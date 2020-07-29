Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України привітав воїнів-спецпризначенців і ветеранів підрозділу з професійним святом.
Як інформує Цензор.НЕТ, привітання глава держави опублікував на сторінці в мережі Facebook.
"Сили спеціальних операцій по праву називають військовою елітою України, адже вони професійно виконують найскладніші та найнебезпечніші бойові завдання. Воїни-спецпризначенці завжди дотримуються свого кредо – перевага якості над кількістю. Я вітаю воїнів-спецпризначенців і ветеранів підрозділу з професійним святом – Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про ваші подвиги не говорять відкрито, а ваші обличчя завжди залишаються прихованими, проте ми всі впевнені у високому рівні вашої підготовки, загартованості, незламності духу, сміливості та рішучості", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський згадав захисників-спецпризначенців, які полягли в боях за незалежність і суверенітет України.
"Вічна їм пам’ять! Всі ми дякуємо воїнам у сірих беретах за гідне виконання своєї місії із захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України! Слава Силам спеціальних операцій Збройних сил України! Слава Україні!" - підсумував президент.
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https://youtu.be/IpVTAJ-kfd4
Уважаетбоится.
Знает на что они способны. Никакая охрана не поможет.)
Ракетчиков не поздравлял, проигнорировал.
Це теж саме, якби ватажок ІДІЛ привітав би морську піхоту США..
Твоє відношення до воїнів ми побачили на прикладі порятунку сержанта морпіха.
Брехун и уклонист!
Один добрий знайомий пару місяців ходив зі словами "зараз Зеленський їм всім дасть", тепер чекає наступних виборів.
зрадник - малорос...
Под поздравлением бубочки размещенным полтора часа назад 2.1 тысячи "лайков"
"Зеподдержка" как она есть
Известный челендж. Теперь и от бойца ССО
главнокомандующий , который обескровливает собственную армию ... на кого он работает и кому служит?