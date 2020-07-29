Степанов про бажання депутатів відправити його у відставку: Звільнити хочуть ті, з наслідками чиїх дій стикаюся

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував зареєстрований у Верховній Раді проєкт постанови про його відставку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі "Сніданку з 1+1" він заявив, що відставку ініціювали депутати "Голосу", які "мали прямий стосунок до розвалу медицини".

"Мені здається, як тільки ми починаємо робити якісь серйозні дії щодо "рятування медицини", відразу починається активізація людей, які мали прямий стосунок до розвалу цієї медицини, і є зараз депутатами партії "Голос", яка стала ініціатором цих подій. З наслідками, зокрема, і їхніх дій, я наразі стикаюся. Свою роботу назвати бездоганною не можу, але я вважаю, що доволі багато зроблено за цей період. У нас є чіткі плани, що ми будемо робити далі", - заявив очільник МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи зареєстрували в Раді проєкт постанови за відставку міністра охорони здоров'я Степанова