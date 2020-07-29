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Новини
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Монобільшість ховають щотижня, а вона якось воскресає, - "слуга народу" Корнієнко впевнений, що підстав для дострокових виборів у Раду немає

Монобільшість ховають щотижня, а вона якось воскресає, -

Голова партії "Слуга народу" нардеп Олександр Корнієнко переконаний, що зараз підстав для позачергових парламентських виборів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Напевно, в житті треба все припускати. Але думаю, що зараз підстав для дострокових виборів немає. У першу чергу немає політичних підстав, тому що з точки зору соціології, зараз 50 на 50 українців виступають за дострокові вибори.

І така ситуація завжди буде викликати низьку легітимність обраного парламенту".

Також він додав, що зараз "Слуга народу" працює в "доволі кумедних умовах - монобільшість щотижня ховають, а вона якось постійно воскресає".

За словами Корнієнка, зараз "Слуга народу" залишається провідною силою – згідно із соціологією партія досі на першому місці.

Також дивіться: Розпускати Раду не буду, поки "Слуга народу" голосуватиме за всі важливі для України законопроєкти, - Зеленський. ВIДЕО

Голова партії СН зазначив, що "можна, звичайно, шукати якісь юридичні підстави, але це зайве, тому що є коаліція, уряд, Рада збирається".

Він запевняє, що так само думає і президент.

Нагадаємо, 20 травня на пресконференції в Києві президент Володимир Зеленський заявив, що розпустить парламент, якщо народні депутати від "Слуги народу" перестануть голосувати за важливі закони або почнуть лобіювати інтереси якоїсь комерційної групи впливу на владу.

Автор: 

ВР (15044) розпуск (109) дострокові вибори (128) Слуга народу (2819) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+5
Хто проклинав? Поражєнци? Уставшиє ат вайни? Тобі не больна сматрєть на вмираючого 4 дні захисника? Ти знаєш скільки разів пів шостого провідував поранених бійців у госпіталях? Больна сматрєть єму... тьху
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29.07.2020 10:26 Відповісти
+4
У вас нет монобольшинства - это просто факт.
Но вы можете продавливать конкретные законопроекты путем покупки голосов депутатов, ну или договорняков с другими фракциями.
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29.07.2020 10:19 Відповісти
+4
Цікаво, у 2019 році теж був уряд, більшість приймала закони, Рада збиралася, а Зєлєнскій Раду розпустив через "політичну доцільність". Двійні стандарти? Зараз теж є політична доцільність хоча б тому, що теперішня кількість депутатів від СН не репрезентує народні симпатії' у тих пропорціях, як це було у липні 2019 року.
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29.07.2020 10:31 Відповісти
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Пока. С высокой степенью вероятности эти основания появятся после 25/10
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29.07.2020 10:15 Відповісти
Цікаво, у 2019 році теж був уряд, більшість приймала закони, Рада збиралася, а Зєлєнскій Раду розпустив через "політичну доцільність". Двійні стандарти? Зараз теж є політична доцільність хоча б тому, що теперішня кількість депутатів від СН не репрезентує народні симпатії' у тих пропорціях, як це було у липні 2019 року.
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29.07.2020 10:31 Відповісти
Как сказал бы Виктор Фёдорович - шлеперы
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29.07.2020 10:38 Відповісти
Ну если и сам ********** так же типа думает..то да...********** это голова...ослиная правда но голова...
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29.07.2020 10:16 Відповісти
Віслюк да, віслюк да.
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29.07.2020 10:27 Відповісти
У вас нет монобольшинства - это просто факт.
Но вы можете продавливать конкретные законопроекты путем покупки голосов депутатов, ну или договорняков с другими фракциями.
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29.07.2020 10:19 Відповісти
У вас не моно, а гомо гей гей більшість..
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29.07.2020 10:19 Відповісти
Монобольшинство хоронят еженедельно, а оно как-то воскресает, - "слуга народа" Корниенко уверен, что оснований для досрочных выборов в Раду нет - Цензор.НЕТ 9756
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29.07.2020 10:19 Відповісти
Батько загиблого бійця на якого забив уклоніст гідрант вас всіх прокляв скопом! Я б на вашому місці боявся. Але добре що я не на вашому місці і взагалі не за вас
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29.07.2020 10:20 Відповісти
Да. Это серьезно. Если что - это кодло до Ростова не добежит.
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29.07.2020 10:20 Відповісти
Твою петрушару больше проклинали... И да, подействовало, смотреть больно на этого деда!
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29.07.2020 10:23 Відповісти
Хто проклинав? Поражєнци? Уставшиє ат вайни? Тобі не больна сматрєть на вмираючого 4 дні захисника? Ти знаєш скільки разів пів шостого провідував поранених бійців у госпіталях? Больна сматрєть єму... тьху
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29.07.2020 10:26 Відповісти
А скольких ОНО положило в Иловайске...?
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29.07.2020 10:56 Відповісти
це в Хомчака спитай
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29.07.2020 11:04 Відповісти
Главнокомандующим тогда был Хомчак?
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29.07.2020 11:07 Відповісти
Хомчак руководил операцией по выводу войск из Иловайска
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29.07.2020 11:10 Відповісти
грязное рузькэ, тут водки нет!
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29.07.2020 11:49 Відповісти
По стилю вижу, что принадлежишь к умной и продвинутой четверти.....
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29.07.2020 10:53 Відповісти
ты еще жив, сепар?
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29.07.2020 10:37 Відповісти
Слово "сепар" в устах парахнявого звучит как комплимент! Спасибо.
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29.07.2020 10:55 Відповісти
ты доволен, вонючка рузька??
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29.07.2020 11:48 Відповісти
Корниенко убежден, что сейчас оснований для внеочередных парламентских выборов нет

Конечно нет - СН на этих выборах получит гарантированный разгром. Поэтому они будут цеплять за то, что у них есть сейчас в парламенте. Пусть и без реального монобольшинства.
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29.07.2020 10:22 Відповісти
За щоденні конверти з доларами можна не тільки розганяти, а й закривати.
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29.07.2020 10:24 Відповісти
Монобольшинство хоронят еженедельно, а оно как-то воскресает, - "слуга народа" Корниенко уверен, что оснований для досрочных выборов в Раду нет - Цензор.НЕТ 9237
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29.07.2020 10:33 Відповісти
Монобольшинство хоронят еженедельно, но мы денег раздадим -и оно воскресаетю.Пока олигархи спонсируют все будет "услужливо", - "слуга олигархов" Корниенко
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29.07.2020 10:30 Відповісти
Чахлики невмирущі??
🤔
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29.07.2020 10:30 Відповісти
Та вы просто зомби. Вас хоронят, а вы из могилы все лезете и лезете на свет Божий... Как в анекдоте про мента
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29.07.2020 10:31 Відповісти
Фотка алкаша.
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29.07.2020 10:38 Відповісти
Впевнений він, ги-ги.
Овоч також був впевнений. Навіть більше і досі впевнений шо він легитимний.
І як допогло йому? Так і тобі з блаЗєнем допоможуть ваші переконання.
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29.07.2020 10:42 Відповісти
Основания для досрочных выборов в Раду:
Во власти долбоёбы!!! Больше и не нужно оснований
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29.07.2020 10:44 Відповісти
Не перевелись еще сосны корабельные...
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29.07.2020 11:00 Відповісти
 
 