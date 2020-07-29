За добу в Києві виявлено 132 нові випадки COVID-19, дві людини померли, загалом - 7932, - РНБО. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Станом на ранок 29 липня в Києві зафіксували 132 нові випадки захворювання на коронавірус, двоє людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

На сьогодні в столиці вже 7932 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 132 киян (+2 за добу). Перемогли хворобу 2877 мешканців столиці.

Водночас захворювання на коронавірус підозрюють у 118 002 осіб.

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Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, серед захворілих: 54 жінки віком від 22 до 77 років, 66 чоловіків віком від 18 до 88 років, 6 дівчаток від 5 до 17 років і 6 хлопчиків від 1 року до 17.

Захворіли в тому числі і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 47 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 22, Дарницькому - 19, у Солом'янському районі - 16 випадків.

"У медзаклади столиці за весь період пандемії були госпіталізовані понад 2080 хворих на COVID-19. Найдовше коронавірус у стаціонарі лікували 41 день. Найшвидше ж одужують діти і молоді люди.

У нас є і приємні рекорди. Нещодавно коронавірус подолала жінка, якій 93 роки. Її днями виписали з лікарні. А раніше вилікувалася киянка, якій 95 років", - зазначив мер Києва.