Безвіз нікуди не зникне, але їздити в ЄС зможемо не раніше осені, - віцепрем'єрка Стефанишина

Українцям не варто раніше осені чекати послаблення обмежень під час в'їзду в ЄС, запроваджених через пандемію нового коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанишина в інтерв'ю "Сьогодні".

За її словами, зараз діє свобода пересування всередині країн Шенгенської зони. Однак "коли йдеться про в'їзд на територію ЄС із третіх країн, рекомендації Єврокомісії дуже жорсткі".

"Коли показники захворюваності знизяться, тоді будемо говорити про відкриття кордонів", - заявила Стефанишина, уточнивши, що "на дипломатичному фронті ведеться потужна робота", оскільки кожна країна-член ЄС окремо може ухвалювати рішення щодо відкриття кордонів.

"Безвіз нікуди не зникне. Гадаю, з вересня можна буде говорити про більш активний діалог, оскільки весь світ в очікуванні потенційної другої хвилі сплеску коронавірусу. Тому полегшення очікуються орієнтовно восени", - резюмувала віцепрем'єрка.

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