , нужно поднимать вопрос об отставке ежедневно
И почему КРАДУЦКИЙ НЕ В ТЮРЬМЕ ????
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29.07.2020 09:00 Відповісти
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Не порядок не порядок.
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29.07.2020 08:50 Відповісти
ПОРА КАБМИН В ОТСТАВКУ ЗА ПЛОХУЮ БОРЬБУ С ВИРУСОМ
Украина в красной зоне - и похоже Кабмин это не волнует
А ЗЕ команде видно вообще организация всяких зон для УКРАИНЦЕВ По душе
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29.07.2020 08:53 Відповісти
Правильно...
Крепостные должны сидеть на цепи...
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29.07.2020 08:56 Відповісти
Пока что смертность (менее 20 в сутки) меньше чем во многих других странах.
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29.07.2020 08:57 Відповісти
Начхать на Вашу статистику И статистику африканских стран
ПОКА УКРАИНУ НЕ ВЫВЕДУТ В ЗЕЛЁНУЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ЗОНУ , нужно поднимать вопрос об отставке ежедневно
И почему КРАДУЦКИЙ НЕ В ТЮРЬМЕ ????
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29.07.2020 09:00 Відповісти
Украина в красной зоне в основном из-за западных областей, где население подвержено миграции и переездам. Вирус не обманешь.
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29.07.2020 09:12 Відповісти
Вы эти МАЦКОВСКИЕ байки бросьте
То что фсбэшникам выгодно оторвать Украину от Европы НЕ СЕКРЕТ ДЛЯ ОСВЕДОМЛЁННЫХ
Статистика вся фальшивая
Сейчас в Одессе больше короновирусных чем в западной Украине
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29.07.2020 09:17 Відповісти
Сейчас разгар лета, в Одессе полно народа со всей Украины, конечно там будет всплеск инфицирования
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29.07.2020 09:44 Відповісти
Интересно. Там пляжный сезон уже какой месяц?)) И где же всплеск еще й учтите что все без масок в одессе в отличие от киева
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29.07.2020 13:41 Відповісти
Причем, обратите внимание, в Одессе с самого начала всеукраинского "карантина" не закрывались рынки и работал весь городской транспорт, а граждане, в основной массе, игнорировали намордники. Но там даже намека на "всплески", в отличие от закарантиненного боксером Киева, не было.
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29.07.2020 14:03 Відповісти
То что в Одессе (так же как и в Харькове по примеру своего мэра) люди забили на карантин это пусть они потом сами расхлебывают. Весной у них вообще долго держалось мизерное количество инфицированных (около нуля), но когда количество тестирований все-таки пришлось увеличить, цифры у них поползли вверх (особенно в Харькове, который уже почти догнал лидеров - западные области).
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29.07.2020 14:18 Відповісти
Подтвердили, что я написал. Наглядный показатель заболеваемости - это не "выявленные" при тестировании, а количество госпитализированных за определенный период.
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29.07.2020 14:29 Відповісти
Что поделать, у нас другой статистки. Я вообще обращаю внимание только на один - процент летальности, он за эти полгода колебался от 2,0 до 3,0 (сейчас 2,24), что в принципе не превышает угрожающих цифр.
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29.07.2020 14:38 Відповісти
Я не отслеживаю ситуацию в Одессе (так же как и в Киеве) - это вопрос адресуйте https://censor.net/user/357550
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29.07.2020 14:11 Відповісти
В Россії та Білоруссії вірусу нема?
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29.07.2020 09:21 Відповісти
Да воно - явный сепар 😀😀😀
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29.07.2020 09:22 Відповісти
Там просто вмирають лише лікарі, решту не рахують
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29.07.2020 09:33 Відповісти
На росії та в Білорусу зростання ВВП, а в Україні зниження. Зеленський все позакривав коли було по 100 людей з коронавірусом.
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29.07.2020 09:50 Відповісти
А Беларуси 115,Швеция 39, у нас больше 1000 мы выходит лидеры в мире судя по тестам так как у нас не самое высокое количевство,если было по тестам как в сша или россии было по 5000,откуда рисуете по 1000 в день?,в метро магазинах помещениях,транспорт весь в намордниках даже температуру меряют,европа сказала что откроет границы для нас если 2 недели будет стабильно по 480 в день,но судя по всему Зебильная влада делает все чтоб доить европартнеров и сша на деньги,мол дайте на вирус,неплохой бизнес плюс намордники и тесты недешевые
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29.07.2020 09:52 Відповісти
А хорошая борьба - это как?
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29.07.2020 08:59 Відповісти
1. Конечно масочный режим

На базарах все без масок - лично видела
2, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕРЫВАНИЕ ЦЕПОЧЕК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ - этого в Украине не делают
А в Европе шли именно таким путём
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29.07.2020 09:05 Відповісти
Про цепочки
При заболевании короной - всех окружающих больного тестировали бесплатно несколько раз
При выявлении инфицированных из жтой среды , всех окружающих этих инфицированных тестировали и так до полной чистоты
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29.07.2020 09:09 Відповісти
И кому это помогло?
