Монобільшість ховають щотижня, а вона якось воскресає, - "слуга народу" Корнієнко впевнений, що підстав для дострокових виборів у Раду немає
Голова партії "Слуга народу" нардеп Олександр Корнієнко переконаний, що зараз підстав для позачергових парламентських виборів немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
"Напевно, в житті треба все припускати. Але думаю, що зараз підстав для дострокових виборів немає. У першу чергу немає політичних підстав, тому що з точки зору соціології, зараз 50 на 50 українців виступають за дострокові вибори.
І така ситуація завжди буде викликати низьку легітимність обраного парламенту".
Також він додав, що зараз "Слуга народу" працює в "доволі кумедних умовах - монобільшість щотижня ховають, а вона якось постійно воскресає".
За словами Корнієнка, зараз "Слуга народу" залишається провідною силою – згідно із соціологією партія досі на першому місці.
Голова партії СН зазначив, що "можна, звичайно, шукати якісь юридичні підстави, але це зайве, тому що є коаліція, уряд, Рада збирається".
Він запевняє, що так само думає і президент.
Нагадаємо, 20 травня на пресконференції в Києві президент Володимир Зеленський заявив, що розпустить парламент, якщо народні депутати від "Слуги народу" перестануть голосувати за важливі закони або почнуть лобіювати інтереси якоїсь комерційної групи впливу на владу.
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Но вы можете продавливать конкретные законопроекты путем покупки голосов депутатов, ну или договорняков с другими фракциями.
Конечно нет - СН на этих выборах получит гарантированный разгром. Поэтому они будут цеплять за то, что у них есть сейчас в парламенте. Пусть и без реального монобольшинства.
🤔
Овоч також був впевнений. Навіть більше і досі впевнений шо він легитимний.
І як допогло йому? Так і тобі з блаЗєнем допоможуть ваші переконання.
Во власти долбоёбы!!! Больше и не нужно оснований