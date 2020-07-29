Степанов про бажання депутатів відправити його у відставку: Звільнити хочуть ті, з наслідками чиїх дій стикаюся
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував зареєстрований у Верховній Раді проєкт постанови про його відставку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі "Сніданку з 1+1" він заявив, що відставку ініціювали депутати "Голосу", які "мали прямий стосунок до розвалу медицини".
"Мені здається, як тільки ми починаємо робити якісь серйозні дії щодо "рятування медицини", відразу починається активізація людей, які мали прямий стосунок до розвалу цієї медицини, і є зараз депутатами партії "Голос", яка стала ініціатором цих подій. З наслідками, зокрема, і їхніх дій, я наразі стикаюся. Свою роботу назвати бездоганною не можу, але я вважаю, що доволі багато зроблено за цей період. У нас є чіткі плани, що ми будемо робити далі", - заявив очільник МОЗ.
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Зато Минздрав через посредника закупил костюмы в Китае. Ожидание поставки костюмов продолжалось более двух месяцев.
Министерство не ответило на запрос Центра журналистских расследований о качестве закупленных костюмов. Поэтому пришлось искать таинственные костюмы самостоятельно.
Государственное предприятие https://www.facebook.com/uamedpro/ «Медичні закупівлі України» заключило 14 апреля 2020 года договор с известным отечественным производителем - https://tk-group.ua/novini/tekstil-kontakt-zapustiv-u-virobnictvo-zaxisni-kostyumi/ компанией «Текстиль-контакт» на закупку 90 000 защитных костюмов стоимостью 245 гривен за единицу.
Вместо то, чтобы порадоваться и докупить комбинезонов на сэкономленные 14 млн гривен, МЗ заблокировало договор - якобы из-за несоответствующего качества отечественных костюмов, а через сутки сообщило о своей закупке - в Китае, через посредника и более дорогих - по 488 гривен за каждый. Центр журналистских расследований писал об этом в статье https://investigator.org.ua/ua/publication/225190/ «Костюмована корупція в МОЗ» .http://argumentua.com/stati/neprozrachnye-kostyumy-chto-pytaetsya-skryt-minzdrav