За добу в Україні виявили 1022 нові випадки COVID-19, померла 21 людина, загалом - 67 597 інфікованих. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 липня в Україні лабораторно підтверджено 1022 нові випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок середи 67 597 осіб, видужали - 37 394 і померли від початку пандемії від COVID-19 1650 осіб.

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 28 553 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (132) та у Львівській області (149).

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