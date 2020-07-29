"Є чітко прописаний алгоритм": Степанов розповів, що робити українцям, які повернулися із "червоних" зон

Глава МОЗ Максим Степанов розповів як діяти українцям, які повертаються із країн, де складна епідеміологічна ситуація. Напередодні МОЗ розширило список "червоної зони".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Максим Степанов розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, люди, які прилітають із червоної зони, мають дотримуватися чітко прописаного алгоритму дій.

"МОЗ визначає перелік країн, які увійшли до "червоної" або "зеленої" зони. Там дуже чіткий показник щодо захворюваності, рівня активних хворих. Чітко прописано алгоритм, що роблять люди, які прилітають із "червоної" зони. На прикордонній службі вони мають встановити застосунок "Дій вдома", для зручності наших громадян ми запровадили додаткову опцію - зробити ПЛР-тест, перелік лабораторій є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Відразу ця інформація передається в поліцію, і людина знімається з контролю в застосунку "Дій вдома", - сказав Степанов.

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Також він додав, що до оновленого списку "червоної зони" потрапила Болгарія, Румунія і Албанія.

Нагадаємо, Україна змінила критерії, за якими країни поділяються на "червоні" і "зелені" за рівнем поширення коронавірусу.