Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України привітав воїнів-спецпризначенців і ветеранів підрозділу з професійним святом.

Як інформує Цензор.НЕТ, привітання глава держави опублікував на сторінці в мережі Facebook.

"Сили спеціальних операцій по праву називають військовою елітою України, адже вони професійно виконують найскладніші та найнебезпечніші бойові завдання. Воїни-спецпризначенці завжди дотримуються свого кредо – перевага якості над кількістю. Я вітаю воїнів-спецпризначенців і ветеранів підрозділу з професійним святом – Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про ваші подвиги не говорять відкрито, а ваші обличчя завжди залишаються прихованими, проте ми всі впевнені у високому рівні вашої підготовки, загартованості, незламності духу, сміливості та рішучості", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський згадав захисників-спецпризначенців, які полягли в боях за незалежність і суверенітет України.

"Вічна їм пам’ять! Всі ми дякуємо воїнам у сірих беретах за гідне виконання своєї місії із захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України! Слава Силам спеціальних операцій Збройних сил України! Слава Україні!" - підсумував президент.

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