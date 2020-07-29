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Новини Коронавірус і карантин
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Безвіз нікуди не зникне, але їздити в ЄС зможемо не раніше осені, - віцепрем'єрка Стефанишина

Безвіз нікуди не зникне, але їздити в ЄС зможемо не раніше осені, - віцепрем'єрка Стефанишина

Українцям не варто раніше осені чекати послаблення обмежень під час в'їзду в ЄС, запроваджених через пандемію нового коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанишина в інтерв'ю "Сьогодні".

За її словами, зараз діє свобода пересування всередині країн Шенгенської зони. Однак "коли йдеться про в'їзд на територію ЄС із третіх країн, рекомендації Єврокомісії дуже жорсткі".

"Коли показники захворюваності знизяться, тоді будемо говорити про відкриття кордонів", - заявила Стефанишина, уточнивши, що "на дипломатичному фронті ведеться потужна робота", оскільки кожна країна-член ЄС окремо може ухвалювати рішення щодо відкриття кордонів.

"Безвіз нікуди не зникне. Гадаю, з вересня можна буде говорити про більш активний діалог, оскільки весь світ в очікуванні потенційної другої хвилі сплеску коронавірусу. Тому полегшення очікуються орієнтовно восени", - резюмувала віцепрем'єрка.

Також читайте: "Є чітко прописаний алгоритм": Степанов розповів, що робити українцям, які повернулися із "червоних" зон

Автор: 

карантин (18172) Євросоюз (13648) Стефанишина Ольга нардеп (85) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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С зебилами может и исчезнуть
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29.07.2020 10:24 Відповісти
Европа сказала уже чтоб открыли для нас границы у нас должно стабильно две недели не более по 480 человек в сутки
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29.07.2020 10:26 Відповісти
«Слугам»🤢🤡💩🎪👹дьявола нужны рабы !
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29.07.2020 10:30 Відповісти
С каких делов, если показатели заболеваемости только растут?!
Уже обещали с лета всё будет, а осенью только и начнется шухер от "мастеров спорта по борбе с КОВИДом"!
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29.07.2020 12:04 Відповісти
 
 