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29.07.2020 09:11 Відповісти
Это точно. В Италии, Ю.Корее, Черногории, Вьетнаме опять всплеск.
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29.07.2020 09:13 Відповісти
В В'єтнамі 3 сотні хворих на всю країну, де населення набагато більше ніж в Україні.
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29.07.2020 09:20 Відповісти
Может у них тестов нет ?!!?
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29.07.2020 09:21 Відповісти
Мало шастають закордон.
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29.07.2020 09:27 Відповісти
Точніша. Цифра 438
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29.07.2020 09:26 Відповісти
Вьетнамцы сегодня не такие уж бедные, и тестов у них достаточно. Просто они очень дисциплинированные (в отличие от нас). Американцы их жгли напалмом и то не смогли победить
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29.07.2020 09:41 Відповісти
...і Північну Корею нє смаглі пабідіть...а Японію пабіділі...
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29.07.2020 09:48 Відповісти
У японцев хватило мозгов после войны пойти по цивилизованному пути, а Сев.Корея (по совету ссср) решила остаться при феодальном строе.
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29.07.2020 09:52 Відповісти
Я даже знаю, кто и как им эти мозги вставил.
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29.07.2020 10:06 Відповісти
Главное что результат получился очевидно разительный )
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29.07.2020 10:10 Відповісти
До начала 70-хх С. Корея шла по совету СССР и ВВП превышал Южнокорейский, а потом свернули, стали жить по чучхе и получили то, что получили.
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29.07.2020 10:23 Відповісти
Помню по школьной географии что большинство полезных ископаемых в Корее расположены именно в северной части страны. Плюс к этому Ким Ир Сена тогда хорошо подкармливали и СССР и Китай. И все же в итоге чуда не произошло и сегодняшний уровень экономики и жизни людей в этих двух станах тому подтверждение.
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29.07.2020 10:30 Відповісти
Южной Кореей правила военная автократия, в итоги военные как и в Чили построили экономику. В С. Корее свернули как и в Камбодже к тотальному поклонению идолам, некогда заниматься экономикой, суета одна.
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29.07.2020 10:43 Відповісти
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29.07.2020 21:43 Відповісти
Вы бы ещё какие-то примеры из племён тумба Юмба привели
А итальянцы вообще цыгане 😀😀😀
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29.07.2020 09:21 Відповісти
Вы расистка?
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29.07.2020 09:45 Відповісти
расісти ета хто расію любіт?
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29.07.2020 09:49 Відповісти
В Европе в большинстве стран малая заболеваемость
А если у вас нет денег ездить в Европу, жто не значит , шо остальные украинцы должны сидеть за железным занавесом
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29.07.2020 09:19 Відповісти
В Европе, в среднем, умерло в 10-20 раз больше, чем в Украине.
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29.07.2020 09:27 Відповісти
Если уж вы уехали в Европу за комфортной жизнью - так сидите там и не завозите к нам оттуда пачками вирус (как это было весной)
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29.07.2020 09:47 Відповісти
Кацапы и китайцы к нам его зимой пачками завозили, но тебя это не парило.
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29.07.2020 09:59 Відповісти
Почему ты так уверен? конечно парило. Но думаю что китайцев к нам заехало гораздо меньше, чем вернувшихся (временно) наших из Италии, Испании, Польши.
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29.07.2020 10:03 Відповісти
Достаточно для инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. Будет достаточно даже одного.
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29.07.2020 10:05 Відповісти
Ты же вместе с Зябликовым пропагандировали здесь что ковид это вообще не инфекция и не в ней проблема, а теперь что, перепугался?
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29.07.2020 10:09 Відповісти
Не трынди. И я, и он говорили только про раздутость истерии.
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29.07.2020 10:11 Відповісти
Обожди, жизнь нас рассудит
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29.07.2020 10:12 Відповісти
Шо мне ждать? На сайте ВОЗа уже не пандемия, а вспышка. И вообще они ничего не знают. И с легкими симптомами необязательно к медикам обращаться, и чихать - в локоть - опять правильно. Короче, умыли руки, молодцы. С кого требовать?
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29.07.2020 10:17 Відповісти
А пока у нас ситуация такая: у производственников заказов нет, до четверти, а у некоторых и больше рабочих вынуждены уходить, многим урезали з/п. Это не рынок - купи-продай, это реальный сектор экономики.
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29.07.2020 10:23 Відповісти
Так это во всем мире, а не только у нас. Плохо конечно
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29.07.2020 10:24 Відповісти
Пусть весь мир и разбирается с теми, кто до этого довел.
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29.07.2020 10:26 Відповісти
Если не известно, о чем идет речь, то речь идет о деньгах (С).
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29.07.2020 10:29 Відповісти
А с какого перепугу тогда Меркель пряталась 2 недели ,вместо того, шоб тест сделать?
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29.07.2020 10:03 Відповісти
В первом квартале 2020 года смертность в Украине оказалась ниже, чем годом ранее, свидетельствуют данные Госслужбы статитсики.

По данным ведомства, за три месяца текущего года в Украине умерли 149 064 человека, тогда как годом ранее - 159 264 человека. Также в марте этого года меньше количетво смертей, чем в марте прошлого года - 48 326 человек против 49 177 человек.
Источник - корреспондент.net
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29.07.2020 09:17 Відповісти
Теты это обман. Плсле зраженого моторного масла у презеднта Танзании поверить им может только буратино и то только один раз. Потому как вчистом виде ковид 19 не получен. Его постояно путают коза и фрукты тому подтверждение про это шарлтанство.
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29.07.2020 09:34 Відповісти
Доживём до понедельника, в понедельник будет меньше новых больных, по понедельникам у вируса сокращённый рабочий день.

15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
14.07 - 54771 - новых 638
15.07 - 55607 - новых 836
16.07 - 56455 - новых 848
17.07 - 57264 - новых 809
18.07 - 58111 - новых 847
19.07 - 58842 - новых 731
20.07 - 59493 - новых 651 v - Пн
21.07 - 60166 - новых 673
22.07 - 60995 - новых 829
23.07 - 61851 - новых 856
24.07 - 62823 - новых 972
25.07 - 63929 - новых 1106
26.07 - 64849 - новых 920
27.07 - 65656 - новых 807 v - Пн
28.07 - 66575 - новых 919
29.07 - 67597 - новых 1022
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29.07.2020 09:44 Відповісти
Вирусу все равно какие дни, выходные или рабочие. Ситуация довольно таки не утешительная. Страшно представить,какие цифры нас ждут в сентябре,
когда наши " зубожилые и безработные" вернуться с заморских курортов и начнется учебный год....
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29.07.2020 09:55 Відповісти
"Вот несколько данных. в 2009 году в Тернополе заболели геморрагической пневмонией 450 украинцев. В 2011 году зарегистрировано 33 случая холеры, а в 2014 уже 800 случаев. В январе 2016 года в Харькове умерли 20 военнослужащих от атипичного гриппа и более 200 госпитализированы. Через два месяца в стране от свиного гриппа умерло 364 человека. Все эти цифры очень приблизительные - случаев наверняка гораздо больше, ведь вести точный учёт некому - эпидемиологи распущены. Оппозиционные депутаты выяснили, что секретными лабораториями руководили сенаторы США Ричард Лугар и Барак Обама, будущий президент. А с украинской стороны - высшие чиновники минздрава и сама госпожа Супрун."
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29.07.2020 10:52 Відповісти
Пришло время " привыкания" к статистике.. Как и "привыкание" к продолжающейся войне. ( количеству обстрелов, раненных и т.д.). Теперь уже больше 1000 зараженных за сутки и более 20 умерших.. превратилось в обыденность.. ( как там говорил юморист " А в Гадюкино опять идут дожди..")
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29.07.2020 11:26 Відповісти
Карантинные меры в Украине. Запрещено:
пребывать в общественных местах без надетой маски или респиратора;
посещать спортивные и детские площадки;
самовольно покидать места обсервации;
находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
перемещаться группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних собак одним лицом и в случае служебной необходимости;
находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения родителей;
посещать учреждения и заведения, предоставляющие палиативную помощь, социальную защиту, учреждения и заведения, предоставляющие соцпомощь.
Люди, пересекающие госграницу, будут проходить обязательную 14-дневную обсервацию (кроме дипломатов, членов международных организаций, водителей грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских судов, - если нет оснований полагать, что они были в контакте с больными)…
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29.07.2020 12:39 Відповісти
Это как? Аху и ваю от их статистики. Всего нарастающим! с начала пандемии 67 597 чел. заражённых, а умерших от этой же инфекции 191650 чел. Никого ничего не напрягает? Умерших от ковида с начала пандемии у них в 2.83 раза больше чем всего заражённых!!! Ну б. Л. Я.
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29.07.2020 13:03 Відповісти
Больных COVID-19 было бы значительно меньше, если бы не было Зеленского. https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину зная, что двухнедельную изоляцию обеспечить не сможет и что приезжие больные разъедутся по всей стране разносить вирус. Не на столько Зеленский дурак, чтобы этого не понимать.
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29.07.2020 13:31 Відповісти
Кто - кто , а врачи хорошое бабло поднимут на хайпе. Схем с работой по лицам у которых липовые и договорные тесты почти 60%. Вот и штампуют подозрение и липу, получая по 300%. Нехилый навар ну и подставные в доле
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29.07.2020 13:36 Відповісти
Очень показательна статистика нашего госстата по смертности в стране за период январь -май этого года.
За этот период от болезней органов дыхания умерло 5057 человек, из них от гриппа и пневмонии умерло 2699 человек.
А вот от страшно «смертельного» COVID-19 умерло за этот же период 642 человека, т.е. в 4 раза меньше, чем от гриппа и пневмонии.
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29.07.2020 14:10 Відповісти
 
 