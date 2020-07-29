За добу на COVID-19 захворіли 59 дітей і 74 медики, загалом 4781 дитина і 8509 медпрацівників, - Степанов
Від початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 4781 дитина і 8509 медичних працівників.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіло 1022 людини. З них 59 дітей, а також 74 медичні працівники. Госпіталізовано 230 осіб. Упродовж минулої доби зафіксовано 21 летальний випадок", - зазначив глава МОЗ.
Водночас одужали після хвороби 650 пацієнтів.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 67 597 осіб. З них 4781 дитина, а також 8509 медпрацівників. Загалом одужали 37 394 особи, а летальних випадків - 1650", - додав Степанов.
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показати весь коментар29.07.2020 09:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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