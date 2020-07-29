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Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою

Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України привітав воїнів-спецпризначенців і ветеранів підрозділу з професійним святом.

Як інформує Цензор.НЕТ, привітання глава держави опублікував на сторінці в мережі Facebook.

"Сили спеціальних операцій по праву називають військовою елітою України, адже вони професійно виконують найскладніші та найнебезпечніші бойові завдання. Воїни-спецпризначенці завжди дотримуються свого кредо – перевага якості над кількістю. Я вітаю воїнів-спецпризначенців і ветеранів підрозділу з професійним святом – Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про ваші подвиги не говорять відкрито, а ваші обличчя завжди залишаються прихованими, проте ми всі впевнені у високому рівні вашої підготовки, загартованості, незламності духу, сміливості та рішучості", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський згадав захисників-спецпризначенців, які полягли в боях за незалежність і суверенітет України.

"Вічна їм пам’ять! Всі ми дякуємо воїнам у сірих беретах за гідне виконання своєї місії із захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України! Слава Силам спеціальних операцій Збройних сил України! Слава Україні!" - підсумував президент.

Також читайте: Зеленський вручив орден "Золота зірка" вдові спецпризначенця Романа Матвійця, героїчно загиблого в 2016 році під Новозванівкою

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) привітання (735) ССО (525)


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Топ коментарі
+34
Лицемір довбаний.
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29.07.2020 09:18 Відповісти
+30
А цього хлопця ти вже поздоровив, Шмарклекомандувач!
Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: Вас по праву называют военной элитой - Цензор.НЕТ 6241
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29.07.2020 09:20 Відповісти
+28
А парень который написал гимн этой элите сидит у тебя почти год в СИЗО без всяких доказательств.
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29.07.2020 09:18 Відповісти
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Лицемір довбаний.
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29.07.2020 09:18 Відповісти
Членограй позорный , ты не имеешь никагого права гундосить , предатель превративший ,военных в мишень для рашистов
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29.07.2020 09:24 Відповісти
А парень который написал гимн этой элите сидит у тебя почти год в СИЗО без всяких доказательств.
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29.07.2020 09:18 Відповісти
Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: Вас по праву называют военной элитой - Цензор.НЕТ 3671
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29.07.2020 09:22 Відповісти
Гурт Riffmaster спільно із командуванням ССО виклали на розсуд публіки пісню-гімн сил спеціальних операцій України.

https://youtu.be/IpVTAJ-kfd4
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29.07.2020 09:25 Відповісти
Зеля подоровив... щось велике в лісі здохло. Поздоровив армійців. Відосик записав? Чи на камеру по ТВ?
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29.07.2020 09:19 Відповісти
Уважает боится.
Знает на что они способны. Никакая охрана не поможет.)
Ракетчиков не поздравлял, проигнорировал.
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29.07.2020 09:22 Відповісти
Все-таки поздравил.
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29.07.2020 09:44 Відповісти
Таке поздравлєніе , на фоні нищення армії ,, скоріше - портолив !
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29.07.2020 09:20 Відповісти
А цього хлопця ти вже поздоровив, Шмарклекомандувач!
Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником: Вас по праву называют военной элитой - Цензор.НЕТ 6241
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29.07.2020 09:20 Відповісти
зеленский не хочет объяснить почему за 14 месяцев своего бездарного правления он ни разу не был в госпитале ВСУ, который в 10 минутах от его охфиса?! тогда объясню Я! просто квартальная скотина воююет на стороне ********* и лугандонов, а на украинских воинов ему насрать!
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29.07.2020 09:25 Відповісти
я объясню проще - не хочет получить костылем (или уткой)
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29.07.2020 09:26 Відповісти
100%!!!
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29.07.2020 09:31 Відповісти
Та нє, напевне "А шо радная вата падумает ? Еще рейтинг абвалится, падумают шо я за бендер "
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29.07.2020 09:32 Відповісти
Якщо бути обьєктивним і не стьобатися, то причина очевидна: Бубочка ранима людина, він боїться крові, зброї і вигляду покалічених людей, тому вся його політика передбачає уникати контакту з цими проявами. Іншими словами Зеленський уникає ревльності, щоб не травмувати собі психіку. Як казав О.Арестович - артисти ненавидять військових(с).
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29.07.2020 09:33 Відповісти
Поздравление от пустомели?
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29.07.2020 09:25 Відповісти
Уклонист -нарик и 73% предателей иуд
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29.07.2020 09:26 Відповісти
Непорозуміння яке не має уяви про військову службу - говнокомандувач зебілів.
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29.07.2020 09:28 Відповісти
Четырежды отклонившийся ху#мкомандувач шлет приветы армии? Смешно.
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29.07.2020 09:28 Відповісти
Лицемер пустой наглый ссцыкливый обидчевый
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29.07.2020 09:29 Відповісти
Цинік, ***... Якщо еліта то створи елітні умови, забезпечення, навчання, а то дальше буде повторюватись як із загиблими Журавлем та Іліним від рук підлих москалів , ніхто не знав що і як робити.
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29.07.2020 09:30 Відповісти
Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою - Цензор.НЕТ 621
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29.07.2020 09:30 Відповісти
От же ж хуцпата мразота!
Це теж саме, якби ватажок ІДІЛ привітав би морську піхоту США..
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29.07.2020 09:33 Відповісти
ішак, ізиді нх.
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29.07.2020 09:35 Відповісти
На х..й пішов зелене лайно.
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29.07.2020 09:37 Відповісти
Предатель всех интересов наобещал а теперь живёт как брежнев на люди выйти боится..какой никчёмный оказался на деле
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29.07.2020 09:39 Відповісти
Цинізм та наглість цього гидкого зрадника та боягуза просто перейшов всі червоні лінії. Мерзенне та підле яке заслугової вічної ганьби "воно".....
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29.07.2020 09:41 Відповісти
Вава, ты враг Украины. И не суй свой хоботок туда, к чему ты вообще не имеешь ни малейшего отношения. ССО вообще не твоя заслуга.
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29.07.2020 09:43 Відповісти
С какого очередного курорта этот не на шутку уставший "чревовещатель" прогугнявил свои лицемерные поздравления?
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29.07.2020 09:45 Відповісти
Взагалі-то, справжній Президент теж привітав.

Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою - Цензор.НЕТ 1003
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29.07.2020 09:45 Відповісти
Не маєш права ти, осел оманський, до Воїнів звертатись, після твоїх дій на знищення боєздатності армії
Твоє відношення до воїнів ми побачили на прикладі порятунку сержанта морпіха.
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29.07.2020 09:48 Відповісти
ЗЕлене Гавно ще має лице до військових виходити?
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29.07.2020 09:59 Відповісти
Пацан 4 дня от ран умирал, а ты где был, говнокомандующий??????

Брехун и уклонист!
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29.07.2020 10:06 Відповісти
Поздравление от гниды уклониста не принимаются . Это также как хэйло или кадырявый поздравил бы.
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29.07.2020 10:09 Відповісти
Поздравления от четырежды уклониста, - дорогого стоят!
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29.07.2020 10:18 Відповісти
Я вас вітаю ЗеДебіли, вашого преЗедента ніхто серйозно не сприймає.
Один добрий знайомий пару місяців ходив зі словами "зараз Зеленський їм всім дасть", тепер чекає наступних виборів.
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29.07.2020 10:22 Відповісти
Шмаркля ВСУ під особистий контроль взяв? Тоді капець.
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29.07.2020 10:32 Відповісти
Нащо ти їх осліпив та оглушив???
зрадник - малорос...
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29.07.2020 10:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xLJ5PHHqpwk "Широкий лан" і 3-й полк - "Пісня Хоробрих"
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29.07.2020 10:38 Відповісти
Навіть картинку не зміг з себе видавити. Навіть тупе селфі в сірій сорочці чи на сірому асфальті...
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29.07.2020 10:39 Відповісти
Антоненко поздравил или нет ? он ведь тоже бывший боец ССО
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29.07.2020 10:44 Відповісти
Под поздравлением пороха размещенным два часа назад 12.5 тысяч "лайков"
Под поздравлением бубочки размещенным полтора часа назад 2.1 тысячи "лайков"
"Зеподдержка" как она есть

Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою - Цензор.НЕТ 8690
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29.07.2020 10:50 Відповісти
Всіх причетних! А бубочці по Лесю- конхфету тузик Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою - Цензор.НЕТ 7561
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29.07.2020 10:56 Відповісти
"порошенка марадьор! развалил армию" кричат зебараны.
Известный челендж. Теперь и от бойца ССО

Зеленський привітав воїнів ССО із професійним святом: Вас по праву називають військовою елітою - Цензор.НЕТ 5375
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29.07.2020 11:16 Відповісти
Бубочка мразь! Чтоб ты сдохла от передоза.
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29.07.2020 10:59 Відповісти
А тебя, гнида, по-праву можно называть ГОВНЮКОМ и это будет истинная правда.
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29.07.2020 11:06 Відповісти
а какое у него на это есть моральное право?
главнокомандующий , который обескровливает собственную армию ... на кого он работает и кому служит?
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29.07.2020 11:53 Відповісти
Ріфмайстра Андрія Антоненка також привітав? Персонально? Його ж легше вього знайти...
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29.07.2020 11:58 Відповісти
 
 