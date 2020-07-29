Кількість активних хворих на COVID-19 зросла в 17 областях України та Києві, - РНБО

Кількість захворілих на COVID-19 перевищила кількість осіб, які вилікувалися за минулу добу, в 17 із 24 областей України та Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Так, найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за добу зафіксовано у Львівській області (149), Києві (132), Івано-Франківській області (118).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 33 нові випадки захворювання на COVID-19, 2 - смерті і 25 - одужання, зараз в області хворіє 617 осіб (на 6 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 46 нових випадків захворювання і 73 випадки одужання, зараз в області хворіє 951 особа (на 27 менше за добу);

- у Дніпропетровській області зафіксовано 30 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 263 особи (на 29 більше за добу);

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- у Донецькій області зафіксовано 9 нових випадків захворювання і 32 випадки одужання. Зараз хворіє 237 осіб (на 23 менше за добу);

- у Житомирській області 20 осіб захворіли, 1 випадок смерті і 25 осіб видужали, зараз хворіє 297 осіб (на 6 менше за добу);

- у Закарпатській області 68 нових випадків захворювання, 4 - смерті і 19 випадків одужання, зараз хворіють 2909 осіб (на 45 більше за добу);

- у Запорізькій області 14 нових хворих, зараз хворіє 164 особи (на 14 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 118 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 15 одужання, зараз хворіють 2667 осіб (на 102 більше за добу);

- у Києві 132 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 48 - одужання, зараз хворіє 4923 людини (на 82 більше за добу);

- у Київській області 39 нових хворих і 28 осіб одужали, зараз хворіє 967 осіб (на 11 більше за добу);

- у Кіровоградській області не зафіксовано нових випадків захворювання, 1 людина одужала, зараз хворіє 33 особи (на 1 менше за добу);

- у Луганській області 1 новий випадок захворювання за добу, зараз хворіє 32 людини (на 1 менше за добу);

- у Львівській області підтверджено 149 нових випадків захворювання на COVID-19, 4 - смерті і 67 випадків одужання, зараз хворіють 6814 осіб (на 78 більше за добу);

- у Миколаївській області 1 новий випадок захворювання, 1 - смерті і 5 - одужання, зараз хворіє 110 осіб (на 5 менше за добу);

- в Одеській області 73 нові випадки захворювання і 17 - одужання, зараз хворіє 1814 осіб (на 56 більше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві виявлено 132 нові випадки COVID-19, дві людини померли, загалом - 7932, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

- у Полтавській області 13 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 3 - одужання, зараз хворіє 75 осіб (на 9 більше за добу);

- у Рівненській області 53 нові випадки захворювання та 25 випадків одужання, зараз хворіє 1 256 осіб (на 28 більше за добу);

- у Сумській області 13 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 4 - одужання, зараз хворіє 125 осіб (на 9 більше за добу);

- у Тернопільській області 30 нових випадків захворювання і 16 - одужання, зараз хворіють 1077 осіб (на 14 більше за добу);

- у Харківській області 78 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 58 - одужання, зараз хворіє 1371 особа (на 18 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 3 нові випадки захворювання, зараз хворіє 20 осіб (на 3 більше за добу);

- у Хмельницькій області зафіксовано 17 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 7 - одужання, зараз хворіють 159 осіб (на 9 більше за добу);

- у Черкаській області 4 людини захворіли, 1 випадок смерті і 15 - одужання, зараз хворіють 192 особи (на 12 менше за добу);

- у Чернівецькій області 59 нових випадків захворювання, 1 - смерті, 109 осіб одужали, зараз хворіє 1256 осіб (на 51 менше за добу);

- у Чернігівській області 19 нових випадків захворювання і 57 - одужання, зараз хворіє 224 особи (на 38 менше за добу).

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