Минздрав хочет усилить ответственность за нападения на работников экстренной медпомощи

Минздрав вынесет на рассмотрение правительства вопрос об усилении ответственности за нападения на медработников экстренной медицинской помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 29 июля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов

"Большой вопрос, который не решался за все годы независимости, безопасности наших медицинских работников. Очень часто выезжая на вызов, они не знают, куда они едут. И совершаются нападения на медицинских работников скорой, такие же приступы осуществляются в приемных отделениях. Это недопустимо, и я уже дал соответствующее поручение, мы будем в ближайшие сроки выносить это на заседание Кабмина. Уверен, что мои коллеги меня поддержат относительно усиления ответственности за нападения на медицинских работников", - сказал Степанов.

Также Степанов отметил, что местная власть, поскольку является владельцем помещений подстанций экстренной медпомощи, должна обеспечить нормальные условия труда медиков.

"То, что я вижу во время своих выездов по инфраструктуре, по состоянию подстанций, где работают наши фельдшеры, врачи и водители, находясь на дежурстве, я думаю, все со мной согласятся, что это должны быть нормальные человеческие условия труда, нормальное теплое помещение, где они могут отдохнуть между вызовами, это помещение, в котором должны быть элементарные вещи - и нормальный туалет, там должно быть тепло, должно быть место, где они могут себе приготовить чай...", - подчеркнул министр.

Он призвал местные власти создать нормальные условия труда для медработников.

"Этот вопрос очень быстро может быть решено, и я обращаюсь к руководителям местного самоуправления, местной власти, так как эти помещения находятся на балансе органов местного самоуправления, местных общин. Эти ремонты не очень дорого стоят. Сделайте просто это. Тем более у вас сейчас выборы...", - сказал Степанов.

Он напомнил, что с 1 сентября планируется повышение заработной платы медицинским работникам, в том числе и работникам экстренной медицинской помощи.