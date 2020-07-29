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Новини Коронавірус і карантин
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"Є чітко прописаний алгоритм": Степанов розповів, що робити українцям, які повернулися із "червоних" зон

Глава МОЗ Максим Степанов розповів як діяти українцям, які повертаються із країн, де складна епідеміологічна ситуація. Напередодні МОЗ розширило список "червоної зони".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Максим Степанов розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, люди, які прилітають із червоної зони, мають дотримуватися чітко прописаного алгоритму дій.

"МОЗ визначає перелік країн, які увійшли до "червоної" або "зеленої" зони. Там дуже чіткий показник щодо захворюваності, рівня активних хворих. Чітко прописано алгоритм, що роблять люди, які прилітають із "червоної" зони. На прикордонній службі вони мають встановити застосунок "Дій вдома", для зручності наших громадян ми запровадили додаткову опцію - зробити ПЛР-тест, перелік лабораторій є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Відразу ця інформація передається в поліцію, і людина знімається з контролю в застосунку "Дій вдома", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мутація COVID-19 впливає на виготовлення вакцини та її ефективність, - Степанов

Також він додав, що до оновленого списку "червоної зони" потрапила Болгарія, Румунія і Албанія.

Нагадаємо, Україна змінила критерії, за якими країни поділяються на "червоні" і "зелені" за рівнем поширення коронавірусу.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вы зелёные бырыги на крови ,гнойные уроды и есть сплошная красная зона
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29.07.2020 09:11 Відповісти
алгоритм - идитите у сраку
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29.07.2020 10:41 Відповісти
Степашка, в першу чергу, цей чіткий алгоритм дій, повинні контролювати відповідні органи,
без цього, всі твої висери до громадської свідомості, черговий пук, як і вся світова істерія, пов'язана з ковід....
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29.07.2020 09:23 Відповісти
Україна - єдина в світі країна, де держава не надала допомоги своїм громадянам під час карантину, а самі карантинні заходи проводить виключно за рахунок обмеження конституційних прав і свобод громадян, а також використовує гроші Фонду по боротьбі з пандемією не за призначенням. Колись вся це Кодло(с) буде нести відповідальність перед законом.
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29.07.2020 09:27 Відповісти
С таким населением 74% быдла , поверевшим в членограя-голобородька - никогда
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29.07.2020 09:31 Відповісти
Говорят говностепашку пинком под зад - недостаточно мощно Ульяну гавном поливал!
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29.07.2020 10:31 Відповісти
 
 