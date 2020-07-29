Монобільшість ховають щотижня, а вона якось воскресає, - "слуга народу" Корнієнко впевнений, що підстав для дострокових виборів у Раду немає

Голова партії "Слуга народу" нардеп Олександр Корнієнко переконаний, що зараз підстав для позачергових парламентських виборів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Напевно, в житті треба все припускати. Але думаю, що зараз підстав для дострокових виборів немає. У першу чергу немає політичних підстав, тому що з точки зору соціології, зараз 50 на 50 українців виступають за дострокові вибори.

І така ситуація завжди буде викликати низьку легітимність обраного парламенту".

Також він додав, що зараз "Слуга народу" працює в "доволі кумедних умовах - монобільшість щотижня ховають, а вона якось постійно воскресає".

За словами Корнієнка, зараз "Слуга народу" залишається провідною силою – згідно із соціологією партія досі на першому місці.

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Голова партії СН зазначив, що "можна, звичайно, шукати якісь юридичні підстави, але це зайве, тому що є коаліція, уряд, Рада збирається".

Він запевняє, що так само думає і президент.

Нагадаємо, 20 травня на пресконференції в Києві президент Володимир Зеленський заявив, що розпустить парламент, якщо народні депутати від "Слуги народу" перестануть голосувати за важливі закони або почнуть лобіювати інтереси якоїсь комерційної групи впливу на владу.