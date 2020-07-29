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Степанов про бажання депутатів відправити його у відставку: Звільнити хочуть ті, з наслідками чиїх дій стикаюся

Степанов про бажання депутатів відправити його у відставку: Звільнити хочуть ті, з наслідками чиїх дій стикаюся

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував зареєстрований у Верховній Раді проєкт постанови про його відставку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі "Сніданку з 1+1" він заявив, що відставку ініціювали депутати "Голосу", які "мали прямий стосунок до розвалу медицини".

"Мені здається, як тільки ми починаємо робити якісь серйозні дії щодо "рятування медицини", відразу починається активізація людей, які мали прямий стосунок до розвалу цієї медицини, і є зараз депутатами партії "Голос", яка стала ініціатором цих подій. З наслідками, зокрема, і їхніх дій, я наразі стикаюся. Свою роботу назвати бездоганною не можу, але я вважаю, що доволі багато зроблено за цей період. У нас є чіткі плани, що ми будемо робити далі", - заявив очільник МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи зареєстрували в Раді проєкт постанови за відставку міністра охорони здоров'я Степанова

Автор: 

МОЗ (5401) звільнення (2690) Степанов Максим (2198) Голос партія (513)


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Топ коментарі
+4
стіпанов-самовлюбльонний, нєзамєнімий ідіот.
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29.07.2020 10:06 Відповісти
+4
Спаситель медицины Степанов 🤣
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29.07.2020 10:07 Відповісти
+3
опять папередники? ну надо тебе.... власть импотентов
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29.07.2020 09:59 Відповісти
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опять папередники? ну надо тебе.... власть импотентов
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29.07.2020 09:59 Відповісти
Следует заметить, что "Голос" - это даже не папередники. Приходит на ум история о танцоре, который хороший отец.
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29.07.2020 11:33 Відповісти
стіпанов-самовлюбльонний, нєзамєнімий ідіот.
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29.07.2020 10:06 Відповісти
Спаситель медицины Степанов 🤣
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29.07.2020 10:07 Відповісти
Ему не надо быть врачом, как Супрун, потому что он из кадровых воров налоговой инспекции.
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29.07.2020 14:09 Відповісти
помимо вирусобесия ответственность за медицину несет и винницкий мыролюбец, и его подельница фельдшер смерть супрунша.
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29.07.2020 10:08 Відповісти
"Голос" молчать не будет!
Степанов о желании депутатов отправить его в отставку: Уволить хотят те, с последствиями чьих действий сталкиваюсь - Цензор.НЕТ 2751
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29.07.2020 10:08 Відповісти
"достаточно много сделано за этот период" - вот пример безупречного отчета о проделанной работе.
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29.07.2020 10:18 Відповісти
Степанов честно держится за своё кресло . Его подельники из кодлана Коломойского вначале кричат Не нужно мне ваше кресло! А когда их выгоняют судятся и гневно разоблачают Коломойского с Зеленским.
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29.07.2020 10:22 Відповісти
Убирать Степанова нужно обязательно, чтобы не разгребать потом его последствия.
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29.07.2020 10:30 Відповісти
В Стєпанова тіки - тіки жіночка розкручуватись з медичним бізнесом почала, а ви звільняти зібрались... - це несправедливо...
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29.07.2020 10:31 Відповісти
В апреле 2020 года только что назначенный министр здравоохранения Максим Степанов попал в скандал, который сам себе и организовал. Минздрав заблокировал выполнение заключенного госпредприятием «Медицинские закупки Украины» контракта на закупку защитных костюмов для медиков от отечественного производителя и с экономией в 40%.
Зато Минздрав через посредника закупил костюмы в Китае. Ожидание поставки костюмов продолжалось более двух месяцев.
Министерство не ответило на запрос Центра журналистских расследований о качестве закупленных костюмов. Поэтому пришлось искать таинственные костюмы самостоятельно.
Государственное предприятие https://www.facebook.com/uamedpro/ «Медичні закупівлі України» заключило 14 апреля 2020 года договор с известным отечественным производителем - https://tk-group.ua/novini/tekstil-kontakt-zapustiv-u-virobnictvo-zaxisni-kostyumi/ компанией «Текстиль-контакт» на закупку 90 000 защитных костюмов стоимостью 245 гривен за единицу.
Вместо то, чтобы порадоваться и докупить комбинезонов на сэкономленные 14 млн гривен, МЗ заблокировало договор - якобы из-за несоответствующего качества отечественных костюмов, а через сутки сообщило о своей закупке - в Китае, через посредника и более дорогих - по 488 гривен за каждый. Центр журналистских расследований писал об этом в статье https://investigator.org.ua/ua/publication/225190/ «Костюмована корупція в МОЗ» .http://argumentua.com/stati/neprozrachnye-kostyumy-chto-pytaetsya-skryt-minzdrav
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29.07.2020 10:54 Відповісти
Степанов ты урод и подонок как и вся зелёная шобла
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29.07.2020 12:44 Відповісти
 
